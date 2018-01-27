Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье супермаркеты соревнуются в количестве наименований товаров по доступным ценам
Среди торговых сетей названы лидеры и отстающие
Департамент лицензирования и торговли провёл еженедельный мониторинг цен на продукты питания в Приморском крае. По данным специалистов, самое недорогое замороженное мясо птицы предлагают магазины сети «Рэми» – по 88,8 рублей за килограмм. В этой же торговой сети выгодно покупать замороженную свинину – по 209,9 рублей за килограмм, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Пастеризованное молоко по наиболее низкой стоимости продается в сети «Самбери» – по 52,9 рублей. Кроме того, здесь самые дешевые куриные яйца – по 47,9 рублей за десяток.
Дешевле всего килограмм шлифованного риса стоит в сетях «Рэми» и «Самбери» – по 42,9 рублей.
В сети «Рэми» – самая доступная цена на сахар-песок – 39,5 рублей за килограмм. В сети «Самбери» лучшие цены на картофель – 19,39 рублей за килограмм, и на яблоки – от 49,9 рублей за килограмм.
Отметим, снижение цен на продукты питания – одна из первостепенных задач, которую необходимо решать совместными усилиями приморской власти и бизнеса. Об этом заявил врио губернатора края Андрей Тарасенко, выступая на встрече с представителями крупных торговых сетей, магазинов и местными сельхозпроизводителями.
«Мы должны выстроить такую схему взаимодействия, чтобы сельское хозяйство могло расти и развиваться, чтобы на прилавках магазинов становилось все больше нашей, приморской продукции – качественной, конкурентоспособной, доступной по цене», – подчеркнул Андрей Тарасенко.
Сегодня по поручению главы региона в крае создан Общественный совет по координации деятельности местных производителей, переработчиков и продавцов пищевой продукции под руководством вице-губернатора Валентина Дубинина. Одним из первых социально значимых решений совета стало расширение перечня социально значимых продуктов питания, на которые распространяются минимальные торговые надбавки. Это позволило снизить цены на ряд востребованных приморцами товаров. В том числе, на 44 наименования продовольственных товаров в сети супермаркетов «Фреш 25», на 42 наименования – в сети «Три Кота», на 41 наименование - в сети «ОК!», 39 – в «Реми», 27 – в гипермаркете ООО «В-Лазер».
Новости тематики
- В Приморье супермаркеты соревнуются в количестве наименований товаров по доступным ценам
- Для производства сыров в Приморье везут закваски из Италии
- В Приморье усилили атаку на продавцов нелегального алкоголя
- В Приморье за год произведено 70 тысяч тонн мяса
- За год Приморье лишилось 3400 предприятий
- Для обеспечения экономического роста Дальнего Востока ищут 165 тысяч работников
- Госзакупки развернули к малому бизнесу
- ВМТП установил рекорд и без угля
- Федералы положили глаз на приморского бройлера
- Приморские порты готовы принять альтернативные углю грузы
Новости раздела
- В Приморье супермаркеты соревнуются в количестве наименований товаров по доступным ценам
- Для производства сыров в Приморье везут закваски из Италии
- 14 новых остановочных павильонов из каленого стекла появятся во Владивостоке
- В Приморье усилили атаку на продавцов нелегального алкоголя
- Рыбодобывающие предприятия Приморья выловили почти 30 тысяч тонн минтая
- В Приморье за год произведено 70 тысяч тонн мяса
- За год Приморье лишилось 3400 предприятий
- Москвичи через соцсети объединяются в кооператив на дальневосточном гектаре в Приморье
- Крупная морская ферма для разведения гребешка и мидии появится в Приморье
- В Приморском крае будут добывать новые виды моллюсков, высоко ценящихся в АТР
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке нашли выход из транспортных заторов
- Жители городов центра страны призывают не пускать к ним дальневосточников
- Что за жижа по 10 тысяч тонн в сутки течет в бухту Новик?
- В Приморье на 13 гектарах будет построен центр восточных единоборств "Будокан"
- Люди готовы выйти на митинги, возмущенные миллионными тратами на переселенцев
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- WhatsApp получил новую неожиданную функцию
- Многофункциональные центры Владивостока начали оказывать новые услуги
- Для обеспечения экономического роста Дальнего Востока ищут 165 тысяч работников
- Из Владивостока в Москву можно уехать плацкартом со всеми удобствами