Денис Тихонов: Бизнесу важно поверить в стабильность правил игры

Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) по существу за год стала штаб-квартирой для инвесторов, связавших свои планы с Дальним Востоком. Преференции территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) для многих представляются привлекательными. А если так, то им прямой путь в КРДВ.

Гость «Дальневосточного капитала» - генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис ТИХОНОВ.

- Денис Владимирович, сложилась ли уже на сегодняшний день структура самой Корпорации развития Дальнего Востока? Как взаимодействуете с государственными органами власти?

- Акционером Корпорации развития Дальнего Востока является Министерство по развитию Дальнего Востока РФ. Структура самой Корпорации сформировалась, головные офисы работают во Владивостоке и Москве. В регионах открыты представительства Корпорации. Там, где образованы территории опережающего развития и идет строительство объектов инфраструктуры, созданы дочерние управляющие компании, в которых КРДВ принадлежит 51% участия, доля региональной власти - 49%. Такое распределение обеспечивает наше эффективное взаимодействие.

Функционально за московским подразделением - финансовая часть, это связано с особенностью исполнения бюджета, работой с федеральным казначейством. Именно поэтому и регистрация КРДВ - в Москве. При этом основное количество сотрудников - во владивостокском подразделении и других регионах Дальнего Востока, поскольку главная работа с резидентами ТОР и СПВ ведется на местах, на территориях, где реализуются проекты. Корпорация ведет работу в тесном взаимодействии с региональной и муниципальной властью.

- Зачем приходить бизнесу именно к вам? Каков главный функционал Корпорации помимо регистрации резидентов ТОР и СПВ?

- Корпорация создана для управления территориями со специальными экономическими режимами (ТОР и СПВ). Это задача, состоящая из многих действий - от строительства инфраструктуры до защиты интересов резидентов в суде. Основополагающий принцип работы КРДВ - «единое окно» для инвестора. КРДВ обеспечивает административное сопровождение инвестиционных проектов на местах, помогает в оформлении статуса резидента ТОР и СПВ. Мы оказываем всестороннюю консультационную помощь бизнесу: в наших общих интересах, чтобы инвестиционные проекты стартовали быстрее, были эффективными и стабильно развивались. Результативность нашей работы оценивается именно этими показателями.

- Сколько у вас сегодня резидентов ТОР и СПВ? Есть ли уже реализованные проекты?

- Рынок Дальневосточного региона активно развивается и выглядит весьма привлекательно. Динамика проектов, которые заявляются на получение статуса в ТОР и СПВ, сегодня подтверждает возрастающий интерес со стороны инвесторов и эффективность капиталовложений в регионе. Инвесторы находят перспективные ниши, прорывные технологии, запускают проекты и получают прибыль.

На сегодняшний день статус резидента ТОР и СПВ получила 241 компания с общим объемом инвестиций более 665 млрд рублей и планами создать более 46 тысяч рабочих мест. Итогом настоящего времени являются 26 введенных в эксплуатацию объектов резидентов ТОР и СПВ, среди которых производственно-логистические комплексы, заводы по переработке цементного клинкера, производству каменной ваты и строительных материалов, животноводческие и тепличные комплексы, спортивно-туристические проекты. Резидентами осуществлено около 60 млрд инвестиций и создано 2400 рабочих мест. На стадии строительно-монтажных работ находятся 43 проекта, и по 29 объектам ведется проектирование.

- Насколько глубоко вы анализируете бизнес-планы проектов, заявленных резидентами СПВ? Насколько они реалистичны? Какова вообще ответственность бизнеса за их выполнение?

- Мы глубоко вникаем в суть проектов и стараемся показать бизнесу всю меру ответственности, которую он на себя берет, возможные риски проектов. В этом плане, мне кажется, со стороны самого бизнеса есть запрос на наш анализ и помощь в подготовке бизнес-планов. Каждый предприниматель имеет право на реализацию бизнес-идей, но поскольку между Корпорацией и резидентами подписываются инвестиционные соглашения, то предполагаются и взаимные обязательства. Мы от лица государства предоставляем льготы, строим инфраструктуру, а бизнес берет обязательство реализовать проект в заявленных параметрах.

- В каком состоянии сегодня находятся площадки ТОР с точки зрения их планировки, строительства инфраструктуры? Какой бюджет в инфраструктуру уже инвестирован?

- Начну со второго вопроса. В инфраструктуру ТОР, а их уже создано 14 (во всех субъектах Дальнего Востока, за исключением пока Магаданской области), инвестировано 4,2 млрд рублей из федерального бюджета и порядка 2 млрд рублей вложили субъекты Федерации. У нас есть уверенность, что все бюджетные обязательства, определенные на эти цели, в этом и в последующих годах будут исполнены. В 2017 году финансирование будет увеличено более чем в два раза.

