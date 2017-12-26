Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
За неэффективную борьбу с нелегальным алкоголем в Приморье правоохранители ответят лично
Действующих сегодня мер по борьбе с незаконной продажей алкоголя в Приморье недостаточно. Усиливать эту работу нужно не только краевой Администрации и правоохранительным органам, но и главам районов, общественным организациям и таможенным службам. Об этом заявил первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко. Он провёл заседание межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Открывая заседание, Александр Костенко подчеркнул, что всем ведомствам необходимо сосредоточиться не на отчётных цифрах, а на обсуждении проблем и путей их решения.
Как сообщила директор департамента лицензирования и торговли Приморского края Елена Коваль, число точек, реализующих алкоголь без лицензии или с нарушением правил продажи, в крае снижается, хотя полностью эта проблема не решена. В декабре только во Владивостоке были установлены 69 точек, где алкоголем торговали нелегально. При этом в 18 из них эту продукцию продавали совершенно открыто, в 51 точке – «из-под прилавка» или в ночное время. При этом ещё в июне магазинов и павильонов, где незаконно торговали алкоголем, было обнаружено 124, то есть их число снизилось почти вдвое за полгода. Также незаконные точки торговли алкоголем в декабре были обнаружены в Артёме и Надеждинском районе. А вот в Уссурийске в этой сфере удалось навести порядок – там последние рейды нелегальной торговли не обнаружили.
Врио начальника отдела организации и исполнения административного законодательства УМВД России по Приморскому краю Сергей Опрышко сообщил, что за 11 месяцев текущего года полиция провела более 6 тысяч мероприятий по борьбе с незаконной продажей алкоголя. Зафиксировано 2 868 административных правонарушений, в том числе 1 184 факта торговли алкоголем без лицензии. Выведено из оборота более 88 тонн продукции стоимостью более 17 миллионов рублей.
«При изъятии продукции не хватает складских помещений, где её можно разместить. Таких складов сегодня в Приморье всего два – во Владивостоке и Находке», – сказал Сергей Опрышко.
Александр Костенко отметил, что Администрация Приморья готова подключиться к решению этого вопроса и проработать возможность создания таких площадок в районах с главами муниципалитетов, в том числе отдалённых, из которых затруднительно везти изъятую продукцию во Владивосток.
Кроме того, первый вице-губернатор подчеркнул, что в Приморье нужно бороться не с рядовыми продавцами в торговых точках, а с собственниками нелегального бизнеса.
«Мы примем все меры, чтобы ответственность за организацию незаконной продажи алкоголя была ужесточена. С этого года законодательство уже изменилось, введена уголовная ответственность за преступления, связанные с нелегальным оборотом алкоголя. Важно всем ведомствам усиливать эту работу. Отсутствие должных результатов буду считать неэффективностью руководителей соответствующих структур, это будет их персональная ответственность», – подчеркнул Александр Костенко.
Среди решений, принятых по итогам заседания комиссии, – ввести в практику правоохранительных органов внезапные одновременные проверки торговых баз края с перекрытием к ним всех подъездных путей во избежание вывоза такой продукции с территории баз. Кроме того, муниципалитетам будет предписано активизировать работу по демонтажу незаконно размещенных объектов, в которых осуществляется безлицензионная продажа алкогольной продукции.
Новости тематики
- За неэффективную борьбу с нелегальным алкоголем в Приморье правоохранители ответят лично
- Джамбулат Текиев вернул себе судоремонтный завод
- Рынок юридический услуг в Приморье ждут перемены
- Поискать в крауд-кошельке
- В Приморском крае появится еще один угольный порт
- В Приморье первая производственная партия грузовиков "FAW" планируется к выпуску в конце года
- Успешные бизнесмены и стартаперы со всей страны поделятся своим опытом с приморскими коллегами
- Регистрация на Русский MeetUp будет открыта на самом ИТ-форуме
- Желающих выкупить свободные участки под отели и казино в Приморье пока не нашлось
- На Русском МеetUp во Владивостоке отдельный блок посвятят СМИ
Новости раздела
- "Квоты под киль" никто не отменит
- За неэффективную борьбу с нелегальным алкоголем в Приморье правоохранители ответят лично
- Четверть приморских банков понесла убытки
- Владивосток выявил лидеров
- Во Владивостоке открылся дилерский центр PEUGEOT
- Задолженность "Примтеплоэнерго" перед "ДЭК" бьет рекорды
- ДВЭУК начали растаскивать по частям
- Кофейный коктейль Владивостока обогатился венскими нотками
- В Приморском крае началось строительство двух барж для Камчатки
- Федеральные сети пока проявляют интерес только к Приморскому краю
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк готов отказаться от банковских карт
- Центробанку пришлось заплатить "Мумий Троллю" за использование песни "Владивосток-2000"
- Бухгалтера скоро станут не нужны
- Биткоин ушел в давно ожидаемое пике
- В Приморье почти каждый день фиксируются подставные ДТП
- Из "Адмирала" побежали ведущие игроки
- Лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока открывает зимний сезон на Сахалине
- В Амурской области открыли завод по рафинации и упаковке соевого масла "Жемчужина Амура"
- Стало известно, когда новый мэр Владивостока приступит к своим обязанностям
- В Хабаровском крае лососевая путина-2018 пройдет по новым правилам