Органическое земледелие пришло на Дальний Восток только в один регион - Приморье

Потенциал Приморья для выращивания экопродуктов инвесторами оценивается среди всех дальневосточных территорий наиболее высоко

Рынок органических продуктов питания, который в России только в последние годы стал оформляться законодательно, ждет важное событие: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии заявило о введении с 2017 года национального стандарта ГОСТ Р 57022-2216 «Продукция органического производства. Порядок проведения добровольной сертификации».

ГОСТ установит единый порядок сертификации органической продукции, его нормы, как сообщает пресс-релиз Росстандарта, отвечают мировым требованиям в органике. Кроме того, уже согласован и подготовлен для внесения в Госдуму РФ еще один важный закон - «О производстве и обороте органической продукции». Эти документы фактически создадут правовую основу для развития этого вида производства в нашей стране.





Растущий тренд

Подъем интереса к производству органических продуктов питания сегодня является одним из основных трендов глобального продовольственного рынка. На ближайшие четыре года эксперты прогнозируют высокие темпы роста в этом сегменте - на уровне 15,5% ежегодно. На сегодняшний день лидерами рынка являются североамериканский регион и Европейский Союз. Тем не менее, согласно данным Союза органического земледелия (СОЗ) со ссылкой на исследования Grand View Research, Inc. Observes, наибольшим потенциалом роста обладает Азиатско-Тихоокеанский регион. В 2013 году официальные данные по рынку впервые опубликовал Китай (2,4 млрд евро), что делает страну четвертой по величине на органическом рынке в мире. По данным Минсельхоза США, предоставленным «Дальневосточному капиталу», Китай в 2015 году занимал второе место по количеству сертифицированных в этой стране иностранных предприятий, работающих в сфере производства органических продуктов питания, уступив только Мексике.

Доля российской органики на мировом рынке, по некоторым данным, составляет сегодня всего лишь 0,2%, тем не менее в Минсельхозе РФ заявляют, что через пару десятков лет Россия может занять до 10% мирового рынка органической продукции, а само органическое сельское хозяйство может стать новой сферой влияния в мире. Для этого в стране есть главное - огромный природный потенциал, запасы пресной воды, плодородных земель и т. д. Уже сегодня страны Азиатско-Тихоокеанского региона рассматривают нашу страну как территорию для производства экологически чистых продуктов питания. Тем более Дальний Восток, по словам сотрудников Всероссийского НИИ сои, расположенного в Амурской области, является «молодой» зоной земледелия. «150 лет - это не срок для земли», полагают в одном из ключевых НИИ на Дальнем Востоке.

В Союзе органического земледелия считают, что наибольшим потенциалом экспорта среди органических продуктов, произведенных в России, обладают зерновые и бобовые культуры. И уже сейчас необходимо прорабатывать включение данного сектора в торгово-экономическое сотрудничество России с другими странами. Тем более за последние 6-7 лет в стране выросло почти в 10 раз количество сертифицированных под органику земель, в 8-9 раз стало больше производителей.





Органическое земледелие уже пришло и на Дальний Восток, правда пока только в один регион - Приморский край. Очевидно, потенциал Приморья для этого производства инвесторами оценивается среди всех дальневосточных территорий наиболее высоко. Согласно информации, размещенной на сайте Минсельхоза США, первой была компания Bri-Wester Trading Co., сертифицировавшая в 2014 году в соответствии с принятыми в этой стране стандартами производство довольно большого списка культур - ранних зерновых, сои, кукурузы и др. В этом же году несколькими месяцами позже еще одна приморская компания - OOO Fermer, так же зарегистрированная в Хороле, - получила сертификат на производство органического риса.

По словам директора компании ООО «Фермер» Ильи КОВРИГИНА, участок под производство органического риса они готовили 5 лет, хотя по закону США достаточно 3-х лет. Сама процедура сертификации не вызвала каких-либо сложностей. Исследование проб земли и воды, которую брали прибывшие в Хорольский район по приглашению компании специалисты из Германии, подтвердили качество ресурсов, их пригодность для органического земледелия. Собственно, сам сертификат был получен довольно быстро. Тем не менее Илья Ковригин считает, что органическое производство в условиях Приморского края - довольно рискованное занятие. Риски связаны с двумя основными факторами: во-первых, с плохим техническим состоянием мелиоративной системы, через которую поступает вода на поля, и соседством с неорганическими фермерами, использующими ядохимикаты; во-вторых, с отсутствием специалистов, которые профессионально готовы были бы работать по технологиям органического земледелия. И единственный вопрос, который не вызывает проблем, - это высокий спрос на органический рис в соседнем Китае.

