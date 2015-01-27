Во Владивостоке Саммит АТЭС еще аукается в судах

Пятый арбитражный апелляционный суд подвел итоги 2014 года

Таможенные споры, нарушение авторского права, невыполнение обязательств по договорам, нарушение прав ВИЧ-инфицированных граждан и судебные тяжбы по объектам саммита АТЭС-2012 - рассказал о наиболее резонансных делах на пресс-конференции во Владивостоке и подвел итоги работы за 2014 год председатель Пятого арбитражного апелляционного суда Александр Семенович ШЕВЧЕНКО. Об этом пишет деловая газета "Золотой Рог".

Нагрузка на судей Пятого арбитражного апелляционного суда в 2014 году продолжала оставаться на предельно высоком уровне - 70 дел на одного судью в месяц, что на 17 дел больше, чем средняя нагрузка на судью по системе апелляционных судов в 2013 году. Всего за 2014 год судом было рассмотрено 13 328 апелляционных дел.

Таможня «берет» добро

В отличие от других апелляционных судов, где количество «административных» и «гражданских» дел примерно одинаковое, в Пятом арбитражном апелляционном суде превалируют «административные» которые составляют порядка 70% от общего количества рассмотренных судом дел. При этом большую часть «административных» дел составляют споры, связанные с применением таможенного законодательства.

«Это можно объяснить географическими особенностями региона. Во многих городах Дальневосточного региона расположены морские порты, куда доставляются товары, требующие прохождения таможенного контроля», - считает Шевченко.

При этом судья разъяснил, что в суд обращаются прежде всего участники ВЭД, которые не согласны с расчетом таможенной стоимости товара таможенными органами, и что примечательно, большинство дел предприниматели выигрывают.

На эту тему в октябре 2014 года на базе Пятого арбитражного апелляционного суда даже состоялось совещание, посвященное обсуждению наиболее актуальных вопросов в сфере применения таможенными органами таможенного законодательства, а также судебно-арбитражной практике рассмотрения таможенных споров. В ходе дискуссии, на которую были приглашены сотрудники ДВТУ, обсудили проблемы применения таможенного законодательства при корректировке таможенной стоимости товаров, практику применения отдельных положений Таможенного кодекса Таможенного союза, в том числе при определении суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, вопросы контроля таможенной стоимости, возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин.

Эхо саммита АТЭС

Судебные споры госструктур с подрядчиками, работавшими на строительстве объектов саммита АТЭС-2012, до сих пор находятся на рассмотрении в арбитражных судах разных инстанций, хотя их количество и идет постепенно на убыль.

Споры ведутся не только вокруг непостроенных съездов с трассы М-60, низководного моста пос. Новый – полуостров Де-Фриз - Седанка, недостроенных гостиниц Hyatt, но и даже вокруг уже работающего театра оперы и балета.

«Театр прекрасный, он уже давно работает, и я сам несколько раз там был. Но по документам театр не достроен так, как планировалось», - рассказал Шевченко.

Напомним, в 2013 году выяснилось, что строительство театра вдруг подорожало на 1,6 млрд рублей.

Нарушение прав ВИЧ-инфицированных

Роспотребнадзор произвел проверку в отношении страховой компании, в результате которой выявлены нарушения прав потребителей в части индивидуального страхования от несчастных случаев. В том числе в части освобождения страховщика от обязательства произвести страховую выплату в случае заболевания человека СПИДом, пишет деловая газета "Золотой Рог". .

Не согласившись с решением суда первой инстанции, страховая компания обратилась с жалобой в апелляционный суд, где пыталась сослаться на то, что договор по утвержденной ей форме не ущемляет права потребителя, а лишь уточняет понятие страхового случая и что страховщик имеет право не принимать на себя определенные риски.

Судебная коллегия Пятого арбитражного апелляционного суда посчитала, что ограничение ответственности страховщика в зависимости от наличия у клиента страховой компании ВИЧ-инфекции является необоснованным и дискриминационным ограничением прав, в связи с чем оставила решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

В завершение пресс-конференции судья предрек, что 2015 год станет годом банкротств. «Дел о банкротстве стало больше: увеличение произошло с 609 дел в 2013 году, до 692 в 2014 году. А в январе 2015 года приморский арбитраж уже принял к рассмотрению около сорока дел о банкротстве. Не хочу быть пессимистом, но увеличение ключевой ставки ЦБ осложнило ситуацию», - считает судья.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.