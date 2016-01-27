В Приморье начали строить дома из соломы

Испытанный веками материал в новом виде бросил вызов традиционным технологиям

Поиск новых интересных конструктивных и архитектурных решений идет постоянно. И необычный для Приморья соломенный дом, строительство которого в настоящее время завершается в Надеждинском районе края, – еще один факт того, что горизонты индивидуально-жилищного строительства расширяются, а выбор вариантов становится больше. Подробнее о новом проекте Деловой газете «Золотой Рог» рассказал профессор ДВФУ Павел КАЗАНЦЕВ, продвигающий энергосберегающие и экологичные технологии домостроения.



- Павел Анатольевич, проект этого дома приморцы уже видели на региональной строительной выставке в прошлом году. Интересовались, смотрели. Однако не примеривались, считая его экзотикой. Тем необычней факт, что первый в нашем крае соломенный дом по новой технологии уже почти готов, чтобы в нем жить.

- Действительно, без особого заказчика этот проект не состоялся бы. Сегодня наш среднестатистический потребитель с большим недоверием относится к экотехнологиям и технологиям пассивной солнечной архитектуры, хотя весь мир, даже соседний с нами Китай начинает массово внедрять зеленую архитектуру. Житель Приморья сегодня скорее выберет дом из сип-панелей с линейкой солнечных коллекторов из Китая, чем дом из соломы.

Тем не менее всегда находится кто-то первый. Так и в этом деле. Заказчики соломенного дома активно интересуются экотехнологиями, изучали такой опыт строительства в Европе, сравнивали различные варианты материалов и конструкций. К архитекторам они пришли уже со своим твердым убеждением, что качественную и комфортную жилую среду в их доме должна создать солома!

Проект и строительство решено было выполнить творческим коллективом, в составе которого я отвечаю за решения по пассивной солнечной архитектуре, Анна ЛЯШКО из владивостокской компании «М-АРК» - за сам проект дома, а технологию соломенных панелей, разработку конструкций и шеф-монтаж курировали специалисты компании «ЭкоКокон» из Вильнюса Домантас СУРКИС, Аудрис КРУЦИУС и Мариус ТАРВИДАС.

Строительство началось в июне 2014 года. Сейчас наружные работы по дому уже завершены. На очереди монтаж инженерного оборудования – активных солнечных систем, водоснабжения. Затем – отделка интерьера. Сухие глиняные смеси для нее уже готовы.

Дом индивидуальный, на одну семью. Площадь застройки – 117 квадратных метров, общая площадь помещений – около 200. Набор помещений – стандартный для такого дома. Два этажа и мансарда. Предусмотрены: пассивное и активное солнечное отопление, пассивное солнечное охлаждение.

Жилое ядро дома сформировано вокруг центрального атриума – зимнего сада на два этажа. Второй этаж открывается в атриум балконом и окнами спален.

Через южный витраж и мансардные окна атриум будет впитывать солнечное тепло и распределять его по дому, передавая, прежде всего, на второй этаж – в спальную зону. Это решение дает возможность ночью снизить затраты на отопление первого этажа. Летом через мансардные окна атриум позволит вентилировать весь дом, удаляя перегретый воздух.

Балконы с запада и востока защитят дом от дождей, а рама, формирующая балконы, уже служит опорой для кровли, разгружая соломенный остов и вместе с балконами обеспечивая жесткость дома.

Выбор нами соломенной технологии был непрост. У нас в стране широко распространена каркасно-соломенная конструкция, по которой каркас заполняется обычными тюками из соломы. Но она не отвечает требованиям по устойчивости к нашему супервлажному климату.

Поэтому была использована соломенно-панельная технология литовского производителя «ЭкоКокон». В основе конструкции – панели из прессованной под большим давлением озимой соломы. Благодаря воску, она становится устойчива к влаге и непривлекательна для грызунов. Прессованная солома обладает и большей пожароустойчивостью.

Панели из соломы успешно прошли все испытания по жестким нормам Евросоюза к сопротивлению влаге – скорее плесень появится на пластмассе, чем на них. Испытания в огневой камере показали, что сама по себе открытая поверхность панелей под действием пламени вспыхивает, но сразу же гаснет, обгорают только кончики соломы, а затем горение прекращается. А отделанная глиной панель при воздействии прямого огня вообще не воспламеняется. Поэтому внутренняя отделка соломенных стен выполняется глиной со специальными пластифицирующими добавками в два слоя. Снаружи в этом проекте применен обычный вентилируемый фасад, защищающий солому от косых дождей и прочих внешних угроз.

