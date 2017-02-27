Бизнес Дальнего Востока ждет эффекта от режимов ТОРов и Свободного порта

"Дальневосточный Капитал" попытался "зафиксировать" сегодняшнее состояние дел. Что думают по поводу действенности новых механизмов развития представители бизнеса? Какой отраслевой расклад представляют собой заявленные резидентами проекты? На какие эффекты может рассчитывать экономика дальневосточных регионов?

Деловое сообщество Дальнего Востока следит за реализацией проектов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток. История нового развития региона, что называется, «пишется» сегодня. И пока это лишь первые страницы. Законы, открывающие возможности для создания в регионе новых предприятий, приняты совсем недавно. Если ТОРы получили законодательную основу 30 марта 2015 года, то СПВ и вовсе чуть более года назад - 12 октября 2015 года.

По мнению одних представителей бизнеса, все это время проекты, призванные поднять производство и экономику региона на новый уровень, топтались на месте и продолжают делать это до сих пор. Другие же эксперты уверены, что не стоит делать поспешных выводов: режимы наглядно проявят себя только через 3-5 лет.

Выступая в рамках «правительственного часа» в Государственной думе в начале января, министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА уже представил парламентариям победные цифры.

- Благодаря этим новым механизмам на Дальний Восток привлечено 1 трлн 325 млрд рублей инвестиций, из которых 93% - частные вложения, а 7% - государственные. То есть на 1 рубль бюджетных средств мы получаем 13 рублей частных инвестиций. Это одно из лучших значений эффективности применения бюджетных денег, - сказал глава Минвостокразвития.

Впечатляют и отчеты Корпорации развития Дальнего Востока. С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 235 заявок на общую сумму инвестиций более 300 млрд рублей и перспективой создания более 28 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ являются 123 компании с проектами на общую сумму инвестиций 187,9 млрд рублей и перспективой создания более 23 тысячи рабочих мест.

Помимо поддержанных бюджетными деньгами приоритетных инвестиционных проектов, которые, как планируется, и привлекут в регион наибольший объем частного капитала, ТОРы и СПВ обещают ощутимый вклад. Сегодня и, как говорится, на вскидку. Ведь по большому счету все проекты резидентов пока в прогнозном состоянии.

Отметим, что все это - новые предприятия. Главное противоречие режима СПВ - невозможность получить статус резидента уже действующим предприятиям - вызвало разочарование бизнеса. Пройти между Сциллой и Харибдой - создать новую налоговую базу и не потерять старую - с первой попытки не представлялось возможным.

Посчитали на вырост

По прошествии года поправки в закон об СПВ сформулированы, и ожидается, что весной правительство внесет их в Госдуму. Пока же действующий бизнес, зарегистрировав новые предприятия, сформировал статистику роста.

Уже к 2020 году их количество, по прогнозам Минвостокразвития, должно вырасти до 324, а следующая пятилетка прибавит еще 465. Наибольшая динамика ожидается через год-два, когда будет создана инфраструктура территорий опережающего развития. Так же как и динамика привлеченных инвестиций. Любое производство должно пройти стадию проектирования. И как бы ни пытались организаторы новой экономической политики в регионе ускорить административные процедуры, любой проект должен «вызреть», вписаться в рынок, обрести компетентные кадры. Десятки тысяч новых рабочих мест - это ведь тоже особая и, может быть, даже более сложная тема, чем поиск инвестиций.

Стартовавший первым Свободный порт Владивосток показал стремительную динамику «заселения» резидентами. Это подвигло власти очень быстро распространить режим свободного порта на другие территории Дальнего Востока. На конец января практически все резиденты СПВ имели приморскую прописку. И лишь единицы обозначились в других регионах.

Несмотря на вожделение, с которым деловое сообщество Дальнего Востока ждет на площадках ТОР и СПВ иностранный капитал, основной инвестор - это все-таки Россия. По данным Корпорации развития Дальнего Востока, инвестиции российских предприятий составляют 78%, или 935 млрд руб. Второй по объему - Китай (15%, или 180 млрд руб.). Япония инвестирует в предприятия СПВ и ТОР 63 млрд руб. (5%). Как ни странно, участие в проектах примет даже Австралия с суммой вложений 10 млрд руб. (1%). Еще 1% инвестиций Корпорация развития Дальнего Востока разделила на «семь других стран». Страны-инкогнито в общей сумме инвестируют в Дальний Восток 12 млрд рублей.

Досье «Дальневосточного Капитала»: Режим Свободного порта Владивосток, кроме Приморского края (порты Посьет, Зарубино, Владивосток, Находка, Восточный, Преображение - 183,3 млрд руб. инвестиций), с 3 июля 2016 года распространяется на Хабаровский край (Ванинский муниципальный район - 54 млрд руб. инвестиций), Чукотский АО (территория городского округа Певек - объем инвестиций не определен), Сахалинскую область (территория городского округа Корсаковский - 13 млрд руб. инвестиций) и на Камчатский край (территория городского округа Петропавловск-Камчатский - 2,7 млрд руб. инвестиций).

