По мнению южнокорейской "Агро Сангсэнг", компанию умышленно вытесняют из Приморья

«Золотой Рог» продолжает следить за конфликтом в приморской глубинке, связанным с попыткой отнять у южнокорейского сельхозинвестора мелиоративную систему

Решения суда в отношении каналов рисовой системы, принадлежащих южнокорейской компании «Агро Сангсэнг», сегодня ждут не только потенциальные инвесторы из соседней страны, следящие за развитием конфликта вокруг собственности компании, но и три с половиной сотни жителей приморских деревень, много лет проработавших на его предприятиях. Об этом пишет деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщалось ранее, в случае передачи этой собственности в другие руки компании предписано учредителем в Республике Корея свернуть здесь свою деятельность и уволить всех рабочих. Именно поэтому на встречу с корреспондентом «Золотого Рога», проходившую на территории ООО «Хорольсервис», помимо рабочих хорольских предприятий приехали работники из Черниговского и Анучинского районов. Об еще одной встрече - с работниками «Агро Десун Ханка» в Мельгуновке Ханкайского района – «Золотой Рог» писал в прошлом номере.

Жизнь оживала

Сегодня в структуре «Агро Сангсэнг» семь предприятий, связанных с сельским хозяйством, пять из которых занимаются непосредственно сельхозпроизводством. В собственности у компании несколько рисовых систем, расположенных в разных районах края. Но в судах сейчас оспаривается право собственности только в отношении мельгуновской рисовой системы. Тем не менее, как считают ее работники, если будет создан прецедент и собственность будет утрачена, то каналы других систем едва ли удастся удержать, ведь мельгуновская система покупалась точно так же, как и остальные каналы: их продавали ООО «Агро Сангсэнг» в разные годы, начиная с 2003 г., обанкротившиеся рисоводческие хозяйства. Именно поэтому все, что происходит в эти дни с землями предприятия «Агро Десун Ханка» в Ханкайском районе, рабочие всех предприятий воспринимают довольно остро: в судах решается судьба компании в целом.

Собственно, эта встреча с корреспондентом была не чем иным, как попыткой работников заявить о своем отношении к сложившейся ситуации, рассказать о предприятиях, о которых долгие годы никто вообще ничего не говорил. «Столько корейцами было вложено денег в сельское хозяйство края, только официально - 100 млн долларов, а неофициальные траты вообще никто не считал, и за все эти годы публично ни одного слова благодарности не было произнесено на уровне края», - сказал кто-то из присутствовавших на встрече. Рассказы работников о том, что было сделано за эти годы, при всех местных особенностях в общем сходились в главном: в каждом селе, куда приходили южнокорейские инвесторы, восстанавливалось производство и оживала жизнь.

«Мы работаем с «Агро СангСэнгом» с 2005 года, до этого у нас был колхоз «Вадимовский», - рассказывает Юрий ПРИХОДЬКО, ООО «Смена», с. Вадимовка, Черниговский район. - В хозяйстве на тот момент были огромные долги по зарплате, мы не могли самостоятельно работать, поэтому попросились к корейцам. В это время у нас было около 5 тыс. га, и, так как рис уже не сеяли, система была разграблена, разбита, трубы перекорежены, все металлическое выдрано с корнем. Когда пришли корейцы, потихонечку начали восстанавливать. Мы даже не могли в первый год посеять рис. Они говорили нам: «Давайте сеять рис». А мы не могли, система была вся негодная. Деньги были вложены большие в ремонт, трубы, шлюзы, хлопушки, все металлическое восстанавливали. В 2006 году уже 300 га риса посеяли и потом потихонечку увеличивали площади. Дороги также все были разбиты, их тоже восстанавливали. Корейцы тогда сказали: «Никого сокращать не нужно». В каком составе был у нас колхоз, так всех и приняли на новое предприятие. Все, кто хотел работать, остались. На данный момент у нас работает порядка 60 человек».

Услуги для деревень

«Я в этой компании с первого дня, разруха была везде, - говорит главный энергетик Виктор ОНИЩЕНКО. - Когда началось вливание денег, перестроилось все, что можно перестроить, закупилось все, что нужно было закупить, начиная с комбайнов «Енисей», закупались «кировцы», «семьдесятпятки», бульдозеры. Позже пригнали 14 корейских тракторов. В последнее время доставили «джондиры» американские из Кореи. Они хоть и не новые были, но удивили всех результатами работы на наших полях.

Корейцы создали рабочие места, решали социальные вопросы. Мы только по своему Гражданскому поселению в год предоставляем большое количество услуг безвозмездных. А когда начинали работать, никто тогда деньги не считал. Их просто доставали из кармана, и вокруг корейской компании собралось столько чиновников! На совещание раньше никто не ездил к нам, а тут в Гражданку стали приезжать все. Они поначалу много денег раздавали, многим помогали. А теперь, когда миллионы вбуханы в систему, кто-то говорит: это наше».

«Сколько помощи было оказано деньгами! И учителя школы приходили, и из детского садика, - рассказывает зам. главного бухгалтера компании «Агро Сангсэнг» Людмила СТЕПКИНА, село Гражданка, Анучинский район. - В Гражданке у нас еще есть коррекционная школа-интернат, так мы выделяли в первые годы ежемесячно в течение пяти лет помощь в размере 5 тыс. Этого никто сейчас не помнит».

