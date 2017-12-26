Во Владивостоке открылся дилерский центр PEUGEOT

Запуск автоцентра «Peugeot Восток» расширил дилерскую сеть марки в России до Дальнего Востока

Группа компаний «Восток» на прошлой неделе открыла во Владивостоке дилерский центр всемирно известного французского автобренда PEUGEOT. Марка, не раз побеждавшая в конкурсе «Европейский автомобиль года» и прославившаяся на экстремальных дорогах Дакара, наконец-то пришла на Дальний Восток.

Директор автоцентра «PEUGEOT-Восток» Сергей ГРИФ на церемонии открытия отметил, что главным преимуществом нового автоцентра является многолетний успешный опыт работы группы «Восток» на местном автомобильном рынке. «Не секрет, что в Приморье очень требовательно относятся к качеству автомобилей и сервисному обслуживанию. Появление в «портфеле» Группы компаний «Восток» бренда PEUGEOT полностью вписывается в нашу стратегию – эти автомобили, я уверен, очень быстро займут свое место на приморских дорогах. Соотношение «цена-качество» плюс новейшие разработки – вот главные отличительные черты лидера французского автопрома».

















В первом дилерском центре на Дальнем Востоке (ул. Лесная, 1В) представлена широкая линейка моделей, в том числе и коммерческие автомобили. Например, для тех, кто занимается бизнесом, прекрасным выбором станет PEUGEOT Expert, объединивший в себе все преимущества новой модульной платформы EMP2.

Сергей Викторович напомнил, что одним из первых владельцев автомобиля «Пежо» в России был император Николай II, имевший в своем гараже машину этой марки. «А сегодня все жители Дальнего Востока могут поближе узнать эти удивительные и вдохновляющие автомобили, поскольку наша компания имеет собственные автоцентры как во Владивостоке, так и в Хабаровске, Комсомоольске-на-Амуре, Благовещенске и Южно-Сахалинске», - сказал Сергей Гриф.

Гости праздничной церемонии с нескрываемым удовольствием первыми познакомились с этим ярким представителем европейского автопрома: такие модели, как PEUGEOT 3008 и PEUGEOT 2008, без всякого сомнения, приковывают взгляд и восхищают своей индивидуальностью и ярким характером.

Досье "Золотого Рога": Группа компаний «Восток» образована в 2000 году. В портфеле дилера представлены четыре бренда, в том числе Hyundai и Peugeot. География присутствия компании включает пять городов Дальневосточного федерального округа.

Общая площадь шоурума первого на Дальнем Востоке автоцентра «Peugeot Восток» составляет 400 тыс. кв. м, здесь представлен весь модельный ряд бренда.

Станция техобслуживания включает семь сервисных постов, пять подъемников, в том числе грузовых, зоны сход-развала, установки дополнительного оборудования, слесарную зону, зоны шиномонтажа/балансировки и диагностики автомобиля.

Техническая станция оснащена современным оборудованием, позволяющим производить любые виды работ на уровне мировых стандартов.

Новый дилерский центр Peugeot во Владивостоке предлагает весь спектр услуг по сопровождению сделки: выгодные программы кредитования, оформление в лизинг, страхование, тест-драйв, услуги Trade-in, а также программу сопровождения клиента после покупки, которая включает круглосуточную техническую помощь на дороге, бесплатную эвакуацию автомобиля и многое другое.

«Мы не просто открываем очередной дилерский центр Peugeot, мы открываем французский бренд для рынка Дальнего востока – одного из наиболее развитых рынков Российской Федерации с большим потенциалом роста, поэтому для нас это стратегическое направление развития. Открытие дилерского центра во Владивостоке позволит нам расширить географию присутствия бренда и завоевать новых клиентов», – заявил управляющий директор Peugeot, Citroёn и DS в России Александр МИГАЛЬ.

Группа компаний «Восток» благодарит партнеров - ООО «Хлебное дело» и сеть фирменных магазинов «Хлеб и молоко».

На фото: Автоцентр «Peugeot Восток» расширил дилерскую сеть марки в России до 41 центра в 35 городах. Фото «Peugeot Восток». Реклама.