www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 55.83 р. 100 JPY: 51.23 р.
EUR: 69.61 р. 10 CNY: 88.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Транспорт
Распечатать

Из Москвы во Владивосток — на гражданской версии сверхзвукового бомбардировщика

27 Января 2018, 20:33 | Приморье
В том, что "это будет востребовано", первое лицо не сомневается
 
Президент РФ Владимир Путин на встрече с коллективом Казанского авиационного завода имени С.П.Горбунова заявил о необходимости создания в России гражданского сверхзвукового самолета.
 
Владимир Путин наблюдал за демонстрационным полётом нового сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца «Ту-160М» «Петр Дейнекин» по программе лётных испытаний. Демонстрационный полёт проходил на высоте 300 метров и длился около семи минут. Лётчики выполнили манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе. Президент поздравил экипаж с успешным проведением полёта, Как сообщает Kremlin.ru.

"Будем двигаться дальше. За авиацией будущее, за боевой авиацией, с целью обеспечения обороноспособности страны, и за гражданской авиацией тоже. Но нам, мы сейчас обсуждали, надо подумать и над гражданской версией подобных самолётов. При такой огромной территории, как у нас, из Москвы до Нью-Йорка ненамного дольше лететь, чем до Владивостока. Поэтому уверен, что это будет востребовано. Нужна будет, конечно, в этом смысле ещё большая работа, но она абсолютно реальна к завершению. Поэтому всем будет чем заниматься. И не просто чем-то, а очень интересным и нужным делом", - рассказал Владимир Путин.

Досье "Золотого Рога": «Ту-160М» – самый большой самолёт с крылом изменяемой стреловидности, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. На самолёте будет установлена новая информационная система управления, преимущество которой в возможности сбора, обработки и вывода полётной информации в единой системе; будут обновлены пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическая бортовая система управления, бортовая радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия; будут усовершенствованы комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями.

Ракетоносец, за полётом которого наблюдал В.Путин, получил имя Петра Дейнекина – первого главнокомандующего ВВС России, заслуженного военного лётчика, Героя России, генерала армии, кавалера более 20 советских, российских и иностранных орденов.

Фото Kremlin.ru.

 Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

 

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Р›СЋР±Р»СЋ РїСѓС‚РёРЅР°21:34, 27.01.2018#

    17 лет думал думал и придумал, какой умный у нас президент.

  • сергей22:53, 27.01.2018#

    За три часа неплохо было бы.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru