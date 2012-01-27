Объем иностранных инвестиций в Приморье вырос на четверть

За девять месяцев 2011 года внешнеторговый оборот Приморского края увеличился на 24%, перевалив в денежном выражении за $6 млрд. Наибольший удельный вес в экспорте приходится на рыбу и морепродукты (37% от общего объема экспортных поставок), древесину и изделия из нее (19%), металлы и изделия из них (6,3%).

Среди товаров, которые поставляются в Приморский край, наибольший объем занимают машины, оборудование и автомобили - 35,2%.

Кроме того, в первом полугодии в Приморье поступило иностранных инвестиций на сумму $42,3 млн, это на 21% больше аналогичного периода 2010 года. Половина объемов иностранных инвестиций пришлись на обрабатывающие производства, а также на оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспорта и бытовых изделий, сельское хозяйство, транспорт и связь. Наибольшее количество инвестиций поступило из КНР ($22,1 млн), Японии ($10,7 млн) и Республики Кипр ($7,4 млн).

«Золотой Рог».