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Первый участок Владивостокской кольцевой автодороги построят в ближайшие 5 лет
При этом ВКАД должна стать не транзитной, а полноценной городской дорогой - проектом предусмотрено 7 транспортных развязок
Об этом глава Владивостока Виталий Веркеенко заявил 26 января, в ходе встречи с главными редакторами СМИ.
Когда будет построена Владивостокская кольцевая автодорога, - такой вопрос к главе города прозвучал в ходе беседы с журналистами, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Владивостока.
«Надо понимать, что проект непростой, как с точки зрения строительных технологий, так и экономики. Протяженность дороги «Остров Русский - мыс Токаревского - мыс Кунгасный – улица Русская – улица Маковского» - 22 километра, она должна связать остров с полуостровом Эгершельд, и протянуться от маяка до Седанки вдоль Амурского залива. Сейчас у нас есть практически две трети построенной дороги, которая может являться кольцевой. При этом оставшаяся треть разделена на 5 участков, но важнейшим является первый – от Казанского моста до острова Елена и далее через Канал», - отметил Виталий Веркеенко.
Строительство этой дороги значительно улучшит транспортную доступность острова Русский и обеспечит вывод грузового транспорта из порта, минуя центр города, на трассу Седанка – Патрокл. При этом ВКАД должна стать не транзитной, а полноценной городской дорогой - проектом предусмотрено 7 транспортных развязок, добавил глава города.
«У нас есть концепция и технико-экономическое обоснование. Первый участок можно построить в рамках концессионного соглашения, он окупаем. Конечно, требуется время на поиск инвестора, проектирование, изыскания и строительные работы. Но мы предпримем все усилия, чтобы завершить эту работу как можно раньше. Так, я уже дал соответствующее поручение начать готовить проект планировки территории, не дожидаясь концессионного соглашения, для того чтобы не терять время. Я для себя ставлю задачу завершить первый этап ВКАД в течение 5 лет», - заявил глава Владивостока.
Отметим, общая протяженность ВКАД составит 22,6 километра с объемом транспортного потока от 70 до 85 тысяч автомобилей в сутки при скорости 80 километров в час. Проект строительства кольцевой дороги разбит на несколько этапов, первый из которых прошёл техническую проработку и расчёт финансовой модели для потенциальных инвесторов.
«Владивостоку нужны новые дороги-дублёры и транспортные развязки, и в этом направлении мы готовы, в том числе, к совместной работе с инвесторами. Создание Владивостокской кольцевой дороги разгрузит многие городские магистрали и сделает передвижение по городу более комфортным. Готовы предоставить на рассмотрение все необходимые расчеты и параметры объекта. В качестве бизнес-модели сотрудничества в области строительства может быть использовано заключение концессионного соглашения», - заявил глава города Виталий Веркеенко.
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