Бизнес на любой вкус

По данным Министерства по развитию Дальнего Востока, большинство предприятий - резидентов ТОР и СПВ Дальнего Востока (38%, 174 предприятия) - это производители. По объему привлеченных инвестиций компании-производители также лидируют: 30% вложений (или 392 млрд руб.) в рамках СПВ и ТОР предусмотрено именно в эти компании. На втором месте по количеству предприятий - компании из отрасли транспорта и логистики. Их 22%, или 100 предприятий с объемом инвестиций в 296 млрд руб. (25% от общего объема). На третьем месте - предприятия сельского хозяйства (82 предприятия, 18% от общего количества), в которые будет инвестировано 130 млрд рублей, или 11% от общей суммы инвестиций. 11%, или 53 предприятия, отнесены к «другим отраслям». В них будет инвестировано 5% средств, или 60 млрд рублей. Компаний-резидентов от туризма в СПВ и ТОР всего 6%, или 27 предприятий. В них вложат всего 2% инвестиций, 28 млрд рублей.

Наиболее капиталоемкими станут предприятия из ресурсной сферы. Они занимают второе место по объемам инвестиций - 330 млрд рублей (27% от общего объема). В общем же количестве компаний-резидентов они занимают наименьшие 5%.

Так, в рамках свободного порта компаниями планируются добыча руд, песков и даже драгоценных металлов, переработка отходов (в т. ч. металлических и лома) во вторсырье, обработка и транспортировка грузов, рыболовство, переработка рыбы и других водных биоресурсов, а также переработка продукции марикультуры. Однако ни одного предприятия марикультуры в перечне резидентов СПВ пока нет, за исключением предприятий, планирующих осуществлять деятельность под общим названием «рыбоводство».

Зато в сфере сельского хозяйства резиденты намерены осуществить многое - от проектов овощеводства до разведения крупного рогатого скота. В планах - производство сельскохозяйственной продукции, кормов, мяса и продуктов из мяса, а также «прочей пищевой продукции». Вообще, аграрная отрасль в рамках новых режимов хозяйствования продемонстрировала самый быстрый старт. На Дальнем Востоке полным ходом идет строительство мегаферм и свиноводческих комплексов. Власти возлагают на эти проекты особые надежды - обеспечение продовольственной безопасности.

Также резиденты СПВ заявили целый ряд проектов слабо соотносимых с понятием «производство». В рамках СПВ будет осуществляться, к примеру, рекламная деятельность, деятельность ресторанов и кафе, баров, гостиниц, деятельность в области спорта. Будут также предоставляться туристические экскурсионно-информационные услуги. Около двадцати резидентов собираются сдавать в аренду собственное имущество, в том числе и недвижимость. Некоторые намерены ее еще и строить, в основном это касается складских помещений.

Помимо прочего, в рамках СПВ будут производиться электрические лампы и осветительное оборудование, обои, лифты, канаты и веревки, пластмассовая и кухонная посуда, туалетные принадлежности, в том числе туалетная бумага, биологически активные добавки к пище, упаковки из легких металлов, мыло, косметика, парфюмерия и даже велосипеды... Однако, по мнению экспертного сообщества, ничего случайного в этом нет: производство в сфере легкой промышленности Дальнему Востоку уж точно не помешает, ведь в этой отрасли Россия всегда сильно зависела от импорта.

Хабаровск стартовал первым

Первой территорией опережающего развития, созданной в России, стала ТОР «Хабаровск». Как отмечал полпред президента Юрий Трутнев, в Хабаровском крае эта ТОР является более успешной, в отличие от ТОР «Комсомольск», которая была создана чуть позже.

Досье «Дальневосточного Капитала»: Общая площадь ТОР «Хабаровск» - 14 689,3 га, но на данный момент занято 415,2 га. Основная специализация - промышленное производство и металлургия. Объем инвестиций - 47 млрд руб. Основные преимущества ТОР «Хабаровск» - это близость к зарубежным рынкам сбыта и широкий спектр залежей полезных ископаемых.

По данным перечня резидентов ТОР, размещенного на сайте Корпорации развития Дальнего Востока, в настоящий момент в ТОР «Хабаровск» 17 компаний-резидентов, большинство из которых пришли с проектами на 100% соответствующими основному назначению ТОР. В перечне резидентов компании указали такие виды деятельности, как металлургическое производство, растениеводство и животноводство, производство продуктов питания, напитков, а также вспомогательные услуги для бизнеса. На территории также развернется производство химических веществ и химических продуктов. Одним из крупнейших должен стать проект Международного аэропорта Хабаровск, инициаторы которого планируют строительство нового аэровокзала и комплекса «АэроСити», включающего гостиницу, торгово-развлекательный комплекс, выставочные площади. Помимо прочего, две компании указали производство резиновых и пластмассовых изделий, а одна - производство автотранспортных средств. Большинство компаний будут заняты складским хозяйством и вспомогательной транспортной деятельностью.

Основное назначение ТОР «Комсомольск», которая находится в черте г. Комсомольска-на-Амуре и г. Амурска, - деревообработка, металлообработка и пищевая промышленность. Кроме того, в конце 2016 года было принято решение создать на территории ТОР туристско-рекреационный кластер. В связи с этим ТОР «Комсомольск» была расширена за счет Солнечного района, где находится горнолыжный комплекс «Холдоми». Инвестор уже начал проект, в процессе его реализации горнолыжная трасса будет увеличена до 60 км, а количество посетителей вырастет до 240 тысяч. Будет создано дополнительно 146 рабочих мест.

Досье «Дальневосточного Капитала»: ТОР «Комсомольск» с объемом инвестиций в 18 млрд руб. занимает теперь 8247 тыс. га, из которых распределено 138 га. Первым в реестре резидентов ТОРов Дальнего Востока фигурирует резидент ТОР «Комсомольск» ООО «Эпсилон-2», которое планирует производить готовые металлические изделия.

