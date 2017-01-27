Пластиковая карта "Мир" намерена потеснить привычные для россиян Visa, MasterCard

В 2017 году новая пластиковая карта "Мир" намерена серьезным образом потеснить привычные для россиян Visa, MasterCard. Прошлый год у банков ушел на подготовку к этому броску.

Как известно, наличие собственной платежной системы - один из признаков развитой финансово устойчивой экономики. Напомним, причиной создания АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) в РФ послужили серьезные сбои в обслуживании карт Visa и MasterСard в 2014 году. В связи с введением санкций против России, упомянутые платежные системы остановили процесс обработки транзакций по картам нескольких банков. Именно это послужило толчком к разработке собственной российской системы платежей.

Досье «Дальневосточного капитала»: Официальной датой рождения карты называют 23 июля 2014 года. Весной 2015 года в ходе всероссийского творческого конкурса были определены ее название и логотип - «Мир». Оператором платежной системы «Мир» стало АО «НСПК».

В практику без суеты

Новый банковский продукт - карта «Мир» - входит в наш обиход в спокойном русле, без суеты и особого ажиотажа. Даже как-то обыденно. Я, к примеру, получила ее осенью 2016 года в Крыму, когда работала в одной из бюджетных организаций. Накануне дня перечисления зарплаты главбух всем объявила о том, что нужно сходить в РНКБ (банк, действующий на территории Крыма) и получить новую банковскую карту. Никто нам ничего не объяснял, почему и зачем меняли зарплатные карты. Да, в общем-то, в этом не было необходимости, поскольку мы продолжали проводить все операции по новой карте и даже не почувствовали разницы.

А вот в Хабаровске, куда я вернулась в конце октября, первый же терминал в одном из офисов Дальневосточного Сбербанка не распознал мою крымскую карту «Мир», пришлось обращаться к операционисткам. Было видно, что девушки впервые видят банковскую карту такого образца, обращались они с ней с особой осторожностью. Порадовало, что операция в итоге прошла успешно.

Устройства адаптированы

Наверное, в том, что в хабаровском отделении одного из крупнейших банков страны терминалы не среагировали на банковскую карту «Мир», не было ничего удивительного. Как сообщил источник в Дальневосточном Сбербанке, финансовая организация приступила к выпуску карт национальной платежной системы «Мир» только в ноябре 2016 года. Однако в конце 2016 года Сбербанк завершил тестирование ПС «Мир» и адаптировал под нее банковские и терминальные сети банка. В настоящее время кредитная организация обеспечила возможность приема карт «Мир» в более чем 82 тысячах своих устройств самообслуживания (100%) и в 500 тысячах своих торговых POS-терминалов по всей стране (почти 60% pos-терминалов Сбербанка).

Карты для розницы

Как отметили в хабаровском отделении Центробанка России, большинство крупных кредитных организаций, действующих в регионе, в 2016 году приступили к выпуску новых карт на базе национальной платежной системы «Мир». Одним из первых к процессу подключился банк ВТБ, который в конце прошлого года начал эмиссию карт «Мир» для розничных клиентов на Сахалине.

По словам руководителя дальневосточного розничного филиала ВТБ Елены ЛИ, «сахалинские клиенты ВТБ могут пользоваться картой «Мир» во всех банкоматах и терминалах объединенной сети Группы ВТБ как на Сахалине, так и в любом городе России. Первыми эти карты получили сотрудники бюджетных учреждений, военнослужащие».

Таким образом, уже сейчас любой желающий может оформить в розничных офисах ВТБ на Сахалине дебетовую карту «Мир», а при заключении зарплатного договора юридические лица будут иметь возможность выпустить своим сотрудникам карту «Мир» ВТБ для начисления заработной платы.

На сегодняшний день владельцам карт «Мир» ВТБ доступен базовый платежный функционал. С помощью данной карты можно вносить и снимать денежные средства в банкоматах и сети терминалов самообслуживания банка, а также оплачивать товары и услуги во всех торговых точках на территории России, принимающих карту «Мир».

«Бюджетники» - первые

Стоит отметить, что в соответствии с законом прежде всего картой «Мир» обеспечиваются представители бюджетного сектора. К примеру, в Хабаровске первыми владельцами карт «Мир», эмитированных ВТБ24, стали призывники, а также представители бюджетной сферы: сотрудники Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, МВД.

«На сегодняшний день владельцам карт «Мир» ВТБ24 доступны операции по внесению и снятию средств во всех банкоматах, а также в сети терминалов самообслуживания банка (всего более 11 тысяч устройств во всех регионах присутствия ВТБ24), - комментирует директор филиала ВТБ24 в Хабаровске Владимир СЕЛИВАНОВ. - Владельцы национальной карты могут оплачивать товары и услуги в большинстве торговых точек на территории России и снимать средства в банкоматах с наклейками «Мир» сторонних банков».

