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Во Владивосток на рынок недвижимости приходят столичные аппетиты

26 Декабря 2018, 16:42 | Приморье

Рынок жилья Владивостока предлагает одновременно около 4 500 квартир

Статус столицы ДФО становится одним из факторов, который в перспективе будет влиять на цены рынка недвижимости и ставки аренды квартир и иных помещений во Владивостоке. Однако насколько влияние этого фактора будет сильным и как скоро, пока непонятно. Свое видение ситуации газете «Золотой Рог» озвучили участники рынка. 

Денис ВЛАСОВ, председатель Коллегии адвокатов «Власов и партнеры»:


 

- 13 декабря 2018 года вступил в силу Указ Президента РФ, и столицей Дальневосточного федерального округа стал город Владивосток. В связи с этим в столице региона можно обоснованно ожидать изменения цен на рынке жилья. Вполне ожидаем рост стоимости элитной недвижимости, поскольку Владивосток теперь усилил свои позиции в качестве места притяжения крупных компаний и их сотрудников, чиновников органов федеральной власти.

В то же время повышение стоимости жилья бюджетного сегмента не предвидится, поскольку рынок и сейчас очень сильно перегрет. Связано это с высокой стоимостью приобретения прав на землю для жилой застройки, строительством коммунальных сетей к вновь возводимым домам, несением застройщиками дополнительных сопутствующих строительству расходов. Все это сегодня влияет на стоимость жилья в сторону повышения.

Можно предположить, что с приходом большого числа новых представителей органов власти, как регионального, так и федерального уровней, состояние дел в сфере жилищного строительства поменяется в лучшую сторону. Однако более активное применение инновационных технологий в строительстве может привести и к снижению цен на жилье. 

Что касается повышения ставок аренды коммерческой недвижимости, то оно может быть продиктовано потребностью в размещении структур, переезд которых сегодня планируется во Владивосток из Хабаровска. Повышение спроса на офисные здания и помещения должны повлиять и на стоимость аренды. Но стоит надеяться, что пустующие здания, откуда выехал ДВФУ, хотя бы частично смогут решить указанную проблему, и рост ставок аренды будет смягчен. 

Сергей КОСИКОВ, генеральный директор ООО «Городской риэлторский центр»:


 

- В ближайшее время столичный статус абсолютно не повлияет на наш рынок недвижимости. Может быть, это проявится через год-два. Поживем – увидим. На мой взгляд, в связи с этим может повыситься спрос на квартиры бизнес-класса в новых домах, в том числе арендные. Но сегодня их предложение довольно высоко и с лихвой удовлетворяет текущий спрос. То же можно сказать и по рынку офисной недвижимости.   

Александр БОРДЮГ, президент НП «Дальневосточная гильдия риэлторов»:


 

- Рынок недвижимости очень инертен, и быстрой реакции на столичный статус Владивостока ожидать не следует. На рост цен это, возможно, повлияет лишь через 3-4 года, если к нам потекут какие-то финансовые потоки.

Цены сегодня зависят исключительно от продавцов, которые могут использовать для их повышения любые причины. Но столичный статус при этом далеко не на первом месте. В большей степени в ближайшие годы на рост цен объектов недвижимости у нас будут влиять масштабы нового строительства, изменение демографии, приток в город жителей из других регионов и иные веские факторы. Они же могут повысить и ставки аренды жилья.

Сергей ДЫМЧЕНКО, директор оценочной компании «Индустрия-Р»:


 

- Думаю, что принципиально скачка цен на новое жилье в связи с присвоением городу статуса столицы округа не будет. Надо трезво оценивать, что сегодня во Владивостоке в избытке строится дорогое жилье по 120-140 тыс. рублей за кв. м без отделки. Разумному человеку покупать квартиры в таких комплексах, как «Маринист» или «Аквамарин», нелогично. Другое дело – чиновники, которые могут приобретать квартиры на бюджетные средства. Такая возможность, судя по всему, у них есть. Но сколько чиновников к нам в связи со столичным статусом приедет извне и сколько в новых для нас структурах будет трудоустроено местных специалистов?

Сегодня на рост цен на жилье в городе в большей степени влияет снижение предложения. По нашим данным, в настоящее время рынок жилья Владивостока предлагает одновременно около 4 500 квартир, притом что ранее предложение доходило до 7 500 квартир.

И навряд ли столичный статус повлияет на цены объектов нежилой недвижимости. Известно, например, что в настоящее время пустуют несколько этажей бизнес-центра «Фреш-плаза». Есть целые свободные административно-офисные здания. Могут быть задействованы после окончательной достройки «Хаятты». То есть здесь спрос без проблем может быть удовлетворен существующим предложением.

А предновогодний рост ставок офисных зданий сегодня у нас связан больше не с тем, что мы стали столицей, а с тем, что выросли затраты на содержание, и под конец года арендодатели пытаются решать проблемы роста платежей за счет арендаторов.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.      

 

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Теги: недвижимость  цены  рынок 



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