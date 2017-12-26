Владивосток выявил лидеров

Во Владивостоке состоялся полуфинал конкурcа руководителей «Лидеры России» по ДФО. По итогам очных этапов из каждого федерального округа отберут лучших участников, которые в феврале отправятся на полуфинал в Москву. Каждый финалист получит 1 млн рублей, который сможет потратить на образовательную программу по своему выбору.

Всероссийский конкурс «Лидеры России» проводится впервые. Его цель – не просто выявить управленцев с серьезными карьерными устремлениями, но и дать им возможность для реализации своего потенциала. Таким образом конкурс выступает социальным лифтом, которым могут воспользоваться граждане России в возрасте до 50 лет, имеющие опыт управления не менее 5 лет. Для молодых участников, возраст которых не достиг 35 лет, организаторы предложили облегченные условия – от них требуется двухлетний стаж работы на руководящей должности.

Уже на старте первого этапа конкурса стало понятно, что проект востребован. Количество его участников превысило ожидания экспертов в 20 раз и достигло почти 20 тыс. человек, из них 7200 дальневосточников. В полуфинал по Дальневосточному федеральному округу прошли 878 человек. Участники конкурса на первом этапе демонстрировали свои умения, числовые и вербальные способности. В дальнейшем им придется побороться за место в финале и разбирать сложные ситуации, работать сообща, генерировать идеи и оперативно отвечать на интеллектуальные вызовы экспертов.

На церемонии открытия полуфинала по ДФО, которая прошла в кампусе ДВФУ на острове Русском, полномочный представитель президента РФ в ДФО, заместитель председателя правительства России Юрий ТРУТНЕВ обратился к участникам конкурса с приветственным словом:

– Конкурс «Лидеры России» уникален тем, что он нужен всем сторонам процесса. Вам, участникам конкурса – для того, чтобы найти дорогу в жизни, нам – чтобы сформировать сильную управленческую команду и наконец всей нашей стране – чтобы развиваться. Вы знаете, что я отвечаю за развитие Дальнего Востока. Президент России Владимир ПУТИН объявил развитие региона национальным приоритетом. Что мы сделали для того, чтобы выполнить задачу, поставленную президентом? За последние четыре года в России принято 22 федеральных закона, направленных на ускорение развития Дальнего Востока, принято 77 актов правительства, создано четыре института развития. Все вместе они создали новое инвестиционное пространство. Это пространство работает, и у него есть результаты. Сегодня 26% всего объема прямых иностранных инвестиций, приходящих на территорию России, приходятся на ДФО. Индекс роста инвестиций округа – 110%, объемов строительства – 111%, рост объема промышленного производства – 3,1%. Эти показатели кратно выше среднероссийского уровня и могут составить конкуренцию любой быстро растущей стране. Но это только начало. Мы знаем, как этот процесс сделать еще интенсивнее. Мы надеемся, что лучшие из вас будут помогать нам в этом.

Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО пожелал удачи участникам конкурса и напомнил, что руководители регионов внимательно следят за его результатами, чтобы пригласить лучших в свою команду.

Также в ходе полуфинала «Лидеров России» Юрий Трутнев напомнил присутствующим о кадровой потребности ДФО и поделился несколькими секретами успешного управления. «Дальний Восток – самый быстроразвивающийся регион России, сейчас здесь строится более 1000 новых предприятий, и нам нужны люди, которые будут ими управлять, создавать новые технологии. Люди очень часто ищут внешние причины своих неудач: не повезло, не научили, власть плохая. Но на самом деле я уверен в том, что все зависит от человека. Нет ничего невозможного, и участники конкурса сами выбирают дорогу в жизни. Самый главный критерий успешности – это результат. Человек может иметь любое образование, высказывать любые идеи. Но если он не может организовать процесс, и показатели свидетельствует о том, что это не получается, тогда о чем мы говорим? У меня есть свои представления о том, какими качествами должен обладать человек, управляя большими процессами. И я надеюсь поделиться этими соображениями с участниками конкурса – мне предложено стать наставником финалистов. Но самое важное – это стремление сделать свою страну лучше, и при этом к самому себе относиться более спокойно», – напутствовал полпред президента РФ в ДФО.