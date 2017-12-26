ДВЭУК начали растаскивать по частям

Решение правительства о перераспределении активов АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ДВЭУК) по профильному принципу между «Россетями» и «РусГидро» начало воплощаться на практике.

Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК, входит в группу «РусГидро») собирается приобрести электросетевое имущество ДВЭУК в Приморском крае.

Цена договора составит 1,946 млн рублей (без НДС). Имущество перейдет филиалу ДРСК – «Приморские электрические сети», который и заключит соответствующий договор. Речь идет как о покупке находящихся в аренде сетей, так и о переходе права аренды земельных участков.

Досье "Золотого Рога"

АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» создано в 2001 году в целях повышения эффективности управления дочерними и зависимыми обществами РАО «ЕЭС России». В настоящее время ДВЭУК управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов Дальневосточного федерального округа. Государство в лице Росимущества владеет 99,99% акций ДВЭУК.

В структуре активов ДВЭУК 77,5% приходится на высоковольтные линии 220 кВ в Якутии и Магаданской области. Генерация занимает 11%, распредсети - 10,4% и чуть более 1% - прочие активы, которые не относятся к электроэнергетике, как то: дороги и канализация на острове Русский. При этом все распредсети в Приморском крае и Амурской области находятся в аренде у ДРСК. Также есть одна линия в Магаданской области, где арендатором выступает «Магаданэнерго».

ДВЭУК была основным исполнителем по строительству энергосистемы острова Русский, где в сентябре уже в третий раз прошел Восточный экономический форум (ВЭФ).

Гендиректор АО «ДВЭУК» Дмитрий СЕЛЮТИН ранее пояснял, что в настоящее время завершается сделка по продаже ДРСК всех распредсетей в Приморье, включая остров Русский.

«Эта сделка получила одобрение «РусГидро» и уже согласована регулирующими органами субъекта федерации. Структура сделки достаточно проста - это рассрочка на 30 лет, то есть на весь срок полезной эксплуатации. Таким образом, мы без всяких тарифных последствий передадим распределительные сети в контур ДРСК. Сделка отформатирована, согласована, неизбежно завершится к 1 января», - отмечал глава ДВЭУК.

Ранее сообщалось, что сетевые активы ДВЭУК могут поделить между «РусГидро» и «Россетями» через выделение из энергокомпании двух специализированных структур. Конкретная схема распределения активов и сроки пока не раскрывались. При этом сама ДВЭУК сохранит статус самостоятельного юрлица, акции компании останутся в собственности РФ.

Предполагается, что в состав совета директоров ДВЭУК после перераспределения войдут представители «Россетей», Федеральной сетевой компании (ФСК), «РусГидро» и профильных регуляторов. В настоящее время совет директоров компании состоит из девяти человек.

Ранее «РусГидро» рассчитывало провести консолидацию активов ДВЭУК, однако вступило в конкуренцию с ПАО «ФСК ЕЭС» (владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ) за ключевые энергоактивы. «РусГидро» распределение активов поможет избежать повторного накопления задолженности подконтрольного холдингу «РАО ЭС Востока» (до недавнего времени управляло большей частью энергетики Дальнего Востока) и повысить стоимость компании. «Россетям» консолидация магистральных сетей ДВЭУК также интересна, так как поможет решить проблему «лоскутности» сетей и повысить надежность энергоснабжения.

В настоящий момент ДВЭУК является держателем сетевых активов, хотя изначально эта компания должна была строить и передавать объекты другим структурам.