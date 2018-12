С Нового года мобильная связь значительно подорожает

Операторы начинают повышать тарифы на связь и интернет

С января 2019 года всех нас ждет неприятный сюрприз – операторы связи, последние годы конкурировавшие все больше качеством услуг, вынужденно пересматривают тарифы в сторону повышения. Предпосылки для этого налицо - повышение с 1 января 2019 года ставки НДС с нынешних 18% до 20%, сохраняющаяся волатильность рубля (основное оборудование в телекоме импортного производства) и реализация требований «пакета Яровой».

21 декабря «ВымпелКом» разослал sms, в которых сообщил об изменении тарифов и стоимости подключенных услуг с 1 января 2019 года: цена будет увеличена на коэффициент 1,016949 с применением математического округления до копеек. При этом цены и тарифы без учета НДС сохранятся. Пока изменения касаются корпоративных тарифных планов, где выделение ставки НДС и заблаговременное уведомление о планируемых изменениях в расчетах предусмотрено условиями договора.

В сообщении, полученном абонентами «МегаФона» в тот же день, отмечается, что в 2019 году с 18% до 20% меняется ставка НДС. Оператор обновит цены с 9 января. Коммерческий директор компании Влад ВОЛЬФСОН ранее отмечал, что в следующем году будут изменения, существенно влияющие на расходы операторов. «Тем не менее у нас в планах - действовать ровно в рамках нашей стратегии more for more, то есть подыскивая каждый раз какие-то варианты для того, чтобы нашим абонентам было как можно выгоднее находиться именно в «МегаФоне». Не будет никакого однозначного сейчас ответа на вопрос «будет ли повышение», но мы будем внимательно смотреть за рынком», - сказал топ-менеджер.

Без перемен не обойтись

У Tele2 изменение параметров произойдет с 1 января. «На протяжении длительного времени компания сохраняла уровень цен на услуги связи. При этом Tele2 не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике. Поэтому иногда оператор вынужден пересматривать стоимость услуг. «Однако независимо от изменений внешней среды позиция Tele2 остается неизменной: мы по-прежнему гарантируем нашим клиентам оптимальное соотношение цены и качества на рынке. 1 января 2019 года на части архивных тарифных планов произойдет изменение параметров. Параметры открытых для подключения и переходов тарифных планов не меняются», - поясняет оператор.

«На наш взгляд, сегодня сложился целый ряд факторов, которые могут привести к некоторому повышению цен на услуги мобильной связи. Это общая инфляция в стране, определенные новые затраты, которые несет отрасль, отсутствие повышения цен в течении длительного времени. Но каких-то глобальных повышений, естественно, ожидать не стоит. Это могут быть незначительные проценты. Мы не можем существовать отдельно от рынка, поэтому, чтобы сохранить свои показатели рентабельности и продолжать инвестировать в развитие сети, вынуждены время от времени пересматривать тарифные планы», - комментирует глава Tele2 Cергей ЭМДИН.

Абонентов МТС о повышении тарифов пока не предупреждали. «Что касается влияния на тарифы, то мы сейчас не готовы особенно комментировать, потому что тарифная политика определяется конкурентной ситуацией, макроэкономикой, по большому счету, десятком факторов, в том числе и требованиями инвестиционной программы», - сообщил президент МТС Алексей КОРНЯ в июне на традиционной встрече с региональными журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума.

Аналитики отмечают, что для компенсации повышения НДС по всей цепочке ценообразования услуг операторам нужно поднять тарифы на 10-20%.

Не отстают от крупных компаний и регионалы. Так, столичный интернет-провайдер RiNet уведомил своих клиентов о повышении стоимости услуги доступа в интернет на 5% с 1 января 2019 года. «В 2018 году вступили в силу законы, подзаконные акты и правительственные постановления, реализация которых требует от операторов многомиллионных затрат, связанных, в частности, с обязательной покупкой дорогостоящего оборудования. Долгие годы, несмотря на постоянные курсовые и инфляционные проблемы, мы сохраняли интернет-тарифы на неизменном уровне. Сейчас мы вынуждены поднять их стоимость на 5%, чтобы сохранить качество предоставляемых услуг и клиентских сервисов», - предупредил интернет-провайдер.

