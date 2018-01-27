Приморье готовится к Всероссийскому дню приема предпринимателей

Представители бизнеса Приморья могут получить помощь по правовым вопросам

Приём в рамках Всероссийского дня приема предпринимателей пройдет в Приморской транспортной прокуратуре 6 февраля с 9 до 18 часов, сообщили "Золотому Рогу" в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморья.



Личный прием проводится специально уполномоченными работниками Приморской транспортной прокуратуры в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность.



Для оказания помощи по правовым вопросам субъектам предпринимательской деятельности можно обратиться по адресу: Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 2, а также по телефонам: 8 (423) 241-27-33; 8 (423) 241-42-59.