Ретейлеры в поисках органических продуктов

А между тем создание нормативно-правовой базы хоть и станет основой для развития в России этого производства, все же не решит всех вопросов, с которыми могут столкнуться фермеры, ориентированные на российского потребителя. Один из таких проблемных вопросов - внутрироссийский рынок сбыта. С одной стороны, органическое земледелие снижает урожайность, по данным СОЗ, на 25-30%, что, естественно, скажется на ценах. С другой стороны, в России еще только формируется розничный рынок органических продуктов, и у фермера не всегда есть возможность реализовать свою продукцию.

- Вопрос не в том, что мы не сможем все это произвести, - говорит руководитель ФГУП «Дальневосточное». - Вырастить крестьянин сможет, продать не сможет. У нас сети не готовы работать с такой продукцией. Потребитель не может отличить натуральную продукцию от поддельной, потому что в сетях нет понимания, что такое натуральная продукция. Мы не можем поставить в магазинах брендированные холодильники и прилавки. Крупные сети на это не соглашаются. А что там будет делать фермер со своей органикой?

Впрочем, специалисты полагают, что все эти проблемы по мере развития рынка будут в перспективе решены. В США, например, в свое время была открыта крупная сеть Whole Food, которая успешно продает органические продукты по сей день. Появление такого ретейлера во многом изменило рынок. Во-первых, это привлекло крупных производителей в сегмент organic food, во-вторых, сами фермеры, оказавшись в сложных конкурентных условиях, стали искать для себя новые ниши. Выходом из той ситуации для многих из них стали фермерские рынки.

- В конце 90-х годов крупные производители активно пошли в органическое производство, что резко изменило ситуацию для таких маленьких фермеров, как мы, - рассказал Варрен ВЕБЕР, владелец фермы в Калифорнии, которую посетил корреспондент журнала «Дальневосточный капитал» во время пресс-тура по предприятиям агропромышленной отрасли в Америке. - Тогда нам было очень трудно. В итоге мы решили, что будем работать с ресторанами, продавать нашу продукцию тем, кому она действительно интересна. Нашими покупателями стали шеф-повара и те потребители, которые посещают обычные фермерские рынки. С 2000-х годов и по сей день наши рынки остаются теми же - рестораны и прямые продажи.

В то же время на Дальнем Востоке продуктовые розничные продавцы не так далеки от намерений расширять полочное пространство именно этих товарных групп, опираясь в какой-то степени и на зарубежный опыт, в том числе американский.

- Я много раз была в США и знаю, как это там работает, в частности, в любимой мной сети Whole Food, - говорит директор по развитию супермаркета «Яппи» во Владивостоке Екатерина АЛЕЩЕНКО. - Мы ориентируемся на эту сеть, стараемся максимально приблизиться, но при этом четко понимаем, что в наших условиях подобное реализовать в полной мере пока невозможно. У них поставщики в очередь выстраиваются. Они проводят тендеры, и поставщики должны доказать, что их продукт достоин того, чтобы лежать на этих полках. А у нас… я часто пытаюсь выйти на наших производителей органических продуктов питания, которых стало появляться в последнее время довольно много, например интересные натуральные продукты из сибирского кедра (сладости, конфеты и т. д.) предлагают некоторые производители в Сибири. Но есть сложности с поставкой по разным причинам: то нет сертификатов качества или нет юридического лица, то с логистикой очень сложно, чтобы осуществить поставку к нам, то срок годности таков, что мы успеваем только довезти, а реализовать - уже нет. Большинство из них сами не готовы продавать в магазин из-за отсутствия документов, и что самое важное - у них нет стабильности, нет каких-то конкретных объемов выпуска продукции. Сегодня есть товар, а завтра нет. Сейчас биопродукция по качественным параметрам на таком уровне, что мы можем ориентироваться по ряду групп товаров только на местных поставщиков, находясь с ними в одном городе. Но здесь нет такого количества производителей, которые могли бы обеспечить поставки круглый год, к примеру, тех же яблок. К тому же у наших производителей яблоки, к сожалению, зачастую недолго сохраняют привлекательный вид на полке.





