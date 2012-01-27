«Бумажная» почта России не сдается перед натиском электронной

С этого вопроса начался наш разговор с директором Управления Федеральной почтовой связи по Приморскому краю – филиала ФГУП «Почта России» Андреем БРИКОМ.

- Ни какие электронные и другие современные средства связи несравнимы с тем, что написано рукой человека. К тому же есть услуги, где виртуальная связь не заменит традиционную почтовую. Так что традиционная почта не исчезнет.Это довольно распространенное, но ошибочное мнение, что люди стали писать меньше писем. В месяц жители края отправляют свыше миллиона простых писем, и какого-либо уменьшения их числа не наблюдается. Растет число посылок, что связано с развитием торговли через интернет.

Что касается сроков доставки почтовой корреспонденции, то перед почтой поставлена задача оптимизировать логистические маршруты для увеличения скорости доставки.

Для этого в России будет создана сеть автоматизированных сортировочных центров, оснащенных самым современным оборудованием. Один из них – в нашем регионе.

- Судя по тому, что в почтовых отделениях работают не все окна, проблема с кадрами по-прежнему острая?

- Предприятие ведет постоянный набор сотрудников основного производства: операторов, почтальонов, водителей. Это связано с «масштабностью» почтовой связи, только в нашем Приморском филиале работают порядка 5400 человек, почтальонов 1774 человек, операторов 1550. Средняя заработная плата за первое полугодие 2011 года с учетом районного коэффициента и дальневосточной надбавки составила у оператора связи 14442 рубля, почтальона 12 214 рублей, водителя 22 102 рубля. Рост заработной платы за 2011 год по сравнению с 2010 годом составил 9,8%. Почта России заинтересована в привлечении грамотных и профессиональных сотрудников.

Чтобы повысить привлекательность почтовых профессий, вводим сдельную систему оплаты труда, выплачиваем дополнительное вознаграждение за оказание сетевых услуг, проводим обучение и повышение квалификации за счет предприятия. Замечу, что Почта России - едва ли не единственное предприятие в стране, которое реализует недискриминационный подход при приеме на работу: двери открыты для работников всех возрастов, включая категорию «50+». Тем, кто активен и готов работать, мы даем такую возможность.

- Вам не кажется, что операторы в отделениях связи работают слишком медленно? Очередь - пять человек, а стоишь – полчаса.

- Оператор универсального окна предоставляет до 80-90 различных услуг. И, к примеру, прием заказной корреспонденции может парализовать очередь на 30-40 минут. Чтобы этого избежать, создаем центры приема и обработки корпоративной корреспонденции, оснащаем рабочие места операторов современной вычислительной техникой.

- Чтобы минимизировать очереди, полагаю, следует расширять сеть электронных терминалов. По подписке, приему платежей…

- Безусловно. Пока у нас имеются лишь самые первые модификации терминалов, установленные несколько лет назад, и принимают они только один вид платежей – за услуги мобильной связи. Однако в 2012 году планируем приобрести порядка 15-20 современных электронных терминалов, где будет множество услуг.

Но установкой терминалов мы не ограничиваемся. Чтобы разгрузить операторов, предлагаем такие услуги, как подписка на периодические издания по телефону, через справочную службу «066» Ростелекома, подписка on-line на сайте vipishi.ru, где можно подписаться более чем на 3000 изданий с возможностью оплаты в почтовых отделениях связи или через Интернет (с помощью пластиковых карт, аппаратов QIWI, WebMoney).

- Минсвязи недавно озвучило планы модернизации почтовых отделений, предложив заменить нерентабельные стационарные ПОС передвижными. Сколько в Приморье будет закрыто убыточных отделений?

- Из 447 стационарных отделений связи нерентабельными являются 118, в основном в сельской местности и в северных районах Приморья. В настоящее время в крае имеются 47 передвижных почтовых отделений связи, с 2012-го по 2014 год получим еще несколько. Но закрывать стационарные почтовые отделения мы не собираемся. И более того, открываем новые. В настоящее время решаем вопрос с администрацией Владивостока о выделении помещений для открытия почтового отделения в новом жилом микрорайоне «Снеговая Падь».

Планируется открыть почтовое отделение связи на территории нового кампуса ДВФУ, который строится на острове Русском. Но, опять же, предстоит решить вопрос о выделении помещения. Наличие почтового отделения необходимо для обеспечения услугами почтовой связи не только гостей форума АТЭС, но и жителей нового микрорайона. Ведь с окончанием строительства объектов саммита численность населения о.Русский увеличится с 5,3 тысяч человек до 30 тысяч.

- А чем компенсируете выпадающие доходы?

- Сейчас растет спрос на услуги, которые «проходят» быстро: экспресс-почта, отправления первого класса, подписка на периодические издания по телефону, денежные переводы «Форсаж». Большинство отделений почтовой связи являются автоматизированными и подключены к единой сети посредством технологии xDSL. Благодаря этому нам удалось значительно расширить спектр разноплановых услуг, увеличить скорость передаваемой информации, в т.ч. осуществлять электронные денежные переводы.

В настоящее время идет обновление программного обеспечения и настройка терминалов для перехода на выдачу переводов «Форсаж» получателям в любом отделении связи, без необходимости каких-либо указаний от отправителя. При этом сроки доставки и тарифы останутся прежними. В 2012 году эту систему запустим.

В октябре открыли обмен электронными почтовыми переводами с Таджикистаном, что актуально в связи большим потоком мигрантов, занятых на стройках АТЭС и в других сферах экономики края. Минимальный срок выплаты перевода получателю теперь составляет всего несколько часов.

- Оказывают ли почте какую-либо финансовую помощь местные власти?

- Такая помощь нам бы не помешала. Скажем, по предоставлению льготной арендной платы и выделению дотаций на ремонт арендуемых у муниципалитетов помещений.

Сегодня нами заключено 55 договоров с органами местного самоуправления, из которых 9 - на безвозмездное пользование недвижимым имуществом. Региональные власти предоставили нам льготный тариф на перевозку почты авиатранспортом в 7 северных районов Приморья и доставку почты паромами на островные территории.

- В прошлом году УФПС ПК начало реализацию программы по реконструкции почтовых отделений. Сколько из них уже открылось ?

- Только в 2010 году капитально отремонтированы и модернизированы 10 отделений почтовой связи в разных районах Владивостока и отделение в курортном поселке Горные ключи. Все они оформлены в соответствии с единым корпоративным стилем Почты России.

До конца 2011 года откроют свои двери после реконструкции три отделения связи: №69 и №109 во Владивостоке и центральное отделение почтовой связи Находки.

Как показывает практика работы, после проведения реконструкции доходы ОПС увеличиваются в среднем на 15%. А главное, современные отделения удобны как для работников, так и для клиентов почты.

В 2012 году во Владивостоке будут реконструированы три отделения почтовой связи и отреставрировано здание центрального почтамта. На улицах города будут установлены почтовые ящики с электронным устройством выемки корреспонденции.