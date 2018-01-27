Из Москвы во Владивосток — на гражданской версии сверхзвукового бомбардировщика

В том, что "это будет востребовано", первое лицо не сомневается

Президент РФ Владимир Путин на встрече с коллективом Казанского авиационного завода имени С.П.Горбунова заявил о необходимости создания в России гражданского сверхзвукового самолета.

Владимир Путин наблюдал за демонстрационным полётом нового сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца «Ту-160М» «Петр Дейнекин» по программе лётных испытаний. Демонстрационный полёт проходил на высоте 300 метров и длился около семи минут. Лётчики выполнили манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе. Президент поздравил экипаж с успешным проведением полёта, Как сообщает Kremlin.ru

"Будем двигаться дальше. За авиацией будущее, за боевой авиацией, с целью обеспечения обороноспособности страны, и за гражданской авиацией тоже. Но нам, мы сейчас обсуждали, надо подумать и над гражданской версией подобных самолётов. При такой огромной территории, как у нас, из Москвы до Нью-Йорка ненамного дольше лететь, чем до Владивостока. Поэтому уверен, что это будет востребовано. Нужна будет, конечно, в этом смысле ещё большая работа, но она абсолютно реальна к завершению. Поэтому всем будет чем заниматься. И не просто чем-то, а очень интересным и нужным делом", - рассказал Владимир Путин.