2016 год - первый год нашей полноценной работы, когда, по большому счету, закладывался фундамент. Разработаны градостроительные документы по планировке ТОР, совместно с региональными правительствами запроектированы 24 объекта инфраструктуры, заключены 12 договоров на технологическое присоединение к объектам электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, введены в эксплуатацию 2 объекта инженерно-транспортной инфраструктуры.

Сегодня в ТОР «Надеждинская» ведутся работы по монтажу системы водоснабжения и водоотведения, строится дорога. На площадке «Капитоновка» (ТОР «Кангалассы») весной завершится строительство всей инженерной инфраструктуры.

В планах на 2017 год завершить проектирование 41 объекта, заключить 11 договоров на технологическое присоединение и построить 47 объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Ввод в эксплуатацию всех строящихся и планируемых к строительству объектов запланирован на 2017 и 2018 годы.

- Срок, на который создаются ТОРы, очень большой. Есть ли у Корпорации представление об их завтрашнем дне?

- ТОР - это не просто индустриальная площадка, это большая территория, которая сформирована с перспективой развития на 70 лет. Ее развитие требует комплексного подхода.

В настоящее время разработано 13 планов перспективного развития ТОР, ведется их согласование и обсуждение с региональными правительствами, экспертными сообществами и бизнесом. После чего последует утверждение на Наблюдательных советах ТОР.

Сегодня есть представление о том, как территории будут развиваться через 10, 20, 40 лет. Мы приступили пока только к «первой очереди» их обустройства. Стоит задача обеспечить подключение к инженерным сетям, как только будут построены предприятия.

В дальнейшем планируются проекты комплексного освоения территорий, направленные на создание комфортной среды жизнедеятельности. Вместе с инновационными предприятиями должны возводиться современные жилищные комплексы, спортивные и культурные объекты, школы, больницы, детские сады. Все это значительно повысит конкурентоспособность наших ТОР.

- То есть завтра может прийти инвестор, и вы скажете: «Вот, все готово, можете заходить».

- В конце 2017-го - начале 2018 года все именно так и будет. КРДВ уже сейчас готова подписывать с резидентами юридически обязывающие по срокам и объемам подключения нагрузок соглашения.

- Появилась ли хотя бы одна Свободная таможенная зона (СТЗ)? Почему бизнес не торопится воспользоваться этой уникальной возможностью?

- Два проекта СТЗ уже реализованы - Судостроительным комплексом «Звезда» и Маслоэкстракционным заводом «Амурский», которые получили большой экономический эффект объемом 283 млн рублей от беспошлинной поставки оборудования. Многие компании пока не дошли до этого этапа - создания СТЗ. Вместе с тем Минвостокразвития РФ, Федеральная таможенная служба и Корпорация развития Дальнего Востока ведут работы по упрощению создания СТЗ.

Сегодня порядка 40% заявок резидентов СПВ в перспективе предполагают использование СТЗ.

- Одним из наиболее острых вопросов стало оформление земельных участков для резидентов. Похоже, здесь теоретические алгоритмы не работают. Об этом говорит и бизнес. Какие пути решения вы видите?

- Конечно, в такой масштабной работе, какая ведется сейчас в регионе, возникает множество проблем, которые стараемся решать. И земельный вопрос - одна из них. Для ТОР изначально был выбран алгоритм, который позволяет более оперативно решать вопросы с предоставлением земли. Но, признаться, мы тоже являемся заложниками достаточно больших административных процедур земельного законодательства и «наследия», которое тянется за многими земельными участками.

Больше замечаний от бизнеса по поводу предоставления земельных участков в Свободном порту Владивосток. Причины здесь две. Первая - это непроработанность запросов, которые идут от бизнеса. Компании рассчитывают на любой земельный участок, который, им кажется, подходит для данного бизнеса, не особенно задумываясь о его статусе. Вторая причина - работа органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков, которая особой динамикой не отличается. Ускоряем оформление земли благодаря личным поручениям вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия ТРУТНЕВА, министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра ГАЛУШКИ и вмешательству губернаторов.

Но для кардинального решения вопроса необходимо выстраивать эффективную систему. На ВЭФ бизнес выступил с инициативой - сделать процедуру предоставления земельных участков для резидентов СПВ такой же, как в ТОР, чтобы КРДВ вначале оформляла земельные участки на себя, а потом, уже готовые, предоставляла бизнесу. Над реализацией инициативы сейчас работает Министерство РФ по развитию Дальнего Востока.

- Что стало самым сложным в вашей работе сегодня?

- Самое сложное - это изменить настроения людей. Нужно поверить, что вместе мы сделаем жизнь на Дальнем Востоке лучше. Бизнесу важно поверить, что государство - надежный партнер и все обещания будут выполнены.

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2017 год.