Всего же в ТОР «Комсомольск» пока только шесть резидентов, занятых в производстве пищевых продуктов, обработке древесины без вреда для экологии, производстве изделий из дерева и пробки, в том числе и угля для барбекю, в обеспечении электрической энергией, сборе, обработке и утилизации отходов, обработке вторсырья.

В середине прошлого года была оформлена заявка на создание в Хабаровском крае ТОР «Николаевск» в Николаевске-на-Амуре. Как отмечал Юрий Трутнев, уже в конце 2016-го резидентами ТОР «Николаевск» были готовы стать девять компаний с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей.

- Проекты, связанные преимущественно с рыбопереработкой и судоремонтом, позволят создать около 2,5 тысяч рабочих мест, а налоговые отчисления в бюджет превысят 250 млн рублей, - отмечал полпред.

О необходимости создания ТОР «Николаевск» высказались и потенциальные резиденты. Так, рыбоперерабатывающий комбинат «Восточное» намерен построить здесь два новых рыбоперерабатывающих завода. Как высказался директор предприятия Алексей РЕШЕТОВ, часть проектов уже развивается, однако для полной силы не хватает необходимых ресурсов, в частности электроэнергии. Последнюю проблему поможет решить ТОР: при доступе к электроэнергии заводы удастся перевести на круглогодичный график, а рабочие места - увеличить от 150 до 250 человек. Наполнить «Николаевск» производством намерена и компания «Босантур-2», которая планирует реализовать три проекта в сфере рыбопереработки и судостроения и сформировать более 500 новых рабочих мест.

Приморский край: ТОРов уже три

В Приморье в данный момент три территории опережающего развития: ТОР «Михайловская» с объемом инвестиций в 65 млрд руб., «Надеждинская» - 50 млрд руб. - и ТОР «Большой Камень» - 190 млрд рублей.

Досье «Дальневосточного Капитала»: ТОР «Михайловская» расположен на территории Михайловского, Спасского и Черниговского районов Приморского края и позиционируется как мощный сельскохозяйственный кластер Дальнего Востока. Общая площадь ТОРа - 171 732 га, из которых занято уже 21 207,8 га.

По словам экспертов, ТОР «Михайловская» - одна из наиболее активно развивающихся, несмотря на то что в ней пока еще только семь резидентов. Четыре из них - якорные: ООО «Русагро-Приморье», ООО «Мерси Трейд», ООО «МЭЗ Юг России» и ООО «Черниговский агрохолдинг». Компании осуществляют в рамках ТОР деятельность по животноводству, растениеводству, охоте и производству пищевой продукции. Ничего лишнего.

Досье «Дальневосточного Капитала»: В ТОР «Надеждинская» уже 17 резидентов, которые занимают 372,3 га ТОРа из 3759,2 га. Основное предназначение ТОР «Надеждинская» - промышленное производство и логистика.

«Надеждинская» имеет выгодное расположение: она находится вблизи двух крупнейших дальневосточных портов и погранпереходов в КНР и КНДР, на пересечении нескольких транспортных маршрутов - трассы Владивосток - Хабаровск, Транссибирской магистрали и международного транспортного коридора «Приморье-1», который идет в Китай. Таким образом, желающие вступить в ТОР «Надеждинская» делают существенную ставку на экспорт.

Именно поэтому в ТОР «Надеждинская» планируют размещение самого разнопланового бизнеса: производство и пластмассовых изделий, и пищевых продуктов, напитков, и текстильных изделий, одежды, бумаги и бумажных изделий, химических веществ и химических продуктов, производство электрического оборудования. ООО «Арника» пришло в ТОР «Надеждинская» с целью заниматься научными исследованиями и разработками.

Досье «Дальневосточного Капитала»: ТОР «Большой Камень» специализируется на судостроении и промышленном производстве и занимает сравнительно небольшую площадь в 1232 га, из которых занято 12,2 га.

План перспективного развития ТОР «Большой Камень» будет разрабатывать японская консалтинговая компания «Исследовательский институт Номура». Напомним, компания известна разработкой несостоявшегося проекта дальневосточного рыбного кластера.

В данный момент в ТОРе всего шесть резидентов, ключевым из которых является ООО «Судостроительный комплекс «Звезда», оно будет строить суда арктического класса для транспортировки углеводородов.

К ТОР «Большой Камень» значительный интерес проявляют и инвесторы из Китая. Так, в середине декабря «Роснефть» подписала с китайской компанией ChemChina соглашение о создании совместного предприятия в ТОР «Большой Камень», которое построит завод по производству полимерных покрытий и красок мощностью до 50 тыс. тонн продукции в год. На предприятие делают большие ставки: оно призвано стать крупнейшим по выпуску специальных морских и арктических судовых покрытий и лидером этого сегмента. Кстати, продукция завода будет применяться в работе расположенного неподалеку судостроительного комплекса «Звезда».

Остальные резиденты ТОР «Большой Камень» специализируются на вспомогательной деятельности, связанной с предоставлением мест для временного проживания работникам завода, а также сервисных услуг. Один резидент, ООО «Завод по производству винто-рулевых колонок «Сапфир», займется производством электрического оборудования. Одним из крупнейших проектов для этой территории станет жилищное строительство.

Как отмечают сами резиденты трех ТОР Приморья, их проекты развиваются в соответствии с планами. Налоговые льготы и преференции оказывают в этом существенную поддержку.

Якутия: ТОР для малого и большого бизнеса

Две ТОР Республики Саха (Якутия) - «Кангалассы» и «Южная Якутия» - появились не на пустом месте и имеют свою историю.

