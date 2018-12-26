Во Владивостоке Орлиное гнездо наполнили битым кирпичом

Процесс сноса зданий в ближайшее время здесь может ускориться

На днях во Владивостоке в районе сносимого бывшего учебного комплекса ДВФУ на ул. Аксаковской на сопке Орлиное гнездо была замечена группа высокопоставленных лиц, проводивших рабочее совещание со строителями-организаторами. Это означает, что процесс сноса зданий в ближайшее время здесь может ускориться.

Окончательный приговор построенному в середине 70-х комплексу общей площадью помещений около 20 тыс. кв. метров был подписан распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2018 года №1993-р о реализации инвестиционного проекта «Создание театрально-образовательного и музейного комплекса в г. Владивостоке» за счет средств Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие».

После переезда находившихся здесь структур ДВФУ помещения не использовались и пустовали около шести лет. Продать или приспособить комплекс под что-то важное ответственные за это лица не смогли. И снос стал закономерен.

В настоящее время за основу будущего строительства на этом месте взята идея американского архитектора и руководителя группы «Асимптоте Архитектурэ» из Нью-Йорка Хани РАШИДА, подвергнутая на местном уровне серьезной критике профессионального сообщества.

К сожалению, ни эта идея, ни сам проект так пока и не вынесены на обсуждение горожан, притом что будущий комплекс на многие годы вперед серьезно повлияет на облик Владивостока. Вероятно, мнение горожан решено не выслушивать и проигнорировать.

Знакомство с демоверсией эскизной проработки идеи «Асимптоте Архитектурэ» наводит на печальные размышления, что вряд ли будущий комплекс станет украшением города. В проекте не видно архитектурного изящества, гармоничного включения в «старый Владивосток», частью которого он должен быть. Не видно и чего-то особенного, ради чего миллиарды рублей будут израсходованы здесь под видом частных инвестиций.

Ломать не строить. Много ума не надо. Но над тем, что будет построено на сопке Орлиное гнездо, надо еще крепко подумать. Даже чисто политически брать за основу строительства идею от страны, которая сегодня вовсю упражняется в давлении на Россию, просто непатриотично.

Интересно, что снос и будущее строительство в районе ул. Аксаковской будут проходить не за привычным для города глухим строительным забором, а за решеткой легкой металлической ограды. При этом охранники объекта нелогично пытаются запрещать фотографирование сносимого объекта из-за ограждения. Трудно представить, что они могут сделать в отношении туристов, которые этого не понимают. Кстати, строители сохранили проход на видовую площадку, и поток восходящих на нее горожан и туристов не прекращается.

На фото: Первым под снос попало как раз то крыло учебного комплекса, в котором в ДВПИ, а потом в ДВФУ, воспитывались многие выпуски приморских архитекторов.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.