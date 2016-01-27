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Нефтегазовые перспективы Дальнего Востока представят в едином формате
Восточный нефтегазовый форум пройдет во Владивостоке в июле при поддержке Правительства РФ, пишет Деловая газета «Золотой Рог» .
В рамках подготовки к масштабному мероприятию команда аналитиков ООО «Восток Капитал», выступающего оператором форума, готовит отчет по результатам исследования крупных проектов ТЭК Восточной Сибири и Дальнего Востока.
В обобщающем документе будут представлены наиболее перспективные нефтегазовые проекты региона (создание центров нефтегазодобычи, строительство газотранспортной системы, нефтепереработка и нефтегазохимия и др.), критерии выбора технологий и оборудования руководителями нефтегазодобывающих компаний, многие другие важные для развития индустрии результаты.
Как сообщают организаторы форума, получить полный отчет можно, приняв участие в пятиминутном опросе, ответив на вопросы на сайте ru.surveymonkey.com.
Организатор: Vostock Capital
Сайт в интернете: www.eastrussiaoilandgas.com
Телефон в Москве: +7 (499) 505 1 505
Телефон в Лондоне: +44 207 394 30 90
Контактный email: events@vostockcapital.com
Досье «Золотого Рога»: Восточный нефтегазовый форум состоится 6-7 июля во Владивостоке. В форуме примут участие главы ряда российских регионов - Амурская область, Иркутская область, Якутия (Республика Саха), Республика Тыва, Приморский край и др., министры и руководители ведомств. Будут представлены российские и зарубежные компании, среди которых: ПАО “Газпром” и дочерние общества, НК «Роснефть» и дочерние компании, ЛУКОЙЛ, Сибур Холдинг, Корпорация развития Дальнего Востока, и многие другие.
Издательская компания «Золотой Рог» выступает информационным партнером Восточного нефтегазового форума (6-7 июля 2016 г., Владивосток).
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Да нахера вы нужны сдесь со своими форумами, валите в Москву и форумтесь там, из-за вас людей в отпуска не пускают, задолбали уже