Задолженность "Примтеплоэнерго" перед "ДЭК" бьет рекорды

Долги этой организации уже привели к цепочке неплатежей других поставщиков тепла и водоканалов за потребленную электроэнергию

В критической ситуации, связанной с неплатежами «Примтеплоэнерго» в адрес ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), по-прежнему нет ясности, и понимания, как краевой поставщик тепла намерен расплачиваться с долгами. К слову, накопленным еще в прошлом отопительном сезоне. В настоящий момент задолженность уже близка к критической – на конец декабря – 700 млн рублей. А при такой тенденции расчетов к концу отопительного сезона 2017-2018 гг. она может достигнуть рекордной суммы – 1 млрд рублей!

Огромные неплатежи со стороны потребителей приводят к нехватке оборотных средств, чтобы в полной мере покрыть финансовые потребности энергосистемы в период несения максимальных нагрузок. Миллиардные неплатежи ставят ПАО «ДЭК» в крайне затруднительное положение. Гарантирующий поставщик берет на себя финансирование существенной доли задолженности на розничном рынке, финансирует за свой счет кассовые разрывы, несет на себе риск неплатежеспособности и банкротства конечных потребителей. Все это требует наличия значительного оборотного капитала, предъявляет требования к финансовой устойчивости гарантирующих поставщиков. ПАО «ДЭК» вынуждено привлекать дорогостоящие кредитные ресурсы, чтобы выполнить обязательства перед генераторами и электросетевыми компаниями.

Сергей ХИТУН, заместитель исполнительного директора по сбыту ПАО «ДЭК:

- Традиционно проблемы ДЭК как поставщика электроэнергии складываются из-за предприятий жилищно-коммунального хозяйства. К слову, также участвующих в процессе теплоснабжения на своих территориях. Крупнейшая компания Приморского края в этой отрасли - «Примтеплоэнерго» – имеет самую большую задолженность – около 700 млн рублей. Долги этой организации уже привели к цепочке неплатежей других поставщиков тепла и водоканалов за потребленную электроэнергию. «Примтеплоэнерго» недоплачивает котельным Находки и Славянки, вырабатывающим тепловую энергию, которую оно приобретает у них, поставляет потребителям и собирает за неё денежные средства. В свою очередь, котельный бизнес этих муниципальных образований, не имея иных источников финансирования, не может рассчитаться с ДЭК за электроэнергию, необходимую для производства тепла.

Аналогичное положение складывается в ряде других муниципальных образований Приморья. «Примтеплоэнерго», приобретая воду у местных водоканалов для обеспечения своего производственного процесса, несвоевременно и не в полном объеме рассчитывается за водоснабжение. В результате чего водоканалы г. Дальнереченска, Лесозаводска, Партизанска, поселков Кировский и Славянка не могут оплатить собственное электропотребление. Долги этих организаций перед нашей компанией сформировались отчасти и по причине недофинансирования со стороны «Примтеплоэнерго».

Несмотря на всю сложность и критичность положения, от «Примтеплоэнерго» не поступает внятного, действенного графика платежей и предложений по урегулированию задолженности перед нами. Последние попытки урегулировать вопрос задолженности со стороны «Примтеплоэнерго» были сделаны еще в начале ноября. После введения ограничительных санкций в отношении административно-хозяйственных и второстепенных объектов «Примтеплоэнерго» мы получили очередной «мертвый» график платежей. Кстати, 26 объектов находятся в отключенном состоянии. Это административно-хозяйственные и вспомогательные объекты, не участвующие напрямую в процессе теплоснабжения потребителей. Но в случае возникновения нештатной ситуации это может оказать влияние на работу теплоснабжающей организации. Так вот, в рамках данного графика в декабре должник намеревался оплатить лишь 30 млн рублей при условии того, что объем прогнозируемого потребления в последний месяц года составит 135 млн рублей! При таком подходе они даже не смогут оплатить текущее потребление, я не говорю уже про те огромные долги, которые краевое предприятие накопило перед нами.

Этот график не был принят ПАО «ДЭК», так как при таком порядке расчетов долг «Примтеплоэнерго» только к концу года достигнет 700 млн рублей, а к концу отопительного сезона – 1 млрд рублей. Но даже из 30 миллионов «Примтеплоэнерго» не оплатило ни копейки.

Объем долгов «Примтеплоэнерго» - ощутимая для нас сумма, которая существенно влияет на операционную деятельность нашей компании. И приводит к невозможности своевременных расчетов с генераторами и сетями. До недавнего времени мы всегда ставили «Примтеплоэнерго» в пример другим компаниям. Но начиная с 2015 года сложилась довольно нездоровая ситуация. При этом, «Примтеплоэнерго, являясь краевым предприятием, получает дотации из бюджета Приморья, но продолжает наращивать долги перед энергетиками. О неэффективности его работы и траты бюджетных денег уже заявил профильный вице-губернатор Гагик ЗАХАРЯН, также отметив необходимость реформирования данной структуры.

Ни у кого не вызывает сомнения, что для выработки электрической и тепловой энергии станциям ежедневно требуются тонны угля, миллионы кубометров газа, и на эти цели им нужны колоссальные денежные средства, которые в полном объеме не возвращаются в энергосистему из-за хронических неплатежей со стороны потребителей. Предприятиям, доставляющим электроэнергию, также необходимы материальные запасы для подержания работоспособности электросетевой инфраструктуры, оперативной ликвидации аварийных ситуаций, связанных со сложными климатическими условиями. Как вы понимаете, любой сбой в работе энергетического оборудования в отсутствие должного финансирования может привести к тяжелым последствиям, особенно в период несения системой максимальных нагрузок. «Дальневосточная энергетическая компания» собирает денежные средства за потребленную электроэнергию и направляет их в адрес генерирующих предприятий, электросетевых организаций в установленные законом сроки, чтобы обеспечить непрерывность процесса выработки и доведения электрической энергии до каждого потребителя. Мы понимаем социальную значимость предприятия, но это не значит, что этим можно манипулировать. Представляете, что произойдет, если все перестанут платить: «Примтеплоэнерго» нам, мы – станциям и электросетевым компаниям. Приморье в таком случае ждет самый жесткий вариант – коммунальный коллапс!

Юрий РОГОВ.