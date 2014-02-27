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К 2020 г. общий грузооборот ОАО "Восточный Порт" достигнет 33 млн тонн в год
28 февраля, крупнейшей стивидорной компании в России, специализирующейся на перевалке каменного угля исполняется 40 лет.
Именно в этот день в 1974 г. приказом Министерства Морского Флота № 36 предприятию присвоен статус Морской торговый порт "Восточный Порт". Тогда же, 40 лет назад, оно включено в "Перечень важнейших морских портов, перерабатывающих экспортно-импортные грузы", как порт первой категории.
Идея создания мощного глубоководного порта на Дальнем Востоке России возникла в 60-е годы XX века. Отсутствие достаточной портовой и железнодорожной инфраструктуры существенно ограничивало возможности стремительно развивающейся экономики СССР. В августе 1970 года правительство страны утверждает программу строительства объекта под названием "Порт Восточный" в бухте Врангеля. Три года спустя вводят в эксплуатацию универсальный перегрузочный комплекс, а в 1978 году начинает свою работу первый в стране специализированный угольный терминал, а точнее его первая очередь, почти 20 лет спустя сдана в эксплуатацию вторая очередь Угольного комплекса.
В 2012 года предприятие с 40-летней историей, выполняя постановление президента Российской Федерации Владимира Путина об увеличении портовых мощностей, начало реализацию проекта строительства Третьей очереди Угольного комплекса.
В рамках строительства в бухте Врангеля (Приморский край) уже создан искусственный земельный участок площадью 17,2 гектара. ОАО "Восточный Порт" — одна из первых российских компаний, получивших разрешение на создание искусственного земельного участка на водном объекте по ФЗ-246.
Своевременность и качество реализации проекта под контролем ООО «Управляющая портовая компания». Согласно проекту пусковой комплекс объекта заработает уже в 2017 году, а к 2020 году общий грузооборот ОАО «Восточный Порт» достигнет 33 миллионов тонн в год.
Среди получателей груза на протяжении нескольких лет лидируют три страны: Япония, КНР и Южная Корея, где спрос на российскую угольную продукцию всегда на высоком уровне. ОАО "Восточный Порт" - открытый морской торговый порт, поэтому с увеличением портовых мощностей стивидорная компания планирует расширять круг грузоотправителей.
Досье ZRPRESS: В структуру ОАО «Восточный Порт» входят два производственно-перегрузочных комплекса. Первый – единственный в Приморском крае специализированный Угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов. Уровень автоматизации достигает 98,9%. Мощность перевалки – 14,2 млн. т. в год. Второй - Универсальный производственно-перегрузочный комплекс специализируется на грейферной перевалке угля, его мощность составляет 3 млн.т. в год. Основной груз – каменный уголь, добываемый в Кузбассе. В настоящее время экспортный уголь составляет 98,5% от всего грузооборота стивидорной компании, менее 1,5% приходится на каботажный уголь и 0,01% на прочие грузы. ОАО «Восточный Порт» - крупнейшая стивидорная компания России, которая специализируется на перевалке каменного угля. В 2012 году ОАО «Восточный Порт» начало строительство Третьей очереди Угольного комплекса. Единоличным исполнительным органом ОАО «Восточный Порт» является ООО «Управляющая портовая компания».
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