Праздничный бюджет: потратить с пользой, сэкономить с умом

Разобраться в широком спектре продуктов, который сегодня предлагают банки, бывает непросто. Особенно актуальны банковские предложения в преддверии новогодних праздников.

Как выбрать действительно эффективный финансовый инструмент из всего многообразия, сравнить условия и получить максимальную выгоду, газете «Золотой Рог» рассказала директор по рознице региона Дальний Восток и Восточная Сибирь «Альфа-Банка» Алла СОЛДАТОВА.

- Кредитные карты уже прочно вошли в нашу жизнь. И этот продукт очень актуален в свете предстоящих новогодних трат. Как правильно выбрать подходящее предложение и как грамотно им воспользоваться?

- Декабрь - традиционно сезон высокого спроса на кредиты. На мой взгляд, для покупки новогодних подарков и других предновогодних трат лучше выбрать кредитную карту. Это более гибкий продукт, чем, скажем, потребительский кредит. Во-первых, по кредитным картам банки предлагают огромное количество бонусов и скидок, а также участие в различных программах лояльности. Кроме того, в течение льготного периода задолженность можно погасить, не выплачивая банку процентов. Например, в Альфа-Банке льготный период по кредитной карте действует в течение 100 дней. Это достаточно комфортный срок, чтобы погасить задолженность без уплаты процентов. Сегодня очень часто за снятие наличных по кредитке многие банки взимают комиссию, а в некоторых торговых точках Владивостока пока только принимают наличные. По нашей кредитной карте можно без комиссии снять до 50 тысяч рублей.

- Сколько времени занимает процесс оформления кредитной карты в Альфа-Банке, что для этого необходимо и каковы базовые условия?

- Заполнение анкеты на нашем сайте займет не больше 5 минут, еще несколько минут уйдет на ожидание ответа от банка. Клиент может начать пользоваться кредитными средствами сразу, как только деньги поступят на счет, еще до получения «пластика» курьерской службой. Если карту удобнее получить в отделении банка, вся процедура займет не более 20 минут. Для того чтобы оформить карту, достаточно паспорта.

Кредитный лимит по карте зависит от уровня дохода клиента. В Альфа-Банке максимальная сумма заемных средств составляет 500 тыс. рублей. Мы также готовы предложить льготное условия кредитования зарплатным клиентам и держателям дебетовых карт, которые постоянно совершают покупки на крупные суммы.

- Если требуется накопить деньги на определенную покупку, что лучше предпринять?

- Сейчас люди привыкли к тому, что банковская карта – это уже давно не просто платежный инструмент, а возможность пользоваться различными бонусами и скидками. Потребности у всех разные: кто-то любит, когда банк возвращает на карту часть потраченной суммы, кто-то предпочитает держать на ней крупные суммы и получать процент на остаток по счету. Многим клиентам интересны универсальные карты для путешественников, т.к. они дают больше возможностей. Ведь такие карты позволяют накапливать и тратить бонусные мили не только на билеты различных авиакомпаний, но и отплачивать бронь отеля, аренду автомобиля и многое другое. Все эти опции доступны клиентам по карте «AlfaTravel». Еще один интересный инструмент накопления – накопительный счет.

В целом такие счета более привлекательны, чем депозиты. Размер начислений сравним с процентными ставками по вкладам. А если сумма на накопительном счёте постоянно растёт и остаётся неприкосновенной, ставка увеличивается. Главное достоинство такого продукта, на мой взгляд, - в любое время клиент может снять все деньги без потери процентов. В канун новогодних праздников Альфа-Банк сделал клиентам новогоднее предложение - депозит «Большой куш» с повышенной процентной ставкой 8,18% годовых.

- Hакопительные счета за последний год стали очень популярны. Есть ли между ними разница и как в них «не заблудиться»?

- Открывая накопительный счет, я бы советовала внимательно изучать правила перечисления процентов, у каждого банка они свои. Где-то проценты начисляются ежемесячно на минимальный остаток по счету, где-то на среднедневную сумму. В рамках специальных предложений по накопительным счетам банки, как правило, предлагают повышенный процент. Стоит проанализировать все предложения и, исходя из характера своих трат, выбрать оптимальный вариант.

Эффективно спланированный бюджет в канун новогодних праздников клиентам поможет не только сохранить свои средства, но и получить выгоду от покупок новогодних подарков.

Фото автора.

Cергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.