Напомним, одна из наиболее активно развивающихся ТОР «Кангалассы» по инициативе бизнес-сообщества региона выросла из технопарка «Якутия», который был создан ранее по решению правительства республики. Технопарк был призван содействовать начинающим инновационным и технологическим предприятиям в течение трех лет с момента их вступления в число резидентов. Затем компании должны были выйти на свободный рынок и стать конкурентоспособными. Однако на этом этапе перед выпускниками и создателями технопарка встали логичные вопросы: где брать землю? На чью поддержку рассчитывать дальше?

В результате из технопарка в 2014 году выстроился индустриальный парк «Кангалассы» (Кангалассы - промышленный поселок в 35 км от Якутска, некогда построенный для шахтеров), позднее подключившийся к правовому режиму ТОР. Якорными резидентами ТОР стали выпускники технопарка. Как утверждают эксперты, режим ТОР здесь лишь дополнительный импульс к развитию.

«Мы будем приоритетно развиваться в формате индустриального парка, - отметил генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Кангалассы» Дмитрий БОРИСОВ. - Этот формат имеет свои особенности: так, в отличие от режима ТОР, при котором государство в лице Корпорации развития Дальнего Востока берется за создание площадок со всей необходимой инфраструктурой специально под каждого резидента, в рамках индустриального парка мы самостоятельно создаем стандартизированные площадки, на которые сможет зайти практически любой резидент. Это позволяет нам не ждать, пока соглашения с резидентами будут подписаны, а строить и предлагать уже готовые площадки. Само собой, они мобильны: по мере необходимости резиденты могут изменять их, расширять территории под индивидуальный бизнес. В общении с предпринимателями, с потенциальными инвесторами выявляется следующая дилемма - и бизнес, и государство нерешительно делают первые шаги. Власть не рискует и неохотно вкладывает государственные деньги в инфраструктуру под потенциальных резидентов, которые, в силу разных причин, имеют риски не инвестировать в ТОР. Бизнес в свою очередь не хочет излишне рисковать и инвестировать деньги в землю, инфраструктура для которой еще не построена. Индустриальный парк с универсальными площадками - более живучая система, и в том плане, что если кто-то из резидентов выпадет из нее, на это место всегда можно пригласить новых инвесторов.

В индустриальном парке мы вместе с администрацией г. Якутска и правительством Республики самостоятельно и заранее решили вопросы присоединения к инженерным сетям, утвердили генплан застройки микрорайона Кангалассы и создали площадки со всей необходимой инфраструктурой для того, чтобы резиденты технопарка могли расширить свои производства. Мы и дальше продолжим осуществлять девелоперские функции, самостоятельно управлять территорией, инфраструктурой, жизнеобеспечением и маркетингом».

В целом в ТОР «Кангалассы» пока что 10 основных резидентов, выходцев из технопарка «Якутия». Объем инвестиций - 2,7 млрд рублей частных денег и всего 200 млн - государственных.

Территория опережающего социально-экономического развития «Южная Якутия» была создана в декабре 2016 года. Расположилась ТОСЭР в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) на двух инвестиционных площадках угледобывающих горно-обогатительных комплексов - «Инаглинский» и «Денисовский» - общей площадью 23,2 тыс. га.

Создание ТОСЭР «Южная Якутия» - инициатива Корпорации развития Южной Якутии, которая обладает десятилетней историей. Бизнес-сообщество Якутии само приняло решение организоваться в корпорацию, которая совместно с властями региона принялась за комплексное развитие территории. Однако со временем проект затормозился, не было возможности достроить инфраструктуру. С вступлением в режим ТОР проект получил новую энергию.

Камчатская область: ставка на туризм

В ТОР «Камчатка», расположенную на площади 1 млн га, с момента создания (28 августа 2015 года) вступили 19 резидентов. Компании заняли площадь в 871 га. Специализация ТОР «Камчатка» - туристско-рекреационный комплекс и промышленное производство. Собственно, с этими направлениями и связана основная деятельность резидентов ТОР.

Стоит отметить, что туристско-рекреационное назначение ТОР «Камчатка» полностью себя оправдывает: по сравнению с 2014 годом поток туристов в Камчатскую область увеличился более чем в три раза, по данным Ростуризма. Произошло это благодаря успешному позиционированию региона как туристического центра. Причем активно едут на Камчатку туристы из Японии, США и Германии. Резиденты ТОР «Камчатка» в перечне деятельности указывают также медицинский туризм.

Большие надежды резиденты этой ТОР возлагают на иностранных инвесторов. В частности, ООО «Русская вода» планирует экспортировать в Китай питьевую воду.

Кстати, надежды резидентов на экспорто-импортные отношения с Китаем не беспочвенны: как отмечал полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, Китай успел стать крупнейшим покупателем российских продуктов. Только за 9 месяцев 2016 года КНР закупила у России продовольствия на сумму более $1,13 млрд. В перспективе вода в Китай сможет поставляться не только из Камчатской области, но из Сахалинской области и Приморского края.

Однако многие резиденты ТОР «Камчатка» не согласились комментировать ситуацию в ТОРе ввиду того, что их проекты еще находятся в нерабочем состоянии. Так, директор ставшей резидентом в апреле 2016-го производственной строительной компании ООО «ЛСТК Камчатка» Андрей ГОРНЫХ рассказал, что компания-резидент пока находится в состоянии «неработы» и использует только первоочередные налоговые льготы и преференции.

Сахалин взялся за аграрный сектор

Две сахалинские ТОР, «Южная» и «Горный воздух», созданы в расчете на 12 млрд и 17 млрд рублей инвестиций соответственно.

