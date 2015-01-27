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В Приморье часть товара, реализуемого Госпродагентством, могла оказаться у перекупщиков
К началу февраля Госпродагентство Приморья расширит ассортимент закупаемых продуктов для реализации их населению, социальным учреждениям и торговым предприятиям мелким оптом. Об этом "Золотому Рогу" сообщил исполнительный директор Госпродагентства Владимир ТКАЧЕНКО. Сегодня в агентстве можно приобрести гречневую крупу, рис, пшено, пшеничную муку, картофель и овощи по ценам ниже рыночных.
С декабря прошлого года приморцы и организации уже купили тонну муки, 1,5 тонны риса, столько же гречневой крупы, 9 тонн картофеля, 2 тонны свежей капусты, тонну лука и 600 кг свеклы.
Исполнительный директор агентства отметил, что к началу февраля ожидается пополнение ассортимента.
«Объем поставляемых продуктов - 67 тонн. В продажу дополнительно поступят перловая, пшеничная и манная крупы. Также, по пожеланиям покупателей, мы закупали муку в пятикилограммовой фасовке», - добавил Владимир Ткаченко. Кроме того он добавил, что в ассортименте сегодня есть овощи местного производства. Их запас сформирован осенью, по окончании уборочных работ.
Все продукты можно купить мелким оптом на складе во Владивостоке по адресу: ст. Весенняя, улица Заречная, д. 5. (время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00).
Между тем источники деловой газеты «Золотой Рог» сообщили, что из-за того, что объем отпускаемых в одни руки продуктов практически никак не лимитируется, они заканчиваются очень быстро. Некоторые при этом подозревают, что часть купленного на Весенней товара была приобретена ловкими перекупщиками и впоследствии появилась на городских рынках, но уже по завышенной цене. В частности, один из читателей на прошедшей неделе поделился с «Золотомы Рогом» подобными своими подозрениями, когда на его глазах покупатели явно не славянского вида загружали микроавтобус, что называется, под завязку, мешками купленного по социальным ценам картофеля. По разным оценкам, цена на тот же картофель на базе Госпродагенства и в свободной торговле различается примерно в два раза.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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