- Солома какая-то особенная?

- Да. В этих панелях используется только солома, выращенная в экологическом фермерском хозяйстве, отказавшемся от использования химических удобрений и гербицидов. Стены из нее совершенно безвредны для здоровья и создают в доме уникальный микроклимат.

Минувшим летом во влажную жару – как раз в те дни, когда было порядка +30°C и влажность100%, когда даже вентиляция через атриум мало что может дать, – окна закрыли, в доме было прохладно, свежо и сухо. Солома дышала, впитывала влагу и изолировала дом от солнечного нагрева. В помещениях проявился эффект работавшего кондиционера, но без такового.

Зимой, наоборот, солома отдаст дому излишки влаги, увлажняя избыточно сухой воздух. Соломенные стены «дышат», пропуская пар на улицу и инфильтруя свежий воздух в помещения, без ущерба для теплоизоляции. Так что даже длительное нахождение больших групп людей в соломенных домах при полностью закрытых окнах не вызывает эффекта спертого воздуха.

Что удивительно, солома совершенно не забирает тепло при прикосновении к стенам, потому что обладает низкой теплоемкостью. Говорят, дерево - теплый материал, но на ощупь оно все-таки прохладное, а соломенная стена по ощущениям – той же температуры, что и рука.

Уникальные характеристики соломы по теплоизоляции в сочетании с пассивным солнечным отоплением (только солнце через окна с южной стороны в неотапливаемом доме) этой зимой позволили выйти на разность между наружной и внутренней температурами воздуха в 20 градусов. При минус 20°C внутри было около 0°C в солнечный день и порядка минус 10°C градусов – в пасмурный. Это объяснимо еще и тем, что толщина панелей - 40 сантиметров, а окна, представляющие собой многокамерные селективные витражи, также хорошо удерживают тепло.

Основной охлаждающий эффект сейчас дает незавершенная в отделке мансарда, которая не учитывалась первоначально в пассивном отоплении. По завершении отделки она будет отсечена от жилого ядра дома утепленным перекрытием. В готовом доме в солнечный день пассивное отопление будет давать до 50% замещения других источников тепла. При этом дом-то вполне стандартной архитектуры.

Такой дом рассчитан на срок службы не менее пятидесяти лет. Первые дома, отстроенные по этой технологии в Европе, простояли уже порядка 20 лет.

- А насколько дорого строительство такого дома?

- Если говорить конкретно об этом доме, то оно оказалось в два раза дороже средней стоимости квадратного метра какого-либо другого частного жилого дома в пригороде Владивостока подобного класса, построенного по традиционноц технологии. Причина этому – производство соломенных панелей рентабельно только при массовом строительстве таких домов. А здесь, можно сказать, весь дом пришел контейнером из Евросоюза.

- То есть растущий курс евро уже вряд ли позволит повторить у нас такое строительство?

- Технология, разработанная нашими литовскими коллегами, вполне может найти свою нишу в Приморье. Для этого не обязательно все везти из-за границы. По мнению специалистов «ЭкоКокона», приморские глины, солома, возможно в первую очередь рисовая, вполне пригодны для организации местного производства материалов для такого дома. Все это возобновляемые строительные материалы, и такой дом возводится абсолютно без ущерба для окружающей среды. А лет через сто, когда его, вероятно, захотят разобрать, неликвидного строительного мусора в виде битых кирпичей, кусков бетона и т.д. тоже не будет. Его и утилизируют без вреда для природы.

Литовцы готовы внедрить у нас свою технологию. Однако инвестировать в производство панелей возможно пока только под конкретный заказ. Например, под строительство экодеревни хотя бы из 10 домов площадью по 100 квадратных метров. Но сегодня это либо госзаказ (к примеру, детский лагерь отдыха), либо проект частного инвестора под экотуризм! А везти резко подорожавший комплект из Литвы для того, чтобы построить один дом, теперь действительно стало бессмысленно.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.