ТОР «Южная» предназначена под сельское хозяйство и занимает 19 438,9 га. В данный момент там насчитывается всего три резидента - АО «Мерси Агро Сахалин», АО «Совхоз «Тепличный» и ООО «Грин Агро - Сахалин». Все компании заняты в сфере сельского хозяйства, в частности - животноводства и растениеводства. Некоторые резиденты ТОР «Южная» уже сейчас показывают завидные результаты: так, совхоз «Тепличный» на 40% перевыполнил план по овощам закрытого грунта на 2016 год.

Досье «Дальневосточного Капитала»: ТОР «Горный воздух» занимает 19 438 га, на которых сегодня работают три резидента - ООО «Анива Инвест», отвечающее за предоставление мест для временного проживания, продуктов питания, напитков, а также за деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; ООО «Городская управляющая компания», также осуществляющее деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, и АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск».

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» создан еще в советские времена. В рамках ТОР инвесторы намерены осуществить весьма амбициозные планы: за пять лет превратить СТК в международный горнолыжный курорт.

В свою очередь, резидент «Аэровокзал Южно-Сахалинск» в октябре 2016-го заявил о намерении реализовать инвестиционный проект по строительству нового аэровокзального комплекса в аэропорту Южно-Сахалинска. Последний позволит расширить географию авиаперевозок, повысить количество рейсов, а также увеличить туристический поток и сформировать необходимую туристическую инфраструктуру.

Амурская область показывает результат

В Амурской области, как и на Сахалине, были созданы две ТОР - «Белогорск» и «Приамурская». ТОР «Белогорск» стала агропромышленным центром с объемом инвестиций в 12 млрд рублей, а на проекты ТОР «Приамурская» инвесторы потратятся в разы больше - 140 млрд рублей инвестиций. Назначение второй ТОР - логистика и промышленность.

Сегодня, как утверждают резиденты, работа в двух ТОР Приамурья кипит: почти построен маслоэкстракционный завод, заработал цементный завод, еще один резидент ТОР приступил к выпечке хлеба и кондитерских изделий. В планах инвесторов - завод по изготовлению металлоконструкций и нефтеперерабатывающий завод.

Досье «Дальневосточного Капитала»: Под ТОР «Белогорск» выделено более 3 тыс. га, из которых занято сегодня только 32,6 га. В ТОР «Белогорск» сегодня входят три активных резидента: ООО «Маслоэкстракционный завод «Амурский», ООО «Амурский завод металлических конструкций» и ООО «Белхлеб».

В ТОР «Приамурская», расположенной на площади в 10 тыс. га, запланировано создание Амурского нефтеперерабатывающего завода, цементного завода в Березовке, завода микробиологических удобрений в селе Ровном и логистического комплекса хранения пестицидов. Aмypcкий нeфтeпepepaбaтывaющий зaвoд в данный момент находится на стадии «проектно-изыскательские работы». Завод по переработке цементного клинкера в Березовке начал работать в 2017 году: мощность производства составит около 500 тысяч тонн цемента в год. Логистический комплекс хранения пестицидов и агрохимикатов уже строится - инвесторы планируют запустить производство летом 2017 года. А вот к строительству завода микpoбиoлoгичecкиx yдoбpeний и фyнгицидoв в ТОР «Приамурская» приступят только осенью следующего года.

Чукотка сделала ставку на уголь

Якорные резиденты ТОР «Беринговский» на Чукотке займутся развитием угольной промышленности и золотодобычи, остальные - улучшением качества жизни в регионе. Компания-резидент «Берингпромуголь» уже в июне 2017 года приступит к поставкам первых партий коксующегося угля. Второй резидент, ООО «Порт Угольный», намерен снабдить морской порт Беринговский современными технологиями для того, чтобы обеспечить экспорт угля в период летней навигации. Интересно, что обе компании работают под эгидой угледобывающей компании из Австралии Tigers Realm Coal Ltd.

Компания «Канчалано-Амгуэмская площадь» вложит 2,5 млрд рублей в подготовку к промышленной эксплуатации золотосеребряного месторождения Жильного. Компания «АКСУ» примется за модернизацию водоочистных станций Анадыря, а Анадырская транспортная компания возьмет на себя строительство полигона твердых бытовых отходов мощностью 35 тысяч кубометров в год.

ЕАО: в расчете на китайские инвестиции

Большинство производственных проектов ТОР «Амуро-Хинганская» планируются к запуску в 2017-2019 годы и позднее из-за того, что решение о создании этой ТОР было принято только в конце 2016 года. В данный момент на территории числится четыре якорных резидента. С привлечением инвестиций из Китая они создадут здесь предприятия по глубокой переработке сои и древесины, а также гостиничный и выставочно-ярмарочный комплексы. В этой ТОР также появятся предприятие полного цикла по добыче и обогащению графитовой руды и завод по производству металлоконструкций.

На день грядущий

Практически все проекты ТОР, запланированные государством и бизнесом на Дальнем Востоке, созданы. Однако еще две в регионе до сих пор стоят на повестке дня. Это ТОР «Свободненская» в городе Свободном Амурской области и ТОР «Нефтехимический» в Партизанском районе Приморья. Дело в том, что проекты обозначенных ТОРов требуют огромного объема инвестиций.

