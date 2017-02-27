Дальневосточная энергетическая компания расширяет зону обслуживания

1 февраля 10-летие со дня образования отметила Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК), созданная в результате реформирования энергетики Дальнего Востока. На сегодняшний день это крупнейшая энергосбытовая компания и гарантирующий поставщик электроэнергии в четырех субъектах РФ.

Для такого крупного и стратегического рынка, как рынок энергетики, очень важно наличие компании, которая несет все финансовые обязательства перед генерирующими и электросетевыми предприятиями. Это гарантия стабильного состояния и надежной работы дальневосточной энергосистемы.

ПАО «ДЭК» выступает единым закупщиком, который, начиная с 2007 года, формирует прогнозы и контролирует общую потребность в электрической энергии (мощности) по Дальнему Востоку. Поэтому в числе ключевых направлений в стратегии компании - долгосрочное прогнозирование потребности в электрической энергии с учетом социально-экономического развития субъектов Дальнего Востока.

Досье «Дальневостого капитала»: ПАО «ДЭК» сегодня - это около 55 тыс. потребителей - юридических лиц и около 1,7 млн - физических лиц в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. Ежегодное потребление электроэнергии на обслуживаемой территории составляет около 20-21 млрд киловатт-часов. В структуре энергокомпании действуют 21 центр обслуживания потребителей и 109 абонентских пунктов.

О том, в каких реалиях сегодня работает компания, чего ожидать конечным потребителям энергоресурса, о последних изменениях на оптовых рынках, новых тенденциях и сервисах в сфере ЖКХ межрегиональному журналу «Дальневосточный капитал» рассказывает генеральный директор ПАО «ДЭК», депутат Законодательного Собрания Приморского края Виктор МИЛУШ.

- Виктор Владимирович, правительство заявило о предстоящем снижении тарифов на электроэнергию для Дальнего Востока. Как это будет выглядеть на практике и что это даст потребителю?

- Прежде всего стоит внести ясность в понимание закона. Правительство действительно предусматривает снижение тарифов на электроэнергию в Дальневосточном федеральном округе, но это коснется только юридических лиц. В том числе на этот механизм урегулирования стоимости возлагается надежда на улучшение бизнес-климата в регионе. Выравнивание цен на электричество возможно путем их снижения в ДФО и повышения на остальной территории РФ.

На данный момент особенностью энергосистемы Дальнего Востока является ее изолированность. Она так устроена, что у нас нет даже технологической возможности осуществлять переток электроэнергии из соседних регионов. Именно поэтому мы и входим в неценовую зону, где конкуренция в том виде, в каком она складывается в центральной части России, попросту невозможна. Еще 1 сентября 2006 года в России была запущена новая модель рынка электроэнергии с целью его либерализации. Согласно ей, в большинстве регионов России часть электроэнергии стала продаваться потребителям, за исключением населения, по свободным ценам, определяемым исходя из спроса и предложения на рынке. Однако для Дальнего Востока правительство сделало исключение, потому что здесь себестоимость товара очень высокая и конкуренция крайне затруднительна.

В результате в регионе действует единый закупщик и единый гарантирующий поставщик электроэнергии, и этот статус закреплен за ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» на четырех территориях. Конечно, у каждой есть своя специфика. Характерная особенность Приморья в том, что в структуре потребления население занимает внушительную часть - около 30%.

С 1 июля 2016 года ПАО «ДЭК» начало осуществлять расчет стоимости электрической энергии для потребителей - юридических лиц по-новому. В соответствии с постановлением правительства РФ №433 от 17 мая был утвержден порядок ценообразования, обязательный к применению при расчетах за электрическую энергию с гарантирующим поставщиком на всей территории ДФО. Согласно этому порядку, потребитель осуществляет выбор ценовой категории самостоятельно. Возможность выбора ценовой категории зависит от оборудования (или необорудования) электроустановки потребителя прибором учета электроэнергии, позволяющим производить почасовой учет, а также от величины максимальной мощности, согласованной в договоре с потребителем. Изменения внесены в порядок ценообразования по инициативе Министерства энергетики РФ.

Логику законодатель видит в приведении схемы расчетов потребителей - юридических лиц к единообразию со схемой, распространенной на остальной территории РФ. Модель основана на шести ценовых категориях, что обеспечивает единые условия при формировании стоимости электроэнергии на территории всей страны. Но это касается только юридических лиц. Расчеты для населения по-прежнему осуществляются по утвержденным региональными регуляторами тарифам.

