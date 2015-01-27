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В Приморье проект "Большой порт Зарубино" тоже замахнулся на порто-франко
Вслед за Владивостоком практика «свободного порта» может быть расширена и на другие порты региона, в частности на проект «Большой порт Зарубино», который реализует в Приморье группа «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА. Эксперты считают, что именно лоббистские усилия последнего и привели к идее особого портового режима, которую в конце прошлого года озвучил президент России, пишет газета "Золотой Рог".
Свободный порт во Владивостоке будет создаваться с использованием механизма территорий опережающего развития (ТОР), закон о которых вступил в силу с начала 2015 года, сообщил глава Минвостокразвития РФ Александр ГАЛУШКА на пресс-конференции в Москве.
«Фактически свободный порт во Владивостоке будет развитием и углублением идей, следующим уровнем такого института, как территории опережающего развития», - отметил министр. Он напомнил, что глава государства поручил подготовить соответствующие изменения в законодательство.
«На текущий момент идет подготовка этих изменений. Параллельно идет активная работа с предпринимательским сообществом - как с местными, так и иностранными участниками. Также анализируются лучшие международные практики по организации свободных портов в мире. Анализ почти завершен», - сказал министр.
«Порт Владивосток располагается в центре города, что диктует объективные логистические трудности. Фактически при нынешней неразвитости дорожной инфраструктуры оба порта, и ВМТП, и ВМРП заложники большой дороги. Ситуацию может изменить строительство ВКАД (Владивостокская кольцевая автодорога), но без привлечения федеральных средств этот проект так и будет гнить на полке», - говорит представитель одной из стивидорных компаний региона.
«Большой порт Зарубино» грузооборотом 60 млн тонн в год планируется построить в бухте Троицы в Приморском крае, в 18 км от границы с Китаем. Ключевым объектом должен стать зерновой терминал на 10 млн тонн в год, который планирует строить «Объединенная зерновая компания» (ОЗК, 50% минус 1 акция у «Суммы», контрольный пакет - у государства).
В марте прошлого года ОЗК и FESCO подписали меморандум о сотрудничестве с японской Marubeni, в рамках которого объемы экспорта зерна из дальневосточных портов могут быть увеличены до 5 млн тонн в год (сейчас - несколько десятков тысяч тонн). В Зарубино планируется построить и контейнерный терминал (до 1,29 млн TEU в год), мощности для генеральных и навалочных грузов (до 35 млн тонн в год), бункеровки и ro-ro-грузов (автомобильной и строительной техники, до 500 тыс. единиц в год). Запуск первой очереди порта запланирован на 2018 год.
Вице-премьер России Юрий Трутнев уже заявил, что статус «свободного порта» может быть представлен и порту Зарубино, которому обещаны куда более захватывающие перспективы, чем Владивостоку. Пока, правда, все больше на словах.
«По поводу возможности предоставления порту Зарубино статуса свободного порта: думаю, что этот вопрос может рассматриваться в правительстве», - отметил Трутнев на встрече с китайскими инвесторами.
А пока инвесторы проекта «Большой порт Зарубино» планируют организовать рядом с портовыми мощностями переработку сахарного тростника в пищевой сахар объемом 1 млн тонн в год и комплекс по переработке сои аналогичной мощностью.
Предполагается, что терминалы и необходимая портовая инфраструктура Зарубино будут расположены на площади 250 га непосредственно в бухте Троицы. Рядом на 1,6 тыс. гектаров будет создан технологический парк, в котором разместятся смежные производства, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Представитель группы «Сумма» (является основным инвестором проекта) Тимур ХАЧМАМУК на встрече в краевой администрации сообщил, что на данном этапе решаются вопросы модернизации существующей в Зарубино инфраструктуры для начала первого этапа строительства перевалочного комплекса в бухте Троицы.
Он напомнил, что проект будет реализован совместно с китайской стороной. На первом этапе мощность зернового терминала в Зарубино составит до 4 млн тонн в год. Также здесь будет построен контейнерный терминал мощностью 500 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год.
Ранее сообщалось, что инвестиции в проект «Большой порт Зарубино» оцениваются в 154 млрд рублей. При этом «Сумма» не исключает привлечения средств ФНБ в размере 45 млрд рублей, пишет деловая газета "Золотой Рог". .
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Вот уроды. . . весь андреевский отдых накроется !!! Ну ведь есть Алеут. . . там бы и строили свой порт, сукины дети. . . опять строить надо обязательно в туристической зоне