Проект ТОР «Свободненская» предполагает создание Амурского газоперерабатывающего завода компании «Газпром», которая работает над проектом в партнерстве с компанией «Сибур». Эксперты «Сибурга» рассматривают возможность строительства Амурского газохимического комплекса в рамках будущей ТОР. На оба проекта возлагаются большие надежды в плане экспорта: планируется, что он станет крупным поставщиком газа в Китай. В «Газпроме» заявили, что ничего подобного в России еще не строили: предприятие станет крупнейшим, а объемы инвестиций на его создание впечатляют - почти 800 млрд рублей. Ввод первых мощностей Амурского газоперерабатывающего завода планируется в 2018 году, а сдача «под ключ» - в середине 2025 года.

ТОР «Нефтехимический» в Приморье планируют создать на базе проекта «Роснефти», который подразумевает строительство на юге края, в бухте Елизарова Партизанского района, Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) с объемом инвестиций более чем 600 млрд рублей и общей площадью 1300 га.

О том, что вопрос о создании ТОР «Нефтехимический» уже проработан администрацией края и находится на согласовании в высших инстанциях, сообщалось еще в начале 2016 года. Но только в январе 2017-го стало известно, что проект все-таки не стоит на месте: 25 января на заседании Законодательного собрания был решен вопрос о предоставлении земельных участков под строительство ВНХК в аренду без проведения торгов. Как подчеркивают эксперты, с ВНХК начнется формирование дальневосточного нефтегазохимического кластера. На пиках спроса комплекс сможет производить свыше 100 тыс. т моторного топлива в месяц. Продукция нефтехимии - полимеры - будет экспортироваться в страны АТР, а также использоваться для производства внутри страны. От ВНХК ожидают смежных «побочных» эффектов: увеличения грузооборота портов, роста количества рабочих мест и доходной части бюджетов всех уровней.

Однако экологи и многие жители Партизанского района проект не поддерживают: еще в 2015 году они отстояли свое право жить без ВНХК в Приморском краевом суде. Дело в том, что строительство завода запланировано в рекреационной зоне, что, по мнению экологов, слишком опасно и недопустимо. К тому же в непосредственной близости от предполагаемого места строительства живут десятки собственников домов и земельных участков.

МНЕНИЯ

Александр БЕККЕР, член совета директоров ООО «Приморский кондитер», фабрика которого расположится в ТОР «Надеждинская», генеральный директор ООО «Грин Агро - Сахалин» в ТОР «Южная»: Пока еще рано говорить что-то о проке от льгот и преференций

- Пока ты не начал работать в ТОР, никаких эффектов от льгот и преференций ты не ощутишь. В ТОР «Южная» у нас все идет по плану. Пользуемся льготами при создании животноводческого комплекса. А вот в ТОР «Надеждинская» мы находимся на стадии проектирования фабрики, которая там расположится. Предстоит пройти экспертизу.

Я не думаю, что реализация бизнес-проектов в ТОРах стоит на месте. Многие резиденты ТОРов сейчас находятся на стадии проектирования, а некоторые уже сейчас пользуются реальными льготами и успешно развиваются. Взять хотя бы ТОР «Михайловский», нацеленный на развитие сельского хозяйства. В остальном еще не пришло время, чтобы говорить о том, что развитие тормозится.





Михаил БРУК, генеральный директор АО «Корпорация развития Южной Якутии»: Необходимо обеспечить комплексное развитие территории

- Михаил Львович, в свое время Корпорация развития Южной Якутии выступила с инициативой создания в регионе мультилокальной комплексной ТОР. В какой стадии находится этот процесс?

- В июле прошлого года мы внесли в правительство Республики Саха (Якутия) концепцию ТОР «Южная Якутия», в рабочем порядке обсудили ее со специалистами Минвостокразвития. Затем она была апробирована в Торгово-промышленной палате РФ на специально организованной стратегической сессии. Сейчас корпорация ведет работу с компаниями, которым мы предлагаем содействие в подготовке и продвижении заявок на участие в качестве резидентов ТОР.

28 декабря 2016 года постановлением правительства России ТОР «Южная Якутия» была учреждена. Ее якорным резидентом является компания «Колмар». Это хорошее начало. Мы уверены, что данная территория опережающего развития будет расширяться, охватывая новые площадки в Нерюнгринском и Алданском, а затем и Олекминском районах.

- Почему вы предложили создать в Южной Якутии единую мультилокальную ТОР, включающую площадки различной отраслевой направленности?

- Мы исходим из того, что для региона с большими неосвоенными территориями и очаговым развитием наиболее эффективной станет именно такая ТОР. Важно сохранить целостный, комплексный подход к развитию региона, обеспечить поддержку сложившегося бренда Южной Якутии как крупного промышленного региона-локомотива развития всего Дальнего Востока. При таком подходе достигается значительный синергетический эффект, более рационально расставляются приоритеты, решаются вопросы территориального планирования.

- Какие проекты, на ваш взгляд, должны быть якорными, а какие - сопутствующими?

- К якорным мы относим проекты по добыче и глубокой переработке полезных ископаемых - угля, золота, железной руды, фосфатов, углеводородов, по заготовке и переработке леса. Например, освоение Селигдарского месторождения апатитов в Алданском районе. Частью ТОР могут стать будущие Эльгинский кластер на базе Эльгинского угольного месторождения и нефтеперерабатывающий завод (пока рассматриваются два варианта его размещения - в Алдане или Нерюнгри), о востребованности которого говорят уже не первый год.

В число сопутствующих бизнесов войдут сервисные и сборочные производства, выпуск теплоизоляционных, композиционных, огнезащитных, радиозащитных материалов и сорбентов на основе диопсида, вермикулита, графита, слюды и других нерудных полезных ископаемых, переработка шин большегрузной техники, а также утилизация твердых бытовых отходов.