- Но ведь с 1 января изменения в расчетах коснулись и такой категории, как население…

- Действительно, из квитанций за электроэнергию исчезла строчка расходов на так называемые «общедомовые нужды» (ОДН), и изменения эти затронули абонентов на всей территории работы компании. Связаны они с тем, что с 1 января 2017 года ДЭК не предъявляет плату за электроэнергию, потребленную на ОДН. Сейчас эти данные будут предъявляться управляющим компаниям, так как сами эти расходы будут относиться не к коммунальным, а к жилищным услугам. Соответственно, дальнейшее начисление платы за ОДН будут осуществлять обслуживающие организации в составе платы за техническое обслуживание дома.

- На ваш взгляд, это как-то повлияет на собираемость платежей?

- На самом деле, единственная группа потребителей, которая на протяжении последних лет стабильно демонстрирует положительную динамику по компании в целом, - это население. По итогам 2016 года население оплатило более 98% потребленных ресурсов. А вот тревогу с точки зрения платежей у нас вызывает отрасль ЖКХ. Наиболее остро эту проблему ощущает наша компания в Амурской области. На данной территории долги потребителей этой структуры превышают 660 млн рублей.

В текущем году ситуация с расчетами усугубилась и в Приморье. Крупнейший поставщик теплоэнергии «Примтеплоэнерго» не рассчитался за электроэнергию, потребленную в отопительном сезоне 2015-2016 гг. На сегодняшний день для нас это самый проблемный потребитель.

Вообще, в течение этого года мы видим разные уровни потребления ресурса - происходят падение или увеличение. Население увеличило свое электропотребление почти на 407 млн киловатт-часов, при этом наибольший прирост пришелся на Приморский край за счет принятия на обслуживание более чем 114 тыс. новых потребителей в связи с лишением статуса гарантирующих поставщиков второго уровня сразу в нескольких муниципальных образованиях региона и принятием энергокомпанией функций сбыта электрической энергии на данных территориях.

Тенденция роста электропотребления также была отмечена по группе предприятий, финансируемых из федерального бюджета, по всей зоне присутствия энергокомпании. Прирост составил более 284 млн киловатт-часов. В то же время хоть и незначительное, но снижение (на 122,5 млн киловатт-часов) демонстрируют промышленные предприятия по всем четырем регионам присутствия нашей компании. Мы объясняем это замедлением активности некоторых крупных предприятий.

- Вы говорите об увеличении клиентской базы за счет населения. А компания, в свою очередь, готова обеспечить новый бизнес энергоресурсом?

- Мы расширяем зоны обслуживания путем выхода на рынки ценовых зон. Сейчас ДЭК активно работает над пилотным проектом по выводу МУП «Водоканал» г. Иркутска на оптовый рынок. Кроме того, в перспективе также готовы выступить в качестве энергосбытовой компании в отношении водоканалов в Красноярске и Новосибирске, начали работу в этом направлении с авиационным заводом «Иркут».

Мы также стремимся оптимизировать наши бизнес-процессы, ищем внутренние резервы. Например, на данный момент сокращен с 30 до 10 дней срок заключения договора энергоснабжения, оптимизирован документооборот по обществу. Мы внедряем и усовершенствуем системы расчета путем перевода на единый расчетный комплекс, электронную рассылку счетов-квитанций. Также мы предоставляем возможность использования информационно-вычислительных мощностей, каналообразующей аппаратуры и средств передачи данных в целях минимизации затрат на организацию автоматизированных систем коммерческого учета.

- Появление каких новых сервисов для населения можно ожидать в ближайшее время?

- Мы продолжаем расширять и усовершенствовать функционал уже существующих сервисов, которые зарекомендовали себя как востребованные и рабочие. С начала 2017 года упрощена процедура регистрации в «Личном кабинете» и дополнительно запущено мобильное приложение «Личный кабинет клиента» для смартфонов и планшетов. Данное приложение позволит получить доступ к личному кабинету потребителя в любой точке, где есть мобильный интернет или Wi-Fi.

С помощью нового приложения потребители смогут узнать информацию о состоянии лицевого счета, произвести оплату за потребленную электроэнергию, оперативно передать показания приборов учета. Кроме того, сервис позволяет просмотреть историю начислений и оплат, получить сведения о ближайших пунктах обслуживания и уведомления о новостях и событиях компании.

- Первого февраля Дальневосточная энергетическая компания отметила свое десятилетие. Что вы желаете сказать своим партнерам и коллективу?

- Почти за век своего существования дальневосточная энергетика проделала гигантский путь - от первой подстанции до огромных электростанций и тысяч километров сетей. Мы очень гордимся тем, что мы - наследники общего дела, труда целых поколений, и стараемся выполнять свою работу качественно. Откровенно говоря, главная ценность нашей компании - люди, которые составляют стержень нашего дела, его смысл и душу. Поэтому я искренне поздравляю всех сотрудников ПАО «ДЭК» с нашим общим большим праздником и желаю им много хороших дней, здоровья и счастья. И, конечно же, тепла и света.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2017 год.