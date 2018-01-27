Во Владивостоке может появиться новый трамвайный маршрут

Решая транспортную проблему, он мог бы стать туристическим маршрутом

Во Владивостоке сохранят трамвай, а также рассматривают возможность запуска еще одного маршрута. Об этом глава Владивостока Виталий Веркеенко рассказал на встрече с журналистами в Приморском краевом музее имени Арсеньева.



«Весь город разделен на две части: это условное автомобильное лобби и условное трамвайное. Действительно, наш единственный трамвайный маршрут помогает выжить даже в такой холод, как сейчас. Работает, как часы, перевозит людей в треугольнике «Гнилой Угол - Луговая - Баляева – Сахалинская». Какова ваша позиция по поводу перспектив трамвайного движения и в целом развития электротранспорта?» - задал вопрос главред РИА «Восток-Медиа» Александр Сырцов.



"Электротранспорт городу нужен, он выполняет две функции", - подчеркнул глава города.



«Первая - это бесперебойное обеспечение пассажирских перевозок, и в этом вопросе электротранспорт зачастую более эффективен, чем любой другой. Я встречался вместе с губернатором со студентами ДВФУ, они задавали вопросы по работе общественного транспорта на остров Русский. Провел проверку: из 50 автобусов, которые должны были выйти на линию, накануне вышли только 39, 11 не завелись. Доложили, что завести пробовали заблаговременно, с 4-х утра. Действительно, многие дизельные автобусы при этой температуре, а они хранятся на открытых площадках, не могут завестись. Электротранспорт, конечно, эту ситуацию бы спас. И не только студентов, это и города в целом касается», - рассказал Виталий Веркеенко.



Вторая, не менее важная функция – это сохранение исторического облика Владивостока.



«Трамваи в контексте исторических зданий, красивой архитектуры придают городу особый колорит. И есть во многих городах мира. Я вижу возможности развития электротранспорта и перевод части общественного транспорта на электрический. Будем корректным образом проводить оценку эффективности. Что касается трамвая, мы рассматриваем возможность создания маршрута от Дальзавода вдоль Корабельной набережной. Отчасти решая транспортную проблему, он мог бы стать туристическим маршрутом и повысить привлекательность Владивостока», - подчеркнул глава города.