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"Восточная Стивидорная Компания": от Соглашения – к защите экологии

26 Декабря 2018, 11:35 | Приморье

Терминал ВСК выполняет взятые обязательства

Уходящий 2018 год на терминале ООО «Восточная Стивидорная Компания» (DCR) прошел под знаком экологии и выполнения пунктов пятистороннего Соглашения «О взаимодействии в рамках выполнения мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных экологических условий для жизни и здоровья населения г. Находки, а также минимизации негативного воздействия на окружающую среду при перевалке угля», подписанного между терминалом ВСК, Федеральным агентством морского и речного флота (Росморречфлот), Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), администрацией Приморского края и ФГУП «Росморпорт».

Терминал ВСК присоединился к крайне важному для региона и его жителей Соглашению в июне 2018 года одним из первых среди терминалов, ведущих переработку угля в Находке. В соответствии с Соглашением терминал в рамках производственного контроля взял на себя обязательства обеспечить проведение постоянного экологического мониторинга окружающей среды и информирование населения о его результатах через СМИ. Общий бюджет мероприятий, реализуемых ВСК в рамках Соглашения, составляет 671,9 млн рублей.

Примечательно, что подписание Соглашения дополнило спектр экологических мероприятий, которые «Восточная Стивидорная Компания» начала реализовывать ранее по своей собственной инициативе в рамках стратегического плана развития терминала. Так, ВСК стал первым терминалом в Находке, который возвел полноценную систему ветрозащитных и пылезащитных экранов, обеспечивающих экологическую безопасность при работе с угольными грузами. Эта масштабная конструкция высотой 16 метров и длиной по периметру 970 метров максимально закрывает площадь угольного склада от воздействия ветров и исключает распространение угольной пыли как при хранении груза, так и при проведении разгрузочных операций. Введенный в июне 2018 года ветропылезащитный экран уже доказал свою эффективность в обеспечении защиты от распространения угольной пыли при работе с угольными грузами.

Кроме того, еще до подписания пятистороннего Соглашения терминал ввел в эксплуатацию две передвижные установки пылеподавления итальянского производителя WLP для снижения концентрации угольной пыли в атмосферном воздухе на всех этапах производственного цикла, в частности при производстве погрузочно-разгрузочных работ и при хранении угля на складе. Дополнительно для оптимизации работ по штабелированию угля и обеспечения погрузочно-разгрузочного процесса и работ по очистке железнодорожного фронта от остатков угля терминал приобрел 4 фронтальных погрузчика и бульдозер марки LIEBHERR.

Для минимизации негативного воздействия на акваторию бухты Врангель компания по собственной инициативе построила 2-ю очередь очистных сооружений ливневых сточных вод, обеспечивающих работу производственной зоны причалов № 5, 6 и прилегающей к ним территории, а также ввела в эксплуатацию систему ливневой канализации и локальных очистных сооружений стоянок автотранспорта, прилегающих к территории ВСК, и завершила строительство ливневой канализации и локальных сооружений производственной площадки между угольным складом ВСК и складом «Канск». Качество ливневых сточных вод после очистки соответствует требованиям, предъявляемым к рыбохозяйственным водоемам.

Всего за несколько месяцев к концу 2018 года, ВСК удалось выполнить ряд обязательств по июньскому пятистороннему Соглашению. В начале декабря 2018 года терминал ввел в эксплуатацию семь новых гибридных пушек пылеподавления SKADO Polecat российского производителя СКАДО (Самара). Пушки оснащены насосами высокого давления, имеют два режима работы – летний режим водяной пушки и зимний режим снежной пушки. Дальность действия SKADO Polecat составляет 60 метров, диапазон температур – от –35 до +50 градусов Цельсия. Новое оборудование обеспечивает высокую эффективность пылеподавления, в том числе в зимний период, исключая обледенение производственных площадок и замерзание самого оборудования. Три из семи гибридных пушек установлены в зоне выгрузки на железнодорожном фронте ВСК, остальные используются в мобильном режиме по мере необходимости – как в зоне складирования, так и при погрузочных операциях на судно.


 
Терминал уже ввел в эксплуатацию семь новых гибридных пушек пылеподавления.

ВСК на постоянной основе проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха в зоне терминала. В соответствии с пятисторонним Соглашением и для обеспечения благоприятных экологических условий для жизни и здоровья населения г. Находки на терминале установлен прибор автоматизированного контроля выбросов в атмосферный воздух и организован автоматический пункт наблюдения за метеорологическими параметрами.

Компания приобрела анализатор пыли Topas, предназначенный для измерений массовой концентрации аэрозольных частиц в атмосферном воздухе и воздухе рабочих зон, и компактную метеостанция WS600-UMB, оснащенную датчиками для определения параметров окружающей среды (температуры и влажности воздуха, скорости и направления ветра). Для обеспечения бесперебойной работы анализатора пыли и компактной метеостанции специалисты ВСК смонтировали солнечную автономную электростанцию, размещенную на базе 20-футового контейнера. Место установки оборудования было определено согласно рекомендациям специалистов ФГБУ «Приморское УГМС».

Также в рамках пятистороннего Соглашения терминал приобрел вакуумный пылесос производства компании DISAB для уборки технологических проездов от угольной пыли и просыпей. Машина позволяет минимизировать распространение пыли и представляет собой эффективную уборочную установку, оборудованную подметальной насадкой и телескопическим шлангом для сбора жидкостей и пыли в затрудненных местах. Объем всасывающего материала вакуумного пылесоса – 10 кубических метров.

Необходимо отметить, что реализация пунктов пятистороннего Соглашения позволяет ВСК заботиться о защите окружающей среды и поддержании благоприятной экологической атмосферы, а также расширять численность штата постоянных сотрудников и создавать новые гарантированные социально защищенные рабочие места для жителей микрорайона Врангель и города Находки. Для обеспечения бесперебойной работы новой техники при реализации природоохранных мероприятий и технического обслуживания оборудования на терминале в техническую службу ООО «ВСК» включены 25 специалистов.

В 2018 году «Восточная Стивидорная Компания» продолжит работу, направленную на реализацию принятых обязательств по пятистороннему Соглашению, ориентируясь, в первую очередь, на обеспечение благоприятных экологических условий для жизни и здоровья населения г. Находки.

Фото ООО «ВСК»

Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: стивидорная компания  экология 



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