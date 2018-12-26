Куры на забой

«Дальневосточная птица» может исчезнуть с приморских прилавков

Единственный в Приморском крае производитель мяса птицы переживает уже вторую клиническую смерть. Вначале группа «Михайловский бройлер», созданная с подачи на тот момент губернатора Приморья Сергей ДАРЬКИНА, не вынесла методов управления ныне опального бизнесмена Игоря БОРБОТА, затем созданная на базе его активов группа «Дальневосточная птица» не смогла оправиться от последствий вируса гриппа птиц.

Как стало известно газете «Золотой Рог», Арбитражный суд Приморского края назначил на 25 декабря заседание по рассмотрению обоснованности заявления Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N1 о признании банкротом ООО «Дальневосточная птица» (Артем). Сумма задолженности компании составляет 10,687 млн рублей, другие подробности иска не раскрываются.

Пикантность ситуации в том, что «Дальневосточная птица» и аффилированная с ней «Надеждинская птица» с 18 декабря находятся в стадии ликвидации, так что поиметь что-то с них мытарям будет проблематично.

Досье "Золотого Рога": ООО «Дальневосточная птица» зарегистрировано в июне 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - разведение сельскохозяйственной птицы. 99% капитала компании принадлежат ООО «Оркитмил» (Владивосток, конечный бенефициар - Владимир КУЗНЕЦОВ), 1% - Александру ЛОСКУТОВУ. Выручка «Дальневосточной птицы» за 2017 год составляет 2,350 млрд рублей, чистый убыток - 526 млн рублей. Владимиру Кузнецову также принадлежат ООО «Норфес», ООО «Скалистый берег», ООО «Зерно» (все - Владивосток) и ООО «Надеждинская птица» (пос. Новый).

Отметим, что в настоящее время основной бизнес приморских птицеводов заведен на другое юрлицо - ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица». При этом обе компании – и «Дальневосточная птица», и ТД «Дальневосточной птица» - мирно уживаются по одному адресу:

ул. Охотничья, 55.

Досье "Золотого Рога": ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» зарегистрировано 31 мая 2016 года, ООО «Дальневосточная птица» - 8 июня 2016 года. Уставные капиталы обеих компаний – по 10 тыс. рублей. Единственным владельцем обеих компаний до недавнего времени выступал гендиректор московского ООО «Флагман» Александр ЛОСКУТОВ (1% напрямую, 99% - через московское ООО «Оркитмил»). Однако в начале сентября новым владельцем ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» стала Юлия КУЗНЕЦОВА, а конечным бенефициаром ООО «Дальневосточная птица» - Владимир КУЗНЕЦОВ. Гендиректором ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» в настоящий момент является Алексей СЕННИКОВ, ликвидацией ООО «Дальневосточная птица» занимается Сергей ПИКИН.

На сайте «Дальневосточной птицы» говорится, что она владеет двумя птицефабриками, расположенными в пос. Заводском и в пос. Новом Приморского края. Продукция этих птицефабрик производится под одной торговой маркой - «Дальневосточная птица». Действующие мощности на сегодняшний день составляют более 2 тыс. тонн продукции в месяц. Вся продукция торговой марки «Дальневосточная птица» реализуется через собственную дистрибьюторскую компанию.

Напомним, что проблемы приморских птицеводов начались весной, когда в мае грипп птиц был обнаружен в «Надеждинской птице» в поселке Новый. В итоге работа предприятия была приостановлена, введен карантин, предприятие было вынужденно уничтожить 236 тыс. голов птицы. Как выяснилось позже, можно было обойтись и меньшими потерями.

Досье "Золотого Рога": По данным исследователей, куриный грипп включает в себя около 10 штаммов, которые являются смертельными для кур. Из всех видов изученной инфекции самой опасной даже для опытных птицеводов являются H5 и H7. Разносчиками инфекции являются зараженные водоплавающие птицы. Многие из них смогли за период мутации вируса приспособиться к нему и выжить, оставаясь активным носителем заболевания. Характерно, что у дикой живности птичий грипп протекает бессимптомно, а для одомашненных пернатых особей вирус является летальным.

