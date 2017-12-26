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Четверть приморских банков понесла убытки

26 Декабря 2017, 14:55 | Приморье

Итоги 2017 банковского года подводить еще рано, но отчетность региональных организаций на 1 декабря нынешнего года позволяет сделать определенные выводы. Так, общий объем убытков кредитных организаций Приморского края составил около 29 млн рублей, удельный вес убыточных банков в крае составил 25% (по данным www.cbr.ru). При этом еще в начале года приморские банки были прибыльны в 100% случаев.

Как отмечала Деловая газета «Золотой Рог» в своих прежних публикациях, в этом году окончательно выбрали «портом своей приписки» Владивосток прежде хабаровский Роял Кредит Банк и камчатский Солид Банк.

Ротация на руководящих постах в кредитных организациях Приморья также оказалась любопытной. В середине года временным исполняющим обязанности председателя правления Солид Банка стал Геннадий ФОФАНОВ, сменив на посту Сергея ТИМОФЕЕВА, который пришел в банк в 2015 году. В нашем крае он был известен в качестве управляющего филиалом МДМ банка во Владивостоке, а затем председателя правления МДМ банка в целом. В 2017 году во главе банка «Приморье» стал Сергей БЕЛАВИН, долгое время возглавлявший Дальневосточный филиал «Росбанка».

Несмотря на неоднозначные кадровые перестановки, на фоне санаций и отзыва лицензий у крупнейших российских банков, приморские выглядят неплохо, сохраняя свою устойчивость, и в ряде случаев наращивая собственный капитал.

Так, активы приморских банков в рублях увеличились за год на 18,5%, в валюте – на 20,5%, пассивы в рублях возросли на 19,4%, в валюте – на 12,3%.

Дальневосточный банк среди регионалов остается лидером в строке «собственные средства», которые находятся на отметке 6,406 млрд рублей. Примсоцбанк сформировал их в пределах 6,326 млрд. С 1 января рост данного показателя в обоих банках достиг 12-12,5%. Банк «Приморье» и Роял Кредит Банк увеличили собственные средства на 5,5% и 6,9% соответственно. Буквально на 0,5% пошел в рост собственный капитал Саммит банка. А вот Примтеркомбанк и Солид Банк «похудели» на 6,3% и 14%.

Активы банков в некоторых случаях подверглись серьезному шторму. Так Солид Банк потерял 29% активов, что связывают со значительными затратами на переезд и другими организационными мероприятиями. Несмотря на это банк принимает активное участие в международной деятельности, став членом Российско-китайского совета в ходе III ВЭФ во Владивостоке. К слову, Солид Банк теперь является вторым приморским банком, наряду с Примтеркомбанком, в капитале которого участвуют нерезиденты, в частности японские граждане.

На 20% активов стало меньше у Роял Кредит банка и Саммит банка (по данным оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации), на 14,5% - у банка «Приморье».

Приморские банки за год нарастили на 19,62% общий объем привлеченных средств до 103,517 млрд рублей (включая средства организаций на расчетных счетах). Рост средств на депозитах юридических лиц составил лишь 2%, а вот сумма вкладов физических лиц в банках Приморья сегодня равна 67 млрд 847,375 млн рублей, что на 20% больше, чем в начале года.

В 2017 году кредитование субъектов малого предпринимательства региональными банками оказалось в минусе. На 1 декабря 2017 года общий объем кредитования предпринимательского сообщества приморскими банками в рублях составил 54,071 млрд рублей, не добрав 9,5% к показателям 1 января уходящего года (по данным www.cbr.ru).

Кредитование физических лиц совокупно в рублях и валюте приморскими банками достигло результатов в 21,417 млрд рублей (по данным www.cbr.ru)

Оптимизма такие показатели не добавляют, однако приморские банки по-прежнему остаются наиболее стабильными на Дальнем Востоке и продолжают активно конкурировать со своими федеральными коллегами.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: итоги года  банки 






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