- Какие компании уже готовы стать резидентами мультилокальной ТОР?

- Интерес проявили Эльконский горно-металлургический комбинат с проектом по добыче и переработке драгоценных металлов на месторождении Северном, нефтегазовые компании «Туймаада-нефть» и «Туймааданефтегаз», компания «Восток», которая владеет лицензией на месторождение вермикулита и хромдиопсида в Алданском районе. Ведем переговоры с группой «Мечел». Рассматривают возможность участия в ТОР управляющая компания «Аям» и RFP Group, ориентированные на лесную промышленность, а также ряд других. Есть интерес со стороны зарубежных, в том числе китайских, инвесторов. Этот список остается открытым.

- Каково положение с проектом «Комплексное развитие Южной Якутии», который координирует ваша корпорация? Известно, что не все из запланированного удалось реализовать.

- На сегодня проектирование большинства объектов завершено. Общий объем инвестиций в проект на конец 2016 года составляет свыше 24,8 млрд рублей, в том числе из Инвестфонда России - более 7,3 млрд рублей.

Идет строительство Инаглинского угольного комплекса. Введена в эксплуатацию 1-я очередь обогатительной фабрики, которая выдает высококачественный коксовый концентрат. Он пользуется спросом у металлургов в Японии и других странах АТР. Государство обеспечило финансирование из федерального бюджета строительства железнодорожной ветки Чульбасс - Инагли, линии электропередачи и подстанции 110 кВ на общую сумму 3,217 млрд рублей.

За прошедшие годы после начала реализации южноякутского проекта произошли существенные изменения в экономической конъюнктуре, нормативной базе, возможностях и механизмах государственной поддержки проектов развития. В том числе практически исчерпан и не работает Инвестиционный фонд, который был основным инструментом государственной поддержки нашего проекта. Упали цены на сталь, уголь, уран, у российских инвесторов снизились возможности по привлечению капитала на Западе. Проекту «повезло»: за время его реализации случилось два глобальных экономических кризиса.

По указанным причинам ряд проектов (Эльконский ГМК, Тарыннахский и Таежный ГОКи, Канкунская ГЭС) были приостановлены. Но это никак не отменяет стратегического значения Южной Якутии для развития Дальнего Востока и укрепления позиций Российской Федерации в АТР.





Виталий ВЕРКЕЕНКО, президент группы компаний «Сумотори»: Налоговыми льготами активно пользуемся уже сейчас

- Спортивно-туристический проект ТРК «Приморское кольцо» стал одним из первых резидентов СПВ, получив №2 в реестре. Два других проекта ГК «Сумотори», совместных с китайскими партнерами, - ООО «Юбо-Сумотори» по производству грузовых автомобилей и ООО «Тай-Юань» по развитию сельского хозяйства и животноводства в Приморье - получили статус резидентов СПВ в конце 2016 года.

Налоговыми льготами ТРК «Приморское кольцо» активно пользуется уже сейчас. Планируем завершить первую очередь строительства к весне 2017 года и приступить ко второй очереди тогда, когда станет возможным применить таможенные льготы и создать ЗТК в упрощенном порядке. Сельскохозяйственный проект находится в стадии реализации, где также ждем возможности применить таможенные льготы. А в производственном проекте «Юбо-Сумотори» важно принять корректировки, которые позволят развивать мелкосерийное производство, признавая произведенные товары российскими с меньшим уровнем локализации, чем сейчас предусмотрено для гигантских проектов.

Действительно, на момент принятия закон об СПВ был сыроват, так как принимался в сжатые сроки. Этот закон федеральный, сложный. Для его реальной работы потребовалось значительное время, потребовалось привести в соответствие многие федеральные и местные законы, а также ведомственные приказы, включая таможенные. Важным является принятие упрощенного порядка создания ЗТК (зоны таможенного контроля) для резидентов СПВ, чтобы не ограждать заборами с колючей проволокой гектары земли. Кроме того - применение возможности ускоренного возврата НДС, а также введение безвизового (упрощенного) въезда на территорию Приморья, что важно для оперативного ведения бизнеса и увеличения туристического потока.

В целом, думаю, что те усилия, которые прилагает сегодня полпред президента Юрий Трутнев, являются значительными и, вероятно, приведут к осязаемому результату уже в этом году. ГК «Сумотори», в свою очередь, планирует реализовать в 2017-м первые очереди строительства в трех указанных проектах и начать операционную деятельность. Также мы рассчитываем запустить экологический проект «Утилизация б/у автомобилей» в статусе резидента СПВ и - к концу года - проект производства электромобилей.

Александр ГОРБУНОВ, генеральный директор ООО «Русская вода»: Ряд преференций еще ограничен воздействием бюрократических структур

- В ТОРе мы ведем активную деятельность с апреля 2016 года, пользуемся налоговыми льготами и преференциями. Однако пока наш проект находится на этапе становления. Но уже на этом этапе к нему питают живой интерес инвесторы из Китая: сейчас ведется работа с ними, обсуждаются объемы инвестиций. Китай нуждается в качественной питьевой воде. Они сейчас активно ищут поставщиков и готовы покупать качественную продукцию в больших объемах. Бизнес-план нашего проекта в ТОР «Камчатка» рассчитан на инвестиции в размере более чем 2 млрд рублей. В планах реализация 3 млн тонн воды в год. Думаю, этот проект откроет новую страницу в экономике не только Дальнего Востока, но и России.

