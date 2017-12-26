"Квоты под киль" никто не отменит

В правительстве считают, что решение было принято совершенно правильное

Правительство РФ усовершенствует процедуру распределения инвестиционных квот на вылов рыбы, которые предоставляются под строительство судов и береговых перерабатывающих предприятий, с учетом интересов рыбаков Дальнего Востока. Такое решение было принято по итогам прошедшего во Владивостоке заседания правительственной подкомиссии по развитию рыбной отрасли в ДФО, в ходе которого вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ заявил, что далеко не все рыбаки хотят строить суда в обмен на «квоты под киль».

Согласно данным Росрыболовства, на данный момент в целом по России подано 68 заявок на получение инвестквот, в том числе заявок с Дальнего Востока - 28.

«Механизм инвестиционных квот был разработан по поручению главы государства. Достаточно долго велась работа по подготовке нормативных актов, потому что было довольно большое сопротивление. Не все хотели что-то строить. Тем не менее, сегодняшние, даже предварительные итоги подтверждают, что решение было принято совершенно правильное. На сегодняшний день в наличии заявки на 10 новых судов и 18 новых перерабатывающих предприятий. Это уже хороший результат», - сказал Юрий Трутнев.

Он пояснил, что в перспективе будет исключено несовершенство действующего комиссионного принципа отбора, который наступает в случае, если квота не была выбрана в полном объеме.

«Комиссионный принцип отбора люди не понимают, рыбаки считают его непрозрачным. И я с ними согласен, потому что считаю, что самый лучший способ отбора - это аукцион, когда чиновник ничем не командует», - сказал вице-премьер.

По словам президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгия МАРТЫНОВА, принятое на заседании правкомиссии решение об исключении комиссионного принципа распределения инвестиционных квот по береговым заводам и замене его конкурентными аукционными процедурами не только упростит процедуру, но и позволит увеличить число проектов по строительству береговых рыбоперерабатывающих комплексов, которые будут пользоваться инвестиционными квотами, считает он.

Выступивший на заседании директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Борис КАБАКОВ высказался за стимулирование строительства рыбопромыслового флота на дальневосточных верфях.

Досье "Золотого Рога": В настоящее время в портах Дальнего Востока зарегистрировано 220 судов. 90% рыболовного флота составляют суда, которые были построены более 25 лет назад. Однако в регионе отсутствуют новые заявки на строительство судов, несмотря на то, что на Дальнем Востоке расположено девять основных судостроительных и судоремонтных предприятий.

«Мы попросили министерство промышленности разработать комплекс мер, направленных на поддержку судостроения на Дальнем Востоке: многие заводы здесь довольно старые, и, чтобы перейти на выпуск новой продукции, на новые суда, нужна поддержка государства. Есть механизмы утилизационного сбора, которые не адаптированы под нужды дальневосточных верфей. Все эти поручения даны сегодня», - сказал Юрий Трутнев.

Вице-премьер также заявил о необходимости ввести новый объект инвестиций - среднетоннажное судно - в отношении минтая и тихоокеанской сельди, а также убрать избыточное регулирование вылова.

Г-н Трутнев также отметил ряд проблем, существующих в рамках выделения квот на вылов краба. И связаны они, прежде всего, с человеческим фактором.

«Есть сопротивление людей, которые не хотят ничего менять, но мы будем двигаться в том же направлении, как и с рыбными квотами. Мы исходим из того, что новые суда надо заказывать. И сегодня рыболовецкие предприятия уже разместили предварительные заявки на суда и ждут решения правительства. Постараемся, чтобы это решение, регулирующее порядок закрепления и предоставления квот добычи крабов на инвестиционные цели, быстрее вышло», - сказал вице-премьер.

Досье "Золотого Рога": Летом 2017 года глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ сообщил, что ведомство изучает вопрос предоставления инвестиционных квот на вылов краба, при этом рассматривает возможность установления более жестких требований по наличию оборудования на судах, занимающихся его добычей. Позже министр сельского хозяйства Александр ТКАЧЕВ сообщал, что Минсельхоз РФ поддерживает идею изменить правила распределения квот на вылов краба и разыгрывать их на открытых аукционах, что позволит в значительной степени повысить экономическую отдачу для государства от пользования высокорентабельными водными биоресурсами.

