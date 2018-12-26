В тренде - высотки. Владивосток наращивает этажи

У застройщиков Владивостока вошли в моду 27-этажные дома

Во Владивостоке застройщик в ближайшее время планирует начать осваивать площадку под новый жилой комплекс «Чайка» на ул. Мусоргского, 2 вблизи Тихоокеанского института биотехнологии ДВО РАН, Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии и окружного медцентра.

Как сообщили газете «Золотой Рог» в строительной компании ООО с ИИ «Армада», проектом ЖК «Чайка» предполагается строительство двух жилых домов высотой в 23-27 этажей и 29-этажного дома в целом более чем на 600 квартир, а также две многоуровневые парковки для будущих жильцов.

Стройке быть?

Известно, что к этому строительству компания надеялась приступить еще в 2016 году. Однако протесты приморской общественности, экологов и ученых долгое время сдерживали начало строительных работ.

В августе теперь уже бывшим мэром Виталием ВЕРКЕЕНКО разрешение на строительство ЖК «Чайка» и других двух многоквартирных домов в районе Академгородка и ул. Кирова было отменено. Однако 28 ноября и.о главы Владивостока Сергей ШЕРСТЮК подписал постановление №3257 о признании утратившим силу постановления от 10.08.2018 об отмене разрешения на строительство ООО с ИИ «Армада» жилого комплекса «Чайка» на ул. Мусоргского, 2. И восстановление разрешения на строительство ЖК привело к очередному обострению противостояния между застройщиком и противниками строительства.

Общественники и ученые бьют тревогу, что спорное строительство может начаться буквально в любую минуту, потому что застройщик уже давно сосредоточил вблизи облюбованного под комплекс участка механизмы, опалубку и прочее.

В аналогичном случае с попыткой строительства 22-этажного дома на Эгершельде компанией «Первый приморский специализированный застройщик» Арбитражный суд Приморского края в декабре отказал застройщику в отмене отзыва разрешения на строительство этого объекта, который был сделан командой Веркеенко в апреле.

Суд усмотрел, что разрешение в свое время было выдано с нарушениями, а участок, на котором планировалось построить дом, находится в зоне, где разрешено строительство зданий не выше 4 этажей. Надо отметить, что фактическое строительство здесь еще не было начато, и застройщик не успел понести серьезных потерь от начала своей незаконной деятельности на этом месте.

Голубиная высотка

Тем временем ВГУЭС продолжает возводить «под ключ» кооперативное жилье для своих сотрудников и поддерживаемых государством категорий граждан. Возле первого построенного организованным ВГУЭС ЖСК «Голубиная падь» 27-этажного жилого дома на ул. Гоголя, 35 к новому году поднялись первые этажи следующего 27-этажного дома-близнеца, который, как и первый, может войти в десятку самых высоких зданий Владивостока.

Как сообщили в ЖСК «Голубиная падь», с 19 октября этого года для вновь вступающих в кооператив с целью строительства квартиры в этом доме, цена квадратного метра определена в 82 тыс. рублей, что примерно в два раза дешевле, чем в других новостроях, которые сегодня возводятся в центральной части Владивостока даже без отделки квартир. До самого центра города отсюда всего полтора километра.

Строительство этого дома ЖСК «Остров» ведет на переданном ему бесплатно АИЖК (АО «ДОМ.РФ») участке территории вблизи кампуса вуза. Разрешение на это строительство от администрации города было получено 29 августа. Всего квартир будет 205, в том числе однокомнатных – 96, двухкомнатных – 65, трехкомнатных – 35, четерехкомнатных – 5, пятикомнатных – 3. И венчает выбор наиболее значимого члена ЖСК единственная в доме 11-комнатная квартира.

Председатель ЖСК Геннадий ЛАЗАРЕВ, отмечал, что при строительстве этого дома предполагается применить ряд новаций, которые сделают его и несколько отличным от предыдущего, и более комфортным.

Срок действия разрешения на строительство этой 27-этажки определен до начала второго полугодия 2020 года. И, судя по тому, как быстро ЖСК «Голубиная падь» был построен первый такой дом, строительство нового может без проблем уложиться в отведенный срок.

На фото: Первые этажи 27-этажного дома-близнеца в Голубиной пади растут как на дрожжах.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.