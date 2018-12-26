Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В тренде - высотки. Владивосток наращивает этажи
У застройщиков Владивостока вошли в моду 27-этажные дома
Во Владивостоке застройщик в ближайшее время планирует начать осваивать площадку под новый жилой комплекс «Чайка» на ул. Мусоргского, 2 вблизи Тихоокеанского института биотехнологии ДВО РАН, Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии и окружного медцентра.
Как сообщили газете «Золотой Рог» в строительной компании ООО с ИИ «Армада», проектом ЖК «Чайка» предполагается строительство двух жилых домов высотой в 23-27 этажей и 29-этажного дома в целом более чем на 600 квартир, а также две многоуровневые парковки для будущих жильцов.
Стройке быть?
Известно, что к этому строительству компания надеялась приступить еще в 2016 году. Однако протесты приморской общественности, экологов и ученых долгое время сдерживали начало строительных работ.
В августе теперь уже бывшим мэром Виталием ВЕРКЕЕНКО разрешение на строительство ЖК «Чайка» и других двух многоквартирных домов в районе Академгородка и ул. Кирова было отменено. Однако 28 ноября и.о главы Владивостока Сергей ШЕРСТЮК подписал постановление №3257 о признании утратившим силу постановления от 10.08.2018 об отмене разрешения на строительство ООО с ИИ «Армада» жилого комплекса «Чайка» на ул. Мусоргского, 2. И восстановление разрешения на строительство ЖК привело к очередному обострению противостояния между застройщиком и противниками строительства.
Общественники и ученые бьют тревогу, что спорное строительство может начаться буквально в любую минуту, потому что застройщик уже давно сосредоточил вблизи облюбованного под комплекс участка механизмы, опалубку и прочее.
В аналогичном случае с попыткой строительства 22-этажного дома на Эгершельде компанией «Первый приморский специализированный застройщик» Арбитражный суд Приморского края в декабре отказал застройщику в отмене отзыва разрешения на строительство этого объекта, который был сделан командой Веркеенко в апреле.
Суд усмотрел, что разрешение в свое время было выдано с нарушениями, а участок, на котором планировалось построить дом, находится в зоне, где разрешено строительство зданий не выше 4 этажей. Надо отметить, что фактическое строительство здесь еще не было начато, и застройщик не успел понести серьезных потерь от начала своей незаконной деятельности на этом месте.
Голубиная высотка
Тем временем ВГУЭС продолжает возводить «под ключ» кооперативное жилье для своих сотрудников и поддерживаемых государством категорий граждан. Возле первого построенного организованным ВГУЭС ЖСК «Голубиная падь» 27-этажного жилого дома на ул. Гоголя, 35 к новому году поднялись первые этажи следующего 27-этажного дома-близнеца, который, как и первый, может войти в десятку самых высоких зданий Владивостока.
Как сообщили в ЖСК «Голубиная падь», с 19 октября этого года для вновь вступающих в кооператив с целью строительства квартиры в этом доме, цена квадратного метра определена в 82 тыс. рублей, что примерно в два раза дешевле, чем в других новостроях, которые сегодня возводятся в центральной части Владивостока даже без отделки квартир. До самого центра города отсюда всего полтора километра.
Строительство этого дома ЖСК «Остров» ведет на переданном ему бесплатно АИЖК (АО «ДОМ.РФ») участке территории вблизи кампуса вуза. Разрешение на это строительство от администрации города было получено 29 августа. Всего квартир будет 205, в том числе однокомнатных – 96, двухкомнатных – 65, трехкомнатных – 35, четерехкомнатных – 5, пятикомнатных – 3. И венчает выбор наиболее значимого члена ЖСК единственная в доме 11-комнатная квартира.
Председатель ЖСК Геннадий ЛАЗАРЕВ, отмечал, что при строительстве этого дома предполагается применить ряд новаций, которые сделают его и несколько отличным от предыдущего, и более комфортным.
Срок действия разрешения на строительство этой 27-этажки определен до начала второго полугодия 2020 года. И, судя по тому, как быстро ЖСК «Голубиная падь» был построен первый такой дом, строительство нового может без проблем уложиться в отведенный срок.
На фото: Первые этажи 27-этажного дома-близнеца в Голубиной пади растут как на дрожжах.
Фото автора
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В тренде - высотки. Владивосток наращивает этажи
- Во Владивостоке Орлиное гнездо наполнили битым кирпичом
- Реанимация тоннеля
- Во Владивостоке завершается модернизация железнодорожного тоннеля им. Сталина
- Строительные цены пересмотру не подлежат
- Cебестоимость строительства жилья во Владивостоке с нового года может взлететь
- Наша цель – довольные новоселы!
- Более 1 млрд рублей направят на решение проблем обманутых дольщиков в Приморском крае
- Во Владивостоке "Снайпер" промахнулся мимо туалета
- Зови чужих, чтобы свои боялись
Новости раздела
- В тренде - высотки. Владивосток наращивает этажи
- Во Владивостоке Орлиное гнездо наполнили битым кирпичом
- "Транснефть - Порт Козьмино": разумная экономия
- "Восточная Стивидорная Компания": от Соглашения – к защите экологии
- С Нового года мобильная связь значительно подорожает
- "Русагро" заговорит по-китайски
- Куры на забой
- Более 25 тысяч тонн крабов выловили рыбаки Приморья
- Претенденты на звание "Лидеров России" предложат социальные проекты для Приморья
- Бизнесмены Приморья в возрасте до 40 лет могут получить "Золотой год"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России предложено отменить оплату "больничных"
- В России массово отзывают опасные таблетки от давления
- 47 руководителей муниципальных учреждений Владивостока попали под наблюдение прокуратуры
- Во Владивостоке может появиться новый район
- Петр Гоголев: Главная цель парламента Якутии – повышение качества жизни якутян
- Сразу два вице-губернатора покинули свои посты в администрации Приморья
- В Хабаровске снесут 13 незаконных построек
- Из Владивостока в Токио можно вылететь четыре раза в неделю
- "Афрамаксы" проложили путь "Звезде" в Приморье
- Константин Басюк: Мы строим современную инфраструктуру, чтобы обеспечивать растущий спрос