Квота на вылов краба на этот год в Дальневосточном бассейне составляет 80 тыс. тонн. Сейчас компании, получившие квоты в 2000-х годах, автоматически продлевают их на следующий период, если соблюдают условия вылова. Кроме того, с 2018 года промышленники могут рассчитывать на инвестквоты, которые позволяют получить дополнительные объемы вылова под обязательство построить суда на российских верфях. Однако президент Владимир ПУТИН санкционировал обсуждение изменения системы распределения квот - в частности, проведение новых аукционов на 60 тыс. тонн краба уже на 2019 год. В отрасли уверены, что изменения выгодны некоему новому крупному игроку.

На совещании во Владивостоке вице-президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) Дмитрий КОЛОДЯЖНЫЙ сообщил о готовности совместно с АО «Хабаровский судостроительный завод» (ХСЗ, входит в ОСК) обеспечить строительство судов под вылов краба. По словам гендиректора ХСЗ Игоря ВАСЬКО, завод планирует строительство нескольких судов на 2018 год.

«Два рыбодобывающих судна. Согласно заключенному договору, строительство в апреле начнется, финансирование тогда же. Также планируется начать строительство краболовов - семи штук. И буксиров «река-море» - два. В общей сложности 11», - сказал Игорь Васько.

По его словам, рыболовные траулеры будут строиться для владивостокской компании, их сдадут к 2021 году. Краболовы - для хабаровской компании «Север», суда будут сдавать по два в год.

Отметим, что одними из первых на государственный запрос отреагировали лидеры рынка. Так, «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) планирует дополнительно заказать два траулера в рамках программы поддержки строительства нового флота за счет инвестиционных квот. Всего по этой программе компания рассчитывает построить 8 судов.

«Мы подписали 8 контрактов с «Адмиралтейскими верфями» на строительство серии супертраулеров, в том числе два в нашем опционе. Ожидаем, что в первом квартале 2018 года будут определены компании, которые станут участниками этой программы», - сообщил «Интерфаксу» генеральный директор РРПК Андрей ТЕТЕРКИН.

По его словам, в первые шесть судов, которые планируется построить в России, будет инвестировано приблизительно $600-650 млн. «Если государство с нами заключит инвестиционные договоры на все суда, мы сможем получить на каждое судно около 26 тыс. тонн квот на вылов минтая и сельди, всего - порядка 200 тыс. тонн», - сказал он.

ОАО «Дальрыба» (Владивосток) планирует заказать два судна-краболова, начнет строить их в середине 2018 года. Общая стоимость судов составляет около 3 млрд рублей, итоговая цена будет зависеть от насыщения судна и исхода переговоров с верфью. «Дальрыба» ведет переговоры с несколькими банками для получения кредита на этот проект. Подрядчик пока не определен.

Проект составит бюро «Нордик Инжиниринг», соглашение о намерениях с ним «Дальрыба» подписала в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

Длина каждого судна составит 60 метров, они будут оснащены оборудованием для разделки и переработки краба, морозильной техникой.

Досье "Золотого Рога": Флот «Дальрыбы» в настоящее время насчитывает пять судов. Суда компании, работая в различных промысловых районах Дальневосточного бассейна, вылавливают до 22 тыс. тонн рыбы и морепродуктов ежегодно (в том числе минтай, сельдь, камбала, кальмар, лососевые, креветка, крабы). Из этого количества производится порядка 17,5 тыс. тонн рыбопродукции. Основными владельцами АО «Дальрыба» являются его гендиректор Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ (42,54%) и его отец Юрий МОСКАЛЬЦОВ, занимающий должность президента (36,32%). Выручка компании в 2016 году составила 1,837 млрд рублей, чистая прибыль - 399 млн рублей

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.