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ДВФУ и Газпром разрабатывают обучающие программы для будущих газовиков
В ДВФУ разрабатывают проект программы обучения инженеров технического состава для работы на заводе по производству СПГ, который планируется построить в Хасанском районе, сообщили ZRPRESS.Ru в администрации Приморского края.
Как подчеркнул первый вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоров, необходимо внедрять обучающие программы, чтобы на новых предприятиях работали в первую очередь приморцы.
«Мы много говорим о привлечении специалистов на территорию Приморского края, но прежде всего работу должны получать приморцы. Для этого необходимо обеспечить обучение и достойную работу, чтобы люди не мигрировали в другие регионы. Давайте локализуем процесс образования на территории Приморского края», - подчеркнул Сергей Сидоров.
Заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром СПГ Владивосток» Андрей Колесниченко рассказал, что в процессе разработки программы учитывается опыт других регионов.
«Это специфичное направление, в стране таких специалистов мало. Изучаем опыт Российского университета имени Губкина в Москве и Томского политехнического университета, где есть такие программы переподготовки», - сказал он.
Напомним, ранее губернатор Приморского края Владимир Миклушевский неоднократно подчеркивал необходимость подготовки профессиональных кадров для новых предприятий региона.
«Нам нужны будут десятки тысяч специалистов для новых предприятий. Это нефтехимия, завод СПГ, судоверфь. Должна быть создана система переподготовки. Если человек работает в одном месте, но хочет работать, например, на судоверфи, для этого нужно переобучиться», - отметил глава региона.
В ноябре 2013 года Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве при реализации проекта по строительству завода по производству сжиженного природного газа в Хасанском районе.
Размер инвестиций в строительство завода СПГ в Хасанском районе составит 13,5 миллиардов долларов. При этом налоги будут поступать в бюджет Хасанского района начиная с момента строительства и после введения его в эксплуатацию.
Строительство завода СПГ принесет не только значительные финансовые поступления в бюджет, но и привлечет сюда специалистов – строителей, газовиков. Реализация проекта «Газпрома» будет также способствовать развитию социальной инфраструктуры в Хасанском районе. Появятся новые жилые дома, детские сады, объекты соцкультбыта.
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