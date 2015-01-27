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Приморские рыбаки успешно начали минтаевую путину

27 Января 2015, 12:10 | Приморье

В декабре 2014 года для рыбаков Приморья завершилась последняя промысловая путина года в Охотском море - сельдевая. И, не заходя в порты, рыбаки сразу же приступили к работе на основной путине 2015 года - минтаевой, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщили специалисты краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, сейчас на промысле работают 83 добывающих судна, из них 33 крупнотоннажных, 5 плавбаз и производственных рефрижераторов.

«Несмотря на неблагоприятную гидрометеорологичекую обстановку и штормовую погоду, за первую декаду января уже выловлено более 25,6 тысячи тонн водных биоресурсов. Это на 4,8 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие темпы работ позволят рыбакам Приморья провести успешную рыбалку и справиться с выделенными объемами квот», - отметили в департаменте.

Не отстают от «старших товарищей» и рыбаки подледного лова в пресноводных водоемах. Так, на озере Ханка к вылову рыбы приступили более 40 бригад промышленного лова амурского комплекса. Отметим, доли квот для осуществления промышленного рыболовства здесь распределены между 18 пользователями по новому порядку - на 10 лет.

Также начали работу бригады прибрежного лова залива Петра Великого, и первые тонны наваги подледного лова поступили в торговую сеть Приморского края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: биоресурсы  путина  минтай 



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