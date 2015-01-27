Одно из крупнейших предприятий Приморья поменяло свою прописку на московскую

Владельцы горно-химической компании «Бор» (ГХК «Бор») держат взятое год назад обязательство переноса корпоративной структуры компании на территорию РФ. По сведениям «Золотого Рога», в конце декабря у комбината появился российский собственник - ООО «Селена», зарегистрированное в Москве. Сам «Бор» сменил наименование с ЗАО на АО, прописку - с Дальнегорска на Москву. Об этом пишет деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, что на начало ноября 2014 года основными акционерами ГХК «Бор» числились четыре кипрских офшора: Setilius Development Limited и Lianovacus Limited - по 25%, Initrode Limited - 23,75%, Enegru Limited - 18,75%. Единственным учредителем Initrode Limited выступает гражданка Литвы Евгения ТРИМАИЛОВА, единственным учредителем Lianovacus Limited - киприот Теодолус МОНТИС, Enegru Limited - киприотка Евгения КАРОЛИДУ. 66,7% Setilius Development Limited контролировала зарегистрированная на Британских Виргинских островах Derfino Ventures Ltd.

После операций с офшорами «Селена» в настоящее время владеет 67,5% акций АО «ГХК «Бор». Еще 25% остаются в собственности Setilius Development Limited.

«В 2014 году был начат процесс переноса корпоративной структуры ГХК «Бор» на территорию РФ. В настоящий момент процесс находится в завершающей стадии», - отмечает компания.

Досье "Золотого Рога": ГХК «Бор» эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России и является единственным в стране производителем высококачественной продукции из собственного минерального сырья, имеющим полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов. С 2011 года комбинат входит в состав частной холдинговой компании O1 Group, основанной Борисом МИНЦЕМ и осуществляющей инвестиции в различные секторы экономики.

ГХК «Бор» уже отчиталась о производственных итогах года. Производство боросодержащей продукции по сравнению с 2013 годом выросло на 6,6%, до 81,234 тыс. тонн, а вот отгрузка сократилась на 1,1%, до 75,402 тыс. тонн, пишет деловая газета "Золотой Рог".

«В 2014 году комбинат столкнулся с ситуацией, когда цена на боросодержащую продукцию в I полугодии снизилась до критического уровня... Во II полугодии девальвация рубля незначительно поддержала финансовое положение комбината. Но продукция «Бора» по-прежнему дороже по сравнению с другими производителями...», - сказал управляющий директор Дмитрий РАЧКОВ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.