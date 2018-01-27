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Из Москвы во Владивосток — на гражданской версии сверхзвукового бомбардировщика
"Будем двигаться дальше. За авиацией будущее, за боевой авиацией, с целью обеспечения обороноспособности страны, и за гражданской авиацией тоже. Но нам, мы сейчас обсуждали, надо подумать и над гражданской версией подобных самолётов. При такой огромной территории, как у нас, из Москвы до Нью-Йорка ненамного дольше лететь, чем до Владивостока. Поэтому уверен, что это будет востребовано. Нужна будет, конечно, в этом смысле ещё большая работа, но она абсолютно реальна к завершению. Поэтому всем будет чем заниматься. И не просто чем-то, а очень интересным и нужным делом", - рассказал Владимир Путин.
Досье "Золотого Рога": «Ту-160М» – самый большой самолёт с крылом изменяемой стреловидности, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. На самолёте будет установлена новая информационная система управления, преимущество которой в возможности сбора, обработки и вывода полётной информации в единой системе; будут обновлены пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическая бортовая система управления, бортовая радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия; будут усовершенствованы комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями.
Ракетоносец, за полётом которого наблюдал В.Путин, получил имя Петра Дейнекина – первого главнокомандующего ВВС России, заслуженного военного лётчика, Героя России, генерала армии, кавалера более 20 советских, российских и иностранных орденов.
Фото Kremlin.ru.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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17 лет думал думал и придумал, какой умный у нас президент.