«Наше предприятие градообразующее, и в каком бы статусе ни было, всегда решало проблемы социальные, - говорит управляющий ЗАО «Петровичанское», село Петровичи, Хорольский район, Сергей ГИРЯ. – У нас проблема с обеспечением водой населения, мы выделяем технику, подвозим воду. И когда глава местной администрации обратилась с просьбой о помощи в восстановлении водонапорной башни, мы предоставили технику для этих работ, выделили 80 тыс. руб. деньгами. В итоге там были проложены новые трубы. Администрация многие вопросы в деревне решает с нами. Трудности на предприятии, конечно, есть, но тем не менее это все-таки стабильность для людей. Механизаторы, которые могут и хотят работать, на полевых работах зарабатывают до 50 тыс. Но, если не будет хозяйства, с деревней начнутся проблемы. Ведь даже от снега дороги прочистить будет некому. Хлеб в деревню завести станет невозможным».

«Я во многие организации обращалась, чтобы взяли на работу,- рассказывает бухгалтер Елена ГОЛЯКОВА, - а без опыта работы, хоть и с дипломом, никто не брал. Я благодарна организации за то, что меня приняли на работу здесь. Я раньше добиралась на работу в Хороль из деревни. Мне организация еще и с жильем помогла. В 2008 году заключили договор на 5 лет для того, чтобы я могла участвовать в программе по жилью. И сейчас я живу в Хороле, при квартире, при работе уже почти 6 лет».

«Нас вытесняют»

Еще до событий с каналами мельгуновской системы, сопровождавшихся беспрецедентным за все годы работы компании прессингом контролирующих органов, южнокорейские предприятия остро почувствовали наступление на их земли китайских конкурентов. Эти процессы в основном были поддержаны администрациями районов, несмотря на то что мало-мальски серьезные долгосрочные проекты для этой категории инвесторов – редкость. Китайцы – это в основном временщики со всеми вытекающими последствиями как для сел, так и для земли, которую они в том числе отвоевывают у корейцев. На фоне этих процессов в Анучинском районе с 2015 года повысили стоимость аренды земли для южнокорейской компании, находящейся в распоряжении администрации района, несмотря на то, что именно это предприятие обеспечивает занятость в селе.

«У нас в «Арго Сангсэнг» встал очень серьезный и больной вопрос в отношении аренды земельных участков. Сроки договоров по аренде закончились, - говорит зам. главного бухгалтера компании «Агро Сангсэнг» Людмила Степкина. - Мы попросили главу администрации продлить аренду на 10 лет, он отказал совсем. Нам пришлось всем коллективом написать письмо, обратиться в прокуратуру, к губернатору с просьбой о помощи. В результате нам продлили договоры, но не на 10 лет, а только на 3 года. Как можно в этих обстоятельствах вкладывать какие-то средства, если землю могут через три года забрать? К тому же дума нашего Анучинского района увеличила арендную плату в 10 раз для земель сельхозназначения. Как можно дальше работать? Получается, что все делается для того, чтобы компания закрывалась и уходила. Я работаю там больше 10 лет и видела, когда пришла, какая была система рисовая, какие были поля. Деревья стояли выше меня. Сколько было потрачено средств! Корчи рабочие руками выносили с полей, чтобы привести поля в то состояние, в котором они сейчас находятся, где можно сеять и получать урожай. Все, что случилось сейчас, – это ужасно. Люди стали задавать вопрос: а где мы будем работать? У нас негде больше работать. У нас есть одна компания китайская, она пришла буквально два года тому назад. Там ни один русский человек еще не устроился на работу».

«Нельзя сказать, что в Анучинском районе больше нет рисовой земли, - говорит управляющий ООО «Агро Сангсэнг» в Анучинском районе Виталий КУЗЬМЕНКО. - Существует «Жемчужная система», которая насчитывала 6970 га. На сегодняшний день она используется всего лишь на 20%. Корниловская система более новая, современной постройки, она рядышком находится и имеется отдельный водозабор, т.е. друг другу можно было бы не мешать, но она не используется по своему прямому назначению. Там выращиваются другие культуры. И сейчас у нашего предприятия отнимают те земли, которые корейцы освоили и где привели в надлежащее состояние систему. Мы осваивали залежные земли постоянно. Последний участок ввели в оборот недавно. Там земля 25 лет не использовалась. Мы его разработали, перекопали, освоили 330 га. Но этот участок шел у нас по годовой аренде, хотя это прямое нарушение. Минимальный срок аренды должен быть три года. В 2014 году у нас его отобрали, хотя мы с осени убрали урожай риса, вспахали его, написали уведомление о продлении аренды этого участка. Нас отфутболили в администрации. Но получилось так, что его китайцы не взяли. И мы не смогли использовать. А ведь мы затраты понесли на ввод его в оборот, а в 2014 году только бурьян вырастили. Это разве разумный подход? Сейчас просто умышленно компанию вытесняют».

Евгений ИТАРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.