Беда не приходит одна – в декабре Россельхознадзор выявил вирус гриппа птиц в ООО «ТД «Дальневосточная птица».

Вирус был выявлен при проверке сообщений жителей приморского поселка Заводского о массовом падеже и незаконном захоронении птицы на территории ООО «ТД «Дальневосточная птица». Специалисты обнаружили место незаконного захоронения птицы, образцы были направлены для исключения инфекционных заболеваний кур.

«Согласно результатам лабораторных исследований, проведенных ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория», в образцах биологического материала от трупов птицы выделен РНК вируса гриппа птиц типа «А» подтипа Н9», - пояснил Россельхознадзор.

На самом деле, этот подтип гриппа является низкопатогенным и не опасен для человека.

Тем не менее по требованию государственной ветеринарной инспекции Приморского края были введены ограничения на реализацию инкубационных яиц и живой птицы с птицефабрики ООО «ТД «Дальневосточная птица». Руководство птицефабрики совместно с КГБУ «Артемовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» утвердили план мероприятий по устранению инфекции.

Эксперты считают, что восстановить бизнес в этой ситуации будет практически невозможно. Зато есть куда развернуться новому игроку - на прошлой неделе Китай, который прекратил импортировать мясо птицы у РФ в 2005 году из-за птичьего гриппа, подтвердил возможность возобновления поставок замороженного продукта в сопровождении ветеринарного сертификата. В ноябре Россельхознадзор договорился с Главным таможенным управлением Китая, что поставки начнутся после размещения списка российских производителей на официальном сайте компетентного ведомства в области ветеринарии Китая.

По данным Росстата, мясо охлажденных и мороженых кур на 17 декабря подорожало в РФ почти на 20% в годовом выражении на фоне замедления прироста производства, которое рынок связывает с вспышками птичьего гриппа и закрытием в этом году ряда предприятий, включая крупных производителей – «Белой птицы» и «Евродона» (крупнейший производитель индейки).

По факту, на западе птицеводов подстраховывают власти. Например, губернатор Ростовской области Василий ГОЛУБЕВ подписал распоряжение о выделении «Евродону» из резервного фонда более 180,5 млн рублей «для возмещения ущерба, понесенного компанией в результате отчуждения поголовья птицы при ликвидации очага птичьего гриппа». В Приморье речь может идти о суммах в несколько раз меньших.

В краевом департаментаесельского хозяйства и продовольствия пояснили, что у «Дальневосточной птицы» сложности возникли, в том числе, после поднятия железнодорожных грузовых тарифов, так как корм для птицы закупается преимущественно на Алтае – в Приморье такого объемы урожая зерновых в этом году нет. Также за год на 27% поднялась стоимость зерна. Все это привело к убыточности производства.

«Мы обратились в полпредство и правительство РФ с просьбой компенсировать РЖД из федерального бюджета часть стоимости тарифа на перевозку зерна. Нам нужно закупить на Алтае около 39 тыс. тонн зерна. Чтобы приморское предприятие стало самоокупаемым, дотация правительства РЖД должна составить не менее 3,7 рубля на килограмм зерна в тарифе. Знаем, что этот вопрос пока остается на рассмотрении федеральных органов», – сказала глава департамента Андрей БРОНЦ.

Также «Дальневосточная птица» до конца года получит финансовую поддержку из краевого бюджета.

Губернатор Олег КОЖЕМЯКО поручил своему заместителю Александру КОСТЕНКО совместно с подведомственными структурами, департаментами и руководством самих предприятий разработать пути выхода производств из кризиса и предложить меры поддержки. Также профильные ведомства должны проработать пути удешевления доставки кормов для птицефабрик.

На фото: Приморские куры попали в ощип.

Фото из архива

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.