Бумажное потребление

В ТОПе органических товаров в США наряду с фруктами, овощами и молочной продукцией находится упаковка. Развитие рынка органических продуктов питания сопровождалось расширением ассортимента упаковочных материалов, распространением экоупаковки, способной быстро разлагаться в окружающей среде. Востребованной стала и упаковка, которую можно сдать на вторсырье. Эти процессы стимулировались муниципалитетами, вводившими дополнительный налог на использование пластиковых пакетов для покрытия расходов на их утилизацию. Сейчас бумажные пакеты распространены повсюду и в большинстве городов их выдают покупателям бесплатно. Но, как рассказали «Дальневосточному капиталу» в США, некоторые города, например Вашингтон (DC), принимают законы на местном уровне, по которым обязывают магазины взимать плату за пакеты. Один из городов большого Бостона, Кембридж, недавно ввел аналогичный закон. При этом существуют и стимулы для многократного использования покупателями сумок и пакетов: в Америке есть города, где продавцы дают скидку (5 или 10 центов) от стоимости покупки, если покупатель приходит со своей сумкой.

Практика использования бумажных пакетов в России пока не получила такого распространения, тем не менее тенденция роста интереса к экоупаковке очевидна. И стимулами ее распространения стали не решения муниципалитетов, а задающий тренды спрос. На Дальнем Востоке уже появились магазины, предлагающие наряду с пластиковыми бумажные пакеты. Первым стал супермаркет «Яппи» во Владивостоке. Эти пакеты, конечно, не бесплатны, но розничные продавцы продуктов питания предлагают их в своих магазинах покупателям даже дешевле, чем пластиковые.

- Мы продаем бумажные пакеты по максимально низким ценам, дешевле, чем они обошлись нам, - говорит Екатерина Алещенко. - Защита окружающей среды сейчас является мировым трендом, и мы потихонечку стараемся двигаться в сторону экопродуктов, пытаясь ввести употребление экоупаковки как важной части культуры потребления. Но пластик пока заменить не получается. Сейчас активно входит в практику использование многоразовых сумок, биоразлагаемых, созданных из вторичного сырья. Это тоже мировой тренд. Но, мне кажется, Владивосток пока не готов к использованию таких сумок.

Ценовая стабильность

По данным Минсельхоза США, органические продукты питания продают в стране более 20 тыс. магазинов и более 8 тыс. рынков. Таких фермерских рынков, которые существуют в США, в России пока нет. Конечно, мелкие лавки в сельской местности там, как, в общем-то, и в России, можно встретить повсюду. Но крупные городские фермерские рынки - это то, что в наших городах еще предстоит создавать. В этом смысле интересен опыт других стран, тех же США. Например, крупный рынок в городе Медисоне, штат Висконсин, который посетил корреспондент «Дальневосточного капитала», работает только в воскресный день, всего несколько часов. За это время, учитывая популярность таких рынков, его успевают посетить десятки тысяч человек. Роль муниципалитета в его организации ограничена исключительно предоставлением места. Сам же рынок работает на основе самоуправления строго по уставу, принятому самими фермерами. За нарушение устава можно лишиться места на рынке, которого фермер ждет, как правило, несколько лет, а потому очень дорожит им. Устав не позволяет нанимать продавцов. Каждая лавка на городском рынке имеет вывеску с названием фермы, и продавать продукцию, произведенную на другой ферме, тут недопустимо. Несмотря на такие строгие правила, ассортимент рынка впечатляет разнообразием, а продукты, среди которых довольно много органических, - качеством.

Стоит отметить, что и цены на этом рынке не столь высоки. Для многих органических ферм затраты на рабочую силу являются основной статьей производственных расходов. Она составляет, по словам Варрена Вебера, порядка 60% в структуре затрат. Конечно, в США активно привлекается в органическом производстве иностранная рабочая сила, в основном мексиканская, в том числе нелегальная, масштабы которой представляют довольно серьезную проблему для государства. Тем не менее цены на органические продукты в этой стране удается держать на вполне приемлемом уровне: в среднем они на 50% выше, чем цены на традиционные продукты питания. И что особенно важно, считают в Ассоциации защиты семейных ферм в штате Висконсине, полученный доход с продажи на подобных рынках идет в карман исключительно фермеру, а налоги - штату. Почему это так важно? Ответ в тех данных, которые предоставили российским журналистам во время тура в Ассоциации защиты семейных ферм: в одном долларе в цене, например, на обычное яблоко 7 центов составляет доля фермера, плюс 4 цента - затраты на рабочего, 24 цента - доля перевозчиков, 60 центов - доля крупной розничной сети. Для развития малых ферм просто необходимы фермерские рынки с их прямыми продажами.

