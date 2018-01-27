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Приморье готовится к Всероссийскому дню приема предпринимателей
27 Января 2018, 16:41 | Приморье
Представители бизнеса Приморья могут получить помощь по правовым вопросам
Приём в рамках Всероссийского дня приема предпринимателей пройдет в Приморской транспортной прокуратуре 6 февраля с 9 до 18 часов, сообщили "Золотому Рогу" в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморья.
Личный прием проводится специально уполномоченными работниками Приморской транспортной прокуратуры в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность.
Для оказания помощи по правовым вопросам субъектам предпринимательской деятельности можно обратиться по адресу: Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 2, а также по телефонам: 8 (423) 241-27-33; 8 (423) 241-42-59.
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Теги: малый бизнес право
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