Однако сейчас ряд преференций, предоставляемых в ТОР «Камчатка», ограничены воздействием бюрократической структуры. В частности, Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края намерено необоснованно увеличить арендную плату за лесной участок, который мы взяли в аренду под водовод с водозабором, в два раза. Такой подход «подъедает» привлекательность нашего проекта. В данный момент вопрос решается. Сначала Пятый арбитражный апелляционный суд поддержал иск против нас со стороны агентства и даже не допустил к участию в процессе Корпорацию развития Дальнего Востока в качестве нашего защитника. Однако позже решение было перенесено судом на срок около месяца. Теперь ждем результатов.

В целом ТОР «Камчатка» работает активно, хотя и нуждается еще в доработке и шлифовке.





Денис САРАНА, член совета директоров АО «ВМРП»: Диалог становится более конструктивным

Владивостокский морской рыбный порт (ВМРП) выступил в числе первых претендентов на статус резидента Свободного порта Владивосток (СПВ). Его проект - строительство нового холодильного комплекса на территории порта - призван решать сразу несколько задач.

Первая - это создание современной инфраструктуры для рыбной отрасли региона. ВМРП - лидер по перевалке и хранению рыбы в России, и эту специализацию компания намерена сохранить, хотя уже давно стала универсальным стивидором. Второе - повышение собственной конкурентоспособности: выигрывать в борьбе за клиентов будут те, кто обеспечит современные условия и высокую производительность труда. Проект получил одобрение Наблюдательного совета СПВ, а также поддержку Фонда развития Дальнего Востока, который готов участвовать в финансировании строительства комплекса.

Насколько удалось за год сдвинуться от идеи к проекту и как приморский бизнес уже смог воспользоваться преференциями новых режимов - «ДК» разговаривал с председателем экспертного совета по экономической политике при губернаторе Приморского края, членом совета директоров ВМРП Денисом САРАНА.

- Денис Викторович, насколько бизнес успел прочувствовать выгоды от новых режимов, воспринял их? Ваши ощущения как члена экспертного совета и представителя бизнеса, который тоже в этом хочет участвовать?

- Давайте начнем с того, что первое заседание Наблюдательного совета СПВ состоялось чуть более года назад. Срок от начала действия режима свободного порта совсем небольшой, так же как и у территорий опережающего развития. Рассчитывать на то, что все немедленно начнет бурно строиться и менять региональную экономику, согласитесь, наивно. Помимо преференций, предоставленных бизнесу, на инвестиционную активность влияют и состояние рынков, и готовность кадров, и другие факторы.

По информации Минвостокразвития и КРДВ, завершается проектирование площадок ТОР. Этот процесс требовал времени. Дальше начинается строительство: дороги, энергетика, водоснабжение и так далее. Прошлый год по большому счету был подготовительным, в этом, думаю, мы уже увидим производственную активность резидентов ТОР.

Кстати, некоторые компании успели воспользоваться льготами СПВ. На судостроительном заводе «Звезда», к примеру, используя таможенные льготы, купили мощные краны, оборудование, инициаторы проекта ТЛК «Янковский» решают вопросы с землей и пр. Есть небольшие проекты, способные стартовать в короткие сроки, однако для крупных инвестиций необходимо время, невозможно перепрыгнуть через несколько ступенек. Мы только в середине прошлого года заказали проект нашего холодильника, думаю, уже в феврале сдадим его в Госэкспертизу.

При этом, как вы помните, на старте реализации закона возник ряд принципиальных вопросов. В частности, речь шла о том, что необходимы поправки в закон об СПВ, которые бы давали возможность получить статус резидента уже работающим предприятиям.

Сегодня после всестороннего обсуждения найдена формула, позволяющая сохранить налоговую базу для региона и одновременно дать старт проектам в режиме СПВ. Это сохранение налогов в размере базы предыдущих двух лет, более высокая планка первоначальных инвестиций, социальная значимость проекта. Поправки в закон прошли оценку регулирующего воздействия, надеюсь, они уже весной будут внесены правительством в Госдуму и приняты.

- У вашего проекта был еще один камень преткновения - неурегулированный вопрос аренды причальных стенок. Статус резидента СПВ позволяет решать его более эффективно?

- Надеемся, что к моменту получения разрешения на строительство нам удастся закончить наш спор с ФГУП «Нацрыбресурс» по поводу аренды причальных сооружений, которые являются неотъемлемой частью производственного комплекса нашего порта. И мы, и коллеги за свой счет заказали оценки рыночной ставки аренды. Важно, чтобы она была адекватна тем условиям, в которых находятся соседние порты, у которых причальные сооружения в частной собственности. В этом случае мы не будем терять конкурентоспособность. И второе, нам нужны стабильные правила, иначе просто нет смысла затевать долгосрочные проекты.

А еще правильнее, на наш взгляд, было бы завершить приватизацию причальных сооружений. Это бы дало дополнительные средства в бюджет, а нам бы позволило на долгосрочной основе больше реинвестировать в производство, модернизацию, сотрудников, в человеческий капитал.

В любом случае, по многим вопросам, которые возникают сегодня у бизнеса, удается выстраивать более конструктивный диалог с властями всех уровней. Есть прецедент, когда КРДВ в суде отстаивала право на земельный участок для резидента. В Приморье мы сегодня создаем свою неформальную ассоциацию компаний-резидентов СПВ и ТОР - в дополнение к общественному совету, который работает при Минвостокразвития. Мы намерены вместе анализировать «живую» практику льготных механизмов, предметно смотреть на проблемы - у кого что хромает - и консолидированно предлагать решения.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2017 год.