Побор за побором

В России с 1 октября вступил в силу так называемый «пакет Яровой», обязывающий операторов хранить трафик абонентов. Это потребует от операторов существенных затрат. Кроме того, компании готовятся к внедрению сетей пятого поколения, что тоже потребует инвестиций. Также в РФ отменена плата за внутрисетевой роуминг, в результате чего операторы недополучают часть доходов.

В декабре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ наложила штраф на лидеров рынка за внутрисетевой роуминг в РФ.

Внутрисетевым роумингом называется предоставление оператором услуг связи абонентам за пределами их «родного» региона за дополнительную плату. Национальный (или межсетевой) роуминг действует, когда у оператора нет своей сети в «гостевом» регионе, и абонент автоматически подключается к сети другого оператора, с которым заключено соответствующее соглашение.

Взимание платы за национальный и внутрисетевой роуминг (как правило, с исключениями для соседних с ним субъектов Федерации) практиковалось в России с самого начала развития сетей сотовой связи. Это было обусловлено большой территорией страны и дороговизной развертывания телекоммуникационных сетей. МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» предоставляют услуги во всех субъектах РФ, Tele2 оказывает услуги в 65 регионах России. На Крымском полуострове действуют собственные операторы, с которыми федеральные компании имеют роуминговые соглашения.

Еще год назад плата за внутрисетевой роуминг взималась в разном объеме всеми оператором так называемой «большой четверки». Без дополнительных опций для бесплатных или дешевых звонков в другие регионы за эти услуги операторы взимали от 5 рублей (Tele2) до 10,9 рублей (МТС) в минуту. К середине августа 2018 года операторы запустили процесс отмены этой практики.

«Антимонопольное ведомство наложило штраф на компании «ВымпелКом», МТС, «МегаФон» за установление внутрисетевого роуминга. Каждая компания должна заплатить 737 500 рублей. На оплату штрафа у операторов есть 60 дней», - говорится в сообщении.

Ранее служба возбудила дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции. По мнению ФАС, стоимость услуг связи при путешествиях по России за пределами домашнего региона была необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами домашнего региона также необосновано.

ФАС выставляла предупреждения операторам об устранении экономически и технологически «необоснованной» разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы домашнего региона. Ведомство требовало, чтобы компании в каждом тарифном плане была устранена необоснованная разница на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. При этом устранение такой разницы в тарифах не должно привести к ухудшению положения абонентов.

Так как предупреждения не были исполнены в полном объеме, в марте ФАС приняла решение о возбуждении в отношении «большой тройки» дел о нарушении антимонопольного законодательства и признала компании нарушившими закон о защите конкуренции. В связи с тем, что операторы связи добровольно устранили нарушения во время рассмотрения дел, ФАС приняла решение не выдавать обязательное для исполнения предписание компаниям. Платные опции, которые были введены операторами для обнуления входящих в поездках, были закрыты для подключения или отключены и пересмотрены.

Из одного кошелька

в другой

19 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене национального роуминга в России. Согласно закону, сотовые операторы должны будут обеспечить абонентам единые условия предоставления связи, независимо от региона, в котором они находятся.

При этом абонент оплачивает телефонное соединение, установленное с вызываемым собеседником, находящимся за пределами территории РФ. По оценке лидера «Справедливой России» Сергея МИРОНОВА, после вступления документа в силу абоненты только за 2019 год сэкономят 36 млрд рублей. Соответственно, операторы недосчитаются этих средств и будут вынуждены пересматривать свои планы как по программам развития, так и в ценообразовании. Замкнутый круг получается.

Олег КЛИМЕНКО.

ВАЖНО

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года («пакет Яровой»), обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписке пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

Изначально норма должна была заработать в полном объеме с 1 июля текущего года, однако затем было решено смягчить ее для операторов связи. Правительство в апреле утвердило правила хранения операторами связи пользовательского трафика по «пакету Яровой». Согласно этому документу, операторы с 1 июля 2018 года обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения пользователей в течение 6 месяцев. С 1 октября операторы обязаны хранить интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.

