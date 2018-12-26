"Русагро" заговорит по-китайски

Группа «Русагро», реализующая масштабный свиноводческий проект в Приморского крае, рассчитывает в будущем производить более половины продукции в соседнем Китае и стать китайским предприятием.

«Приоритетное внимание «Русагро» уделяет потребительскому рынку Китая, рассматривая два канала выхода на него: заключение партнерских соглашений с локальными игроками и строительство активов на территории КНР», - отмечают аналитики «ВТБ Капитала».

Глава «Русагро» Максим БАСОВ уже озвучивал, что группа рассчитывает сделать Китай основным рынком сбыта своей продукции. «Мы надеемся, что рано или поздно главным рынком для нашей компании будет не Российская Федерация, а Китай. Планируем, что со временем в Китай мы будем продавать в два раза больше продукции, чем в России», - говорил он, уточняя, что в первую очередь речь идет о продукции животноводства.

Как раз с учетом перспективы, что соседи откроют рынок для поставок российской свинины, «Русагро» начала строить крупный производственный комплекс в Приморье.

Компания не только планирует экспортировать продукцию в Китай, но и рассматривает возможность создания производства свинины в этой стране. Этот проект представляется еще более перспективным с учетом потерь китайских свиноводов от африканской чумы свиней: местные власти заинтересованы в увеличении производства на крупных современных комплексах, которые соблюдают правила безопасности.

«Мы не спешим - это новый для нас и сложный рынок. Займет время, пока мы договоримся и начнем инвестиции, пока изучаем рынок и ведем юридическую работу», - отмечал г-н Басов.

Досье "Золотого Рога": Группа «Русагро» является крупным производителем сахара (занимает второе место на российском рынке с долей 15%), свинины (третье место с долей 5,4%), майонеза, масла и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат, контролирует 675 тыс. га земли (занимает второе место среди крупнейших землевладельцев в России). Основным владельцем компании является ее основатель Вадим МОШКОВИЧ (70,7%).

Для реализации агропроекта в Приморье «Русагро» зарегистрировала в июне 2014 года в селе Михайловка ООО «Русагро-Приморье». Уставный капитал компании, учредителем которой является зарегистрированное в Тамбове ООО «Группа компаний «Русагро», составляет 6 млрд рублей. Основной вид деятельности - производство рафинированных растительных масел и их фракций. Чистый убыток по итогам 2017 года - 101,458 млн рублей при полном отсутствии выручки. Возглавляет ООО «Русагро-Приморье» сам Максим Басов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.