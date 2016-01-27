Покупатель аэропорта Владивосток, похоже, готов "съехать"

Сделка по покупке активов аэропорта Владивосток международным консорциумом Cantya Investment Limited (CIL) до сих пор не закрыта, сообщил на прошлой неделе гендиректор ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) Михаил ВАСИЛЕНКО. Ранее планировалось, что сделка будет завершена до конца 2015 года. Эксперты, опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог», считают, что консорциум «Базэла», Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и одного из крупнейших мировых аэропортовых операторов - сингапурской Changi - пытается уменьшить сумму платежа, благо в изменившихся экономических условиях других претендентов на притормозивший актив не наблюдается.

«Не заплатили деньги. Мы (МАШ и консорциум) подписали соглашение, договорились. 6,2 млрд рублей по нынешним деньгам смешные деньги. Мяч на стороне наших партнеров. Сумма, по-моему, вполне адекватная с учетом курса и того, что происходит в экономике», - сказал Михаил Василенко.

Консорциум «Базового Элемента», РФПИ и Changi Airports International в феврале 2015 года был объявлен победителем конкурса на приобретение 52,16% акций ОАО «Международный аэропорт Владивосток» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток» у аэропорта Шереметьево. Доли между членами консорциума распределены равномерно — по 33,3%. Компании вкладывают собственные средства, а РФПИ привлекает в сделку фонды из ОАЭ, Бахрейна, Кувейта и Катара.

Консорциум рассчитывает на активное развитие аэропорта в качестве основного международного хаба Дальнего Востока России с привлечением ведущих азиатских перевозчиков. Стратегия развития предлагает расширение терминала по мере роста пассажиропотока. По итогам 2015 года пассажиропоток аэропорта сократился по сравнению с 2014 годом на 5%, до 1 млн 698 тыс. человек.

Не сошлись в оценке

Это далеко не первая попытка МАШ уйти из Владивостока с деньгами. В 2011 году готовились условия конкурса по продаже аэропорта Владивостока, интерес к нему подтверждали «Базэл» и УК «Аэропорты регионов» (аэропортовый холдинг, стратегическим инвестором которого является ГК Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА). Но после консультаций с Внешэкономбанком, финансировавшим строительство нового терминала аэропорта Владивосток, было решено продать актив после саммита АТЭС в сентябре 2012 года. Видимо, в расчете на появление инвестора из-за рубежа. Но продажа вновь зависла. Михаил Василенко пояснял, что сначала нужно «сформировать бизнес, связанный с работой авиакомпаний и пассажиров», чтобы аэропорт оценивался по рентабельности, а не по себестоимости строительства.

Объем капитальных вложений в строительство нового аэровокзального комплекса (терминал «А») общей площадью 47,5 тыс. кв. м в аэропорту Владивосток (Кневичи) составил порядка 7 млрд рублей. Строительство нового терминала началось в августе 2009 года. Главным инвестором выступило ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», соинвестором - Внешэкономбанк. Действующий аэровокзальный комплекс рассчитан на 5 млн пассажиров в год, технологическое оборудование - на 3,5 млн пассажиров. Вместе с тем у аэропорта есть возможность увеличить технологические мощности. Основным акционером ОАО «Международный аэропорт Владивосток» является ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» - 52,16% акций. ООО «Аэро-Груз» (Владивосток) принадлежит 18,4%, ЗАО «Кварц-Инвест» - 16,8% акций.

Вторая попытка продать актив была предпринята год назад. МАШ 12 декабря 2014 года завершил прием предложений по приобретению 52,16% акций ОАО «Международный аэропорт Владивосток» и 74,99% акций ЗАО «Терминал Владивосток», а также прав (требований) по договорам займа. Претендентами на актив выступили все та же УК «Аэропорты регионов», консорциум с участием аэропортового холдинга «Базэл Аэро», а также «Новапорт» Романа ТРОЦЕНКО и компания «Аэроинвест» (аффилирована с холдингом «Синдика» сенатора Арсена КАНОКОВА). В ходе тендера наилучшую цену предложил консорциум.

Компания «Базэл Аэро» основана в 2007 году, управляет аэропортовыми активами одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент». С июня 2012 года «Базэл Аэро» - совместное предприятие «Базового Элемента», Сбербанка России и Changi Airports International (стопроцентное дочернее предприятие Changi Airport Group). В настоящее время в «Базэл Аэро» входят аэропорты в Краснодаре, Сочи, Геленджике и Анапе. Аэропорты обслуживают более 8% общего пассажиропотока и 2% общего грузопотока России.

«Ждем с нетерпением»

«Конкурсное предложение консорциума было признано лучшим по совокупности целого ряда критериев, включая технические, юридические и финансовые аспекты сделки. Она будет закрыта после получения одобрений со стороны регулирующих органов. Международный аэропорт Владивосток имеет стратегическое значение для развития авиатранспортной системы региона благодаря своему географическому положению: он находится на пересечении воздушных трасс между Дальним Востоком России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2012 году во владивостокском аэропорту был построен новый комфортный терминал, проведена масштабная модернизация аэродрома, которая позволила ему принимать все типы воздушных судов», - сообщила пресс-служба «Базового Элемента».

