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Приморье потеряло рыбный кластер и рыбный конгресс
Проект рыбного кластера в Приморье, на который было затрачено более 40 млн рублей, не будет реализован. Об этом на представлении проекта Дальневосточного рыбоперерабатывающего кластера заявил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству (ФАР) Петр САВЧУК, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Напомним, что документ в 900 страниц, подготовленный японским институтом Номура по заказу администрации Приморского края, более года пытались пристроить в разные федеральные ведомства с надеждой, что на него дадут государственные миллиарды. Но, видимо, попытка протащить проект, в котором основной упор сделан на бюджетное финансирование и полностью отсутствует рыночное обоснование, провалилась.
Докладчик по дальневосточному кластеру Максим КЛЮШИН, отвечая на вопрос журналистов, был ли взят за основу проект рыбного кластера, разработанный администрацией Приморья, с улыбкой заметил, что «с этим трудом лишь ознакомились».
Еще одним сюрпризом для Приморья стало проведение конгресса рыбаков на Сахалине. «В этом году ФАР проведет конгресс вместе с администрацией Сахалинской области. Это решение было принято на прошлом конгрессе рыбаков участниками и отражено в резолюции. Если приморцы не согласны, то пусть проводят свой конгресс, но Росрыболовство в нем участвовать не будет», - заявил Петр Савчук.
Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Ну если бараны только думают об очередной распиле, на что ушли 40 млн. в воздух так конечно им ничего не стоит давать.