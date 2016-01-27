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В Приморье ГИБДД массово арестовывает и лишает регистрации общественный транспорт
Кто виноват и что делать разбирались в администрации Приморского края в рамках круглого стола
С середины 2015 года ГИБДД обратила пристальное внимание на общественный транспорт. По Владивостоку прокатилась серия задержаний автобусов, осуществляющих как регулярные, так и заказные пассажирские перевозки по причине подозрения на изменения маркировки агрегатов (шасси) завода-изготовителя. Подозрительность ГИБДД распространилась не только на городской, но и междугородний и даже туристический и школьный общественный транспорт, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Легитимность подобных проверок подверглась сомнению участников круглого стола "Пути выхода из сложившейся ситуации, связанной с задержанием автотранспортных средств (автобусов)", состоявшегося во Владивостоке. Инициатором встречи стало Приморское отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». К сожалению, представителей оппозиции в лице ГИБДД, предпринимательское сообщество на круглом столе не встретило. Впрочем, кто виноват и что делать представители транспортной сферы активно обсудили между собой и депутатами.
По словам перевозчиков, сотрудники ГИБДД во время проверок поступают нелегитимно - снимают автобусы непосредственно с маршрутов, изымают у водителей документы и отправляют транспорт на экспертизу. Пассажиров арестованного автобуса эта процедура обрекает искать другой транспорт, чтобы добраться до пункта назначения. И если в черте города это не проблема, то в случае с междугородним или туристическим маршрутом - становится катастрофой.
"На мой взгляд, задержания являются второй серией триллера "Борьба с каркасами, распилами и конструкторами", - заявил Дмитрий НОВИКОВ, депутат Законодательного Собрания Приморского края. - Первая серия началась три года назад, когда тысячи автолюбителей, которые купили свои машины через схему уменьшения таможенной стоимости, потеряли транспортные средства. Автомобили в одночасье превратились в металлолом - у них аннулировали регистрацию. Сейчас в зоне риска транспортные компании, которые тоже в свое время покупали автобусы не совсем честно".
По словам Новикова, необходимость в нечестном ввозе возникла, когда в 2013 году администрация Владивостока объявила конкурс на право заключения договора перевозки пассажиров. Основным условием участия был большой и обновленный автобусный парк. Самым выгодным решением для перевозчиков стала покупка транспорта с перебитыми VIN-номерами. Так, меняя маркировку, компании получали "свежие" автобусы за полцены.
И если ранее подобные транспортные средства спокойно получали необходимый пакет документов, то сегодня они объявлены вне закона. Так, за 2015 год было задержано 47 автобусов, из которых 40 уже признаны "недвижимостью" – у них аннулировали регистрацию. И количество "железных коней", лишенных права передвижения, растет с каждым днем.
Алексей КУЗЬМИН, начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Дальневосточного таможенного управления считает проверки автобусов и аннулирование регистрации вполне закономерными. "Когда на рынке стали появляться дешевые автобусы, ни у кого вопросов не возникало, и предпринимательское сообщество круглых столов не собирало, - отметил он. – Этот транспорт покупали, ставили на маршруты. Теперь у государства в лице ГИБДД дошли руки и до отрасли пассажирских перевозок. Конечно, с методами сотрудников я не совсем согласен – высаживать пассажиров посреди дороги неправильно. Но в целом, эти проверки - вполне логическое завершение "автобусной" эпопеи".
Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Не толерантный15:24, 31.01.2016#
То есть гаеры и таможня прикрывает свою жопу. Сначала эти паскуды регистрировали весь этот металлом и выпускали его на дороги Приморья за очень хорошие деньги в личный карман. А когда петух жареный клюнул, так сразу коммерсы виновны. В первую очередь садить нужно таможенников и гаеров а потом уж и авто изымать с компенсацией убытков владельцу за счет таможни и гаи
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Псевдоним16:05, 31.01.2016#
Так, как водят узбеки этот ненадежный общественный транспорт, я ни гроша не дам за нашу жизнь! Если приходится ехать- то как атомная война, можно и не доехать. Пусть изымают и покупают муниципальный для народа. Хватит уже любезничать с коммерсантами. Если они заявили о том, что будут заниматься перевозками людей, а сами ловчат- это только их проблемы. Ненавижу всю эту кутерьму с госзаказами, откатами и т. д. и т. п.
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Robin Bad11:39, 02.02.2016#
Перебитый ВИН номер - это криминал. А постановка на учет ТС с перебитым ВИН номером - это криминал вдвойне, так как совершен полиционером. Что-то я не увидел в статье раскрытия роли полиции в этом деле. Как автобысы с ВИН номерами оказались на учете в ГИБДД - об этом журналисты умалчивают. Так и формируется в массовом сознании искаженная картина реальности, где Путин ни за что не отвечает, а во всем виноваты пиндосы, Гейроав и барыги с Зеленки. Журналистов за это надо ставить к стенке вместе с проворовавшимися чинушами как соучастников преступлений.
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