Впрочем, цены на органические продукты питания на американском рынке все же не всегда держатся на таком уровне. Иногда они значительно отличаются от цен на продукты традиционного сельского хозяйства. Например, на стоимость куриных яиц влияет в том числе и содержание птицы. По словам собственника и генерального директора фабрики по упаковке яиц Farmers Hen House в штате Айова Райана МИЛЛЕРА, можно купить дюжину яиц от кур с традиционным клеточным содержанием чуть меньше чем за доллар, в то время как цены на органические яйца от кур в клетках находятся обычно в диапазоне между 4 и 5 долларами за дюжину. С другой стороны, яйца от куриц, выращиваемых вне клеток по традиционным технологиям содержания, но на вольном выгуле, стоят примерно 3 доллара за дюжину, а стоимость яиц тех курей, которые весь день проводят на пастбищах и считаются органическими, - примерно 6,5 долларов.

- Вообще, цены на органическую продукцию стабильны и традиционно колеблются в течение года в зависимости от цен на зерно, - пояснил Райан Миллер. - Те потребители, кто выбирает органическую продукцию, ориентируются на питание кур, несущих яйца. А те, кто обращает внимание на содержание кур (клеточное или пастбищное), озабочены тем, как к ним относятся.

Собственно, это еще один мировой тренд - улучшение качества содержания животных из гуманных и экологических соображений, что также часто связано с органическим производством продуктов питания. По словам Райана Миллера, сегодня примерно 7-8% производимых в США яиц считаются органическими и примерно 10% яиц - от куриц, которые выращиваются вне клеток. Но тенденция на рынке такова, что в ближайшие несколько лет ожидается резкий рост этих цифр: 80% потребителей и розничных сетей, которые продают яйца, обещали к 2025 году перейти на потребление и продажу яиц от кур, выращиваемых вне клеток. Это значит, что спрос будет расти в сегменте не самых дешевых продуктов питания. Сегодня поставщиками яиц на фабрику Farmers Hen House являются примерно 70 ферм из 5 штатов. Помимо упаковки фабрика занимается распространением этой продукции. География поставок включает в себя несколько штатов и даже экспорт в другие страны, например - Азиатско-Тихоокеанского региона. «Раз в шесть недель отправляем партию (около 13 тыс. яиц) в Гонконг. Они заказывают только органические яйца. Половина всех затрат на поставку в Гонконг уходит на транспортировку, и там в магазинах их продают по цене 1,5 доллара за яйцо», - говорит Райан Миллер.





Органика совсем близко

Но, помимо формирования рынка органических продуктов питания, в России еще предстоит создать систему поддержки самого производства. Правила органического сельского хозяйства, как известно, не предполагают использования ядохимикатов, пестицидов и некоторых других препаратов, которые широко применяют при традиционном сельском хозяйстве. И тут ключевую роль должны сыграть научно-исследовательские учреждения. В США, например, разработкой препаратов для органического земледелия занимаются лаборатории при университетах. «Наш корпоративный центр по внедрению достижений сельского хозяйства связывает университетскую деятельность и производство, - рассказали корреспонденту «Дальневосточного капитала» в Корнеллском университете, - мы предоставляем услуги преимущественно фермерам и домовладельцам. Кроме того, работаем с населением, ведем ряд образовательных программ, просвещаем в области сельского хозяйства, экологии, растениеводства».

Несмотря на то что в России, по словам специалистов Всероссийского НИИ сои, задача органического земледелия не стояла перед наукой никогда, а все те технологии, которые внедрялись, были ориентированы на агрохимикаты, в научно-исследовательских институтах есть отдельные направления, имеющие отношение к органике и биологическим препаратам. То, что разрабатывается там, может частично заместить химические вещества. Но созданием технологии в целом для органического сельского хозяйства институты все же не занимались. В то же время в ПримНИИСХ считают, что российское сельское хозяйство не так далеко ушло от органики. Задачи сохранения, развития плодородия, органического вещества почв, микрофлоры почв, севооборотов, использования растительных остатков были всегда. А это то, из чего складывается биологическое земледелие, которое, в свою очередь, является основой производства органических продуктов питания. В последний год к производству биологических препаратов стал проявлять интерес и бизнес. Появились компании, предлагающие препараты как российских разработчиков, в том числе дальневосточных, так и импортных. Например, в Амурской области компания «Аметис» уже второй год выпускает биологические удобрения, регуляторы роста, созданные из природного сырья.

Елена АБАШЕВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2017 год.