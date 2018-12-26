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"Транснефть - Порт Козьмино": разумная экономия

26 Декабря 2018, 12:40 | Приморье

2018 год прошел в порту под знаком энергоэффективности и энергосбережения

 

Успешность любого предприятия характеризуется не только высокими производственными и финансовыми показателями, но и примерами эффективного и разумного использования топливно-энергетических ресурсов, что в итоге приводит к сокращению операционных затрат. Для Дальнего Востока с его сложным климатом это особенно актуально. И пример в этом направлении подают высокотехнологичные компании.

ПАО «Транснефть» активно работает в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с 2009 года. Каждый год ее дочерним обществам удается снижать удельное потребление электроэнергии на единицу объема перекачанной нефти и нефтепродукта - это основной показатель, характеризующий энергоэффективность транспортировки по магистральным трубопроводам.

ООО «Транснефть - Порт Козьмино» (входит в систему ПАО «Транснефть») реализовало комплекс мероприятий по экономии энергетических ресурсов в рамках Года энергосбережения, объявленного в 2018 году ПАО «Транснефть».

Постоянное повышение уровня энергоэффективности производства – один из приоритетов деятельности нефтепорта Козьмино, такой же значимый, как обеспечение бесперебойной и надежной работы нефтепровода и своевременная отгрузка нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Производственные объекты ООО «Транснефть – Порт Козьмино» в силу специфики деятельности работают круглосуточно, что требует от нефтепроводчиков особого подхода к выбору приборов освещения. Так, в 2018 году было установлено 1 171 светодиодный светильник, имеющий долгий срок эксплуатации, что позволило снизить энергопотребление во внутренних и внешних помещениях.

Не секрет, что некачественное освещение приводит не только к потерям энергии, но и к негативным эффектам для здоровья. В числе основных характеристик светодиодных светильников – экономичность, надежность и долговечность.

Еще одно направление, которое позволяет экономить электроэнергию - очистка внутренней поверхности трубопроводов. «При транспортировке нефти на внутренней поверхности образуются парафиновые отложения. Это приводит к уменьшению пропускной способности, перерасходу энергии. С помощью специального устройства, которое запускается в трубопровод, происходит очистка его внутренней полости. В 2018 году очистка 23-километрового участка магистрального нефтепровода «Шлейф на нефтебазу» позволила сэкономить 13,06 тыс. кВтч, в денежном выражении это составило 47,016 тыс. рублей», - поясняет главный инженер ООО «Транснефть – Порт Козьмино» Константин Зайцев.

Еще одно мероприятие - оснащение индивидуальных тепловых пунктов нефтепорта автоматическими системами, регулирующими подачу тепла в здания в зависимости от температуры наружного воздуха. Это повышает эффективность использования оборудования и снижает расход топлива на выработку теплоэнергии.

Особое внимание нефтепроводчики уделяют и эффективности использования моторного топлива для транспорта. Предприятие эксплуатирует 107 единиц автотранспорта различного назначения: легковой, грузовой, пассажирский, а также дорожно-строительную и специальную технику. С целью оптимизации логистических процессов специалисты транспортного цеха тщательно анализируют показания системы ГЛОНАСС, а также проводят постоянный мониторинг расхода горючего. Эти данные позволяют полностью контролировать грузопассажирские перевозки нефтеналивного порта и оперативно корректировать маршруты передвижения автотранспорта для сокращения его пробега и неоправданного простоя. К концу года общий объем экономии в результате всех мероприятий составит 1127,00 тыс. рублей.

Досье "Золотого Рога": Расположенный на побережье Японского моря нефтеналивной порт Козьмино – конечная точка трубопроводной системы Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО), которая имеет протяженность почти 5 тыс. километров и соединяет шесть регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. ВСТО-1 представляет собой участок нефтепровода Тайшет (Иркутская область) – Сковородино (Амурская область), ВСТО-2 - участок нефтепровода Сковородино - нефтеналивной терминал «Козьмино».

На фото: Нефтепорт в Приморье показывает пример энергоэффективности.

Фото «Транснефть - Порт Козьмино».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: Транснефть  порт козьмино 



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