Владимир Селиванов также сообщил, что специалистами разработано бесконтактное приложение, которое может быть установлено как на банковскую карту, так и в любое современное платежное устройство - смартфон, часы.

«Ожидаем, что коллеги из НСПК в ближайшее время передадут банкам технологию бесконтактной оплаты», - сказал банкир.

Эквайринг для авиаперевозчика

В числе первых банков России, которые стали участниками платежной системы «Мир», Альфа-Банк.

«Мы рады внести свой вклад в развитие национальной платежной системы «Мир» и расширить возможности нашей банкоматной сети, обеспечив ее пользователям полноценные сервисы выдачи приема наличных, а также переводов между картами разных платежных систем», - комментирует директор по розничному бизнесу Хабаровского филиала Альфа-Банка Павел ХИЖНЯК.

Он также сообщил, что Альфа-Банк начал осуществлять интернет-эквайринг для крупнейшего российского авиаперевозчика ПАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» по картам платежной системы «Мир» на сайте авиакомпании.

«Обеспечение Альфа-Банком интернет-эквайринга для ключевой российской авиакомпании - важный этап в развитии сети обслуживания карт «Мир». Реализация этого проекта позволит расширить возможности держателей карт, предоставив им доступ к новым услугам», - отметил Павел Хижняк.

Сдержанный спрос

«В настоящий момент мы выпускаем карты «Мир» в рамках зарплатных проектов для тех наших клиентов - юридических лиц, которые интересуются данным продуктом. В первую очередь это муниципальные и бюджетные организации, с которыми заключаются договоры на зарплатное обслуживание. Я предположу, что это стратегическая позиция этих компаний по переводу зарплат своих сотрудников в национальную платежную систему, - сказала в интервью Banki.ru директор департамента банковских карт и потребительского кредитования банка «Открытие» Ольга ОВЧИННИКОВА. - Спрос со стороны зарплатных компаний в 2016 году был сдержанным, основная активность пришлась на конец года, поэтому у нас пока речь идет о нескольких десятках тысяч карт. В 2017 году мы рассчитываем выпустить примерно до 200 тысяч карт».

По ее словам, банк «Открытие» намерен начать эмиссию пенсионных карт на базе национальной платежной системы «Мир» уже в первом квартале 2017 года. Не исключает представитель финансовой организации и подключения банка «Открытие» к программе лояльности карты «Мир».

«НСПК анонсировала ее совсем недавно, и до конца марта 2017 года платформа лояльности ПС «Мир» будет реализовываться в формате пилотной эксплуатации. Мы с интересом ожидаем результатов пилота и официального запуска этой программы», - поделилась планами Ольга Овчинникова.

Аутентификация - поведение

Для безопасных электронных платежей по карте «Мир» используется технология MirAccept, основанная на технологии 3D-Secure. В декабре 2016 года АО «НСПК» в партнерстве с российскими банками первое в мире начало тестирование новой версии технологии 3D-Secure - 2.0, которая выводит на новый уровень использование интернет- и мобильных приложений. Если сейчас владельцы карт должны вводить код СVV и одноразовый пароль из SMS, то при использовании технологии 3D-Secure 2.0 этот шаг может быть пропущен без ущерба для безопасности онлайн-платежей. Для аутентификации пользователя будет использоваться анализ покупательского поведения клиента, а также внешние инструменты проверки подлинности банковской карты.

Равноценная замена

Наверняка многих пользователей волнует, станут ли карты «Мир» равноценной заменой уже имеющихся банковских карт Visa, MasterCard, и вообще, есть ли у нового банковского продукта какие-то преимущества? Аналитики банковской сферы в один голос заявляют, что платежная карта «Мир» является на сегодняшний день конкурентоспособным многофункциональным продуктом, который имеет ту же функциональность, что и карты других международных платежных систем. При этом отмечается, что стоимость обслуживания карт «Мир» в банках-партнерах намного дешевле. Тарифы по межбанковским комиссиям построены таким образом, чтобы сбалансировать интересы банков-эмитентов, банков-эквайеров и торгово-сервисных предприятий. Кстати, в карте «Мир» есть все то, к чему мы уже давно привыкли: бонусы, кешбэк, проценты на остаток и т. д.

Досье «Дальневосточного капитал»: В настоящее время более 40 банков-эмитентов приступили к выпуску платежных карт «Мир», более 100 банков полностью или частично подготовили свои банкоматные и терминальные сети к приему карт «Мир». На сегодняшний день карту «Мир» принимают свыше 1,3 млн POS-терминалов в популярных торговых сетях, ресторанах, салонах связи и туристических агентствах как в регионах, так и на федеральном уровне.

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2017 год.