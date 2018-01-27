В Приморье супермаркеты соревнуются в количестве наименований товаров по доступным ценам

Среди торговых сетей названы лидеры и отстающие

Департамент лицензирования и торговли провёл еженедельный мониторинг цен на продукты питания в Приморском крае. По данным специалистов, самое недорогое замороженное мясо птицы предлагают магазины сети «Рэми» – по 88,8 рублей за килограмм. В этой же торговой сети выгодно покупать замороженную свинину – по 209,9 рублей за килограмм, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Пастеризованное молоко по наиболее низкой стоимости продается в сети «Самбери» – по 52,9 рублей. Кроме того, здесь самые дешевые куриные яйца – по 47,9 рублей за десяток.

Дешевле всего килограмм шлифованного риса стоит в сетях «Рэми» и «Самбери» – по 42,9 рублей.

В сети «Рэми» – самая доступная цена на сахар-песок – 39,5 рублей за килограмм. В сети «Самбери» лучшие цены на картофель – 19,39 рублей за килограмм, и на яблоки – от 49,9 рублей за килограмм.

Отметим, снижение цен на продукты питания – одна из первостепенных задач, которую необходимо решать совместными усилиями приморской власти и бизнеса. Об этом заявил врио губернатора края Андрей Тарасенко, выступая на встрече с представителями крупных торговых сетей, магазинов и местными сельхозпроизводителями.

«Мы должны выстроить такую схему взаимодействия, чтобы сельское хозяйство могло расти и развиваться, чтобы на прилавках магазинов становилось все больше нашей, приморской продукции – качественной, конкурентоспособной, доступной по цене», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Сегодня по поручению главы региона в крае создан Общественный совет по координации деятельности местных производителей, переработчиков и продавцов пищевой продукции под руководством вице-губернатора Валентина Дубинина. Одним из первых социально значимых решений совета стало расширение перечня социально значимых продуктов питания, на которые распространяются минимальные торговые надбавки. Это позволило снизить цены на ряд востребованных приморцами товаров. В том числе, на 44 наименования продовольственных товаров в сети супермаркетов «Фреш 25», на 42 наименования – в сети «Три Кота», на 41 наименование - в сети «ОК!», 39 – в «Реми», 27 – в гипермаркете ООО «В-Лазер».