«Мы с нетерпением ждем возможности наладить партнерские отношения с «Базовым Элементом» и РФПИ для совместного развития Международного аэропорта Владивосток. Город является крупнейшим экономическим центром Дальнего Востока и стратегическим стыковочным узлом со странами АТР. Мы видим большой потенциал развития воздушного сообщения в регионе и увеличения трафика между Россией и АТР», - отмечал Лим Лианг Сонг, генеральный директор Changi Airports International.

Спустя некоторое время председатель совета директоров «Базэл Аэро» Андрей ЕЛИНСОН в интервью «Ведомостям» пояснил, что инвесторы берут на себя определенный долг, но понимают, что в случае с аэропортом Владивосток возврат не связан с тяжелыми вложениями капитального характера и высоким риском.

«Мы считаем, что этот аэропорт перспективный, и наши коллеги из Changi видят возможности, как сделать режим «открытого неба» именно в этом аэропорту более используемым, более интенсивным, привлекая авиакомпании из Сингапура и других азиатских стран, – развивать китайское и корейское направления. Много еще можно сделать и по авиационной, и по неавиационной деятельности. Мы будем смотреть, где можно усилить коммерческую политику, с учетом того, что люди прилетают не в аэропорт, а на территорию. Если аэропорт воспринимать исключительно как пересадочный узел, то он должен из себя представлять, как аэропорт Changi в Сингапуре, образец аэропортового искусства. Мы также учитываем, что в регионе собираются открывать игорную зону, да и весь Дальний Восток продолжает развиваться. Программа «открытого неба» и территория опережающего развития – это стимулы для роста территории. Чем нам интересен этот проект? Так же как Сочи 10–20 лет назад, когда никто не верил в потенциал этого города. Мы считаем, что и Владивосток, и все дальневосточные территории станут еще одной точкой роста. Мы в это верим, мы на это заложили, по сути, свой коммерческий риск. Ведь аэропорт в отрыве от территории не существует. Все наши планы могут реализоваться только в том случае, если сама территория будет создавать притяжение. Поэтому если сам регион будет динамично развиваться, то и подвижность населения будет расти», - сказал Андрей Елинсон.

Напомним, что аэропорт Владивостока включен в зону Свободного порта Владивосток, что может привести к росту грузопотока и созданию на территории аэропорта транспортно-логистических центров. Предполагается, что аэропортом главным образом будут управлять специалисты Changi при поддержке «Базэл Аэро», но для этого еще нужно рассчитаться по обязательствам.

Хабаровск отставать не собирается

В то же время участники рынка считают, что перспективы аэропорта Хабаровска куда более весомы, чем у Владивостока. Но у соседей проект пробуксовывает. «Хабаровский аэропорт абсолютно привлекателен для всех финансовых учреждений. Но здесь встает старая проблема – цена денег. Японский партнер компании готов инвестировать в иенах под низкие ставки. Но, сами понимаете, сегодня прогнозировать валютный курс на долгий горизонт очень сложно. Ищем альтернативное финансирование. Проект рассматривается Внешэкономбанком. Я крайне привержен этому проекту», - отмечал в интервью «Золотому Рогу» генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока» Алексей ЧЕКУНКОВ.

Запланированная комплексная модернизация аэропорта Хабаровска призвана удвоить пропускную способность аэропортового терминала - до 4,7 млн пассажиров в год. Проект разработан с привлечением крупных международных компаний - Incheon International Airport Corporation, Daewoo Engineering, Assmann Beraten+Plannen.

В апреле 2015 года гендиректор ФРДВ Алексей Чекунков и председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК подписали соглашение о совместной реализации проекта строительства нового пассажирского терминала и прилегающей инфраструктуры в аэропорту Хабаровска (Новый). В частности, они договорились совместно работать над привлечением международных финансовых и отраслевых партнеров в проект.

Досье "Золотого Рога": ОАО «Хабаровский аэропорт» является главным оператором в международном аэропорту Хабаровск (Новый). По данным АО, 79% акций владеет ЗАО «Кварц-Инвест», 11% - у Panadero Investments Ltd. Стратегическим инвестором и владельцем еще 10% акций является корейская корпорация Incheon International Airport Corporation («Международный аэропорт Инчон»). Управляющим партнером ОАО «Хабаровский аэропорт» является Константин Басюк. Для реализации проекта по модернизации в июне 2015 года создано АО «Международный аэропорт Хабаровск». Уставный капитал составил 130 млн рублей. 100% принадлежат ОАО «Хабаровский аэропорт». Аэропорт реализует инвестпроект на основе государственно-частного партнерства с выделением средств федерального бюджета на реконструкцию аэродрома в размере 9,1 млрд рублей и частных инвестиций на развитие аэровокзального комплекса и строительство парка Air City - 9,2 млрд рублей. Инвестиции Хабаровского края оцениваются в 400 млн рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.