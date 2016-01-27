www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.57 р. 100 JPY: 57.52 р.
EUR: 75.99 р. 10 CNY: 95.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Рыбная отрасль
Распечатать

Приморье потеряло рыбный кластер и рыбный конгресс

27 Января 2016, 12:10 | Приморье

Проект рыбного кластера в Приморье, на который было затрачено более 40 млн рублей, не будет реализован. Об этом на представлении проекта Дальневосточного рыбоперерабатывающего кластера заявил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству (ФАР) Петр САВЧУК, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, что документ в 900 страниц, подготовленный японским институтом Номура по заказу администрации Приморского края, более года пытались пристроить  в разные федеральные ведомства с надеждой, что на него дадут государственные миллиарды. Но, видимо, попытка протащить проект, в котором основной упор сделан на бюджетное финансирование и полностью отсутствует рыночное обоснование, провалилась.

Докладчик по дальневосточному кластеру Максим КЛЮШИН, отвечая на вопрос журналистов, был ли взят за основу проект рыбного кластера, разработанный администрацией Приморья, с улыбкой заметил, что «с этим трудом лишь ознакомились».

Еще одним сюрпризом для Приморья стало проведение конгресса рыбаков на Сахалине. «В этом году ФАР проведет  конгресс вместе с администрацией Сахалинской области. Это решение было принято на прошлом конгрессе рыбаков участниками и отражено в резолюции. Если приморцы не согласны, то пусть проводят свой конгресс, но Росрыболовство в нем участвовать не будет», - заявил Петр Савчук.

Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: рыбная отрасль 



Новости тематики











Комментарии

  • Neo06:55, 27.01.2016#

    Ну если бараны только думают об очередной распиле, на что ушли 40 млн. в воздух так конечно им ничего не стоит давать.

  • Neo06:56, 27.01.2016#

    Ну если бараны только думают об очередной распиле, на что ушли 40 млн. в воздух так конечно им ничего не стоит давать.

  • Псевдоним14:26, 27.01.2016#

    Хахаха. . . Что и требовалось доказать, господа Едриллы!. . До чего же УБОГУЮ страну вы создали. . .

  • Казлевич14:56, 27.01.2016#

    видать хороший откат получили от сахалина.

  • Казлевич14:57, 27.01.2016#

    а вот мне интересно , а зачем он нужен этот росрыбаловство. как то царь батюшка без него ДВ осваивал.

  • 12322:09, 28.01.2016#

    ну ты казлевич!

  • Вестники Апокалипсиса01:25, 28.01.2016#

    Агония! За что не возьмутся ни чего не получается. . воровать из бюджета мастера

  • 0222:52, 31.01.2016#

    Страна идиотов.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru