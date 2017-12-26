Кофейный коктейль Владивостока обогатился венскими нотками

В самом центре исторической части приморской столицы гостям открыл двери CoffeeShop Company

Кофейная культура стремительной волной прокатилась по всему земному шару. С родины кофейных коктейлей – Вены, где искусство приготовления ароматного напитка возведено в статус наследия ЮНЕСКО, оно распространилось даже на традиционно чайные азиатские страны. Сегодня насладиться настоящим венским кофе, где жгучие кофейные нотки приятно смягчаются молоком, можно по всему миру, в том числе и во Владивостоке. В самом центре исторической части приморской столицы гостям открыл двери CoffeeShop – представитель мировой сети кофеен с венской пропиской.

Об особенностях нового заведения и кофейной культуре Деловой газете «Золотой Рог» рассказал директор департамента франчайзинга сети CoffeeShop Виталий ЖУКОВ.

– Культура приготовления и потребления кофе Владивостоку не чужда – многие горожане не могут представить свой день без чашки этого ароматного напитка. И кажется, что удивить жителей столицы Приморья уже нечем. Но CoffeeShop приготовила для этого рынка нечто особенное?

– Когда компания является профессионалом своего дела, ей всегда есть, что показать и рассказать аудитории. Поэтому, даже если на первый взгляд рынок кофеен во Владивостоке кажется насыщенным, для нас он выглядит свободным. Мы можем предложить особый продукт, со своей изюминкой и философией. Наша компания занимается кофе с 1954 года, и за это время у нас накопилось так много компетенций и опыта, что мало какая компания в мире сможет соперничать с нами на этом поле.

CoffeeShop – вертикально интегрированная компания, которая курирует создание кофе от зерна до чашки. У нас есть своя плантация в Гватемале, где ягоды кофейных деревьев собираются вручную. Далее они обжариваются по особой технологии в Вене и продолжают свое путешествие по всему земному шару, донося вкус стопроцентной высокогорной арабики до гостей 300 кофеен нашей сети. Передать всю палитру вкуса помогает и наше уникальное оборудование, право пользования которым есть только у CoffeeShop. Благодаря точно выверенным технологиям, скорость помола зерен позволяет высвобождать эфирные масла, которые ложатся в основу ароматного букета. Сохранить его помогает и особая посуда нашей сети – чашки, которые никогда не обжигают руки гостей, но при этом поддерживают температуру напитка.













– CoffeeShop – семейный бизнес. Как преемственность нескольких поколений влияет на работу сети кофеен?

– Сегодня в мире господствуют транснациональные корпорации, руководители которых уже не принадлежат себе – каждый их шаг направлен на получение прибыли из обезличенных офисов и филиалов. В семейной компании основатели становятся частью бизнес-процесса и лично прививают свою философию сотрудникам. Я познакомился со всеми тремя поколениями семьи Шер – основателями CoffeeShop. Сын и внук Александра ШЕРА, которые руководят сегодня этой компанией, постоянно приезжают в Россию, встречаются с нашими партнерами по всей стране, общаются с персоналом и гостями. Они хотят лично знать тех людей, которые развивают и любят бренд.

- Получается, каждый человек в сети кофеен CoffeeShop становится приверженцем философии этой семьи?

– Да, поэтому и персонал в кофейни подбирается очень тщательно. Те люди, которые выносят напитки гостям – не просто официанты, а консультанты по кофе, которые любят и знают все тонкости его приготовления. И при этом они охотно поделятся своими знаниями с гостями и расскажут о кофе все и даже немного больше. Мы – за живое общение, поэтому стараемся создавать максимально комфортные условия для взаимодействия гостей между собой и с персоналом.

– Кофейня в центре Владивостока – всего лишь начало пути CoffeeShop на Дальнем Востоке. В дальнейшем вы планируете расширить свое присутствие?

– Владивосток - крупнейший город Дальнего Востока, и поэтому у нас с ним связаны большие планы. Сейчас мы открылись на самой оживленной улице города в окружении бизнес-центров и достопримечательностей. В дальнейшем мы хотим расширить присутствие: будем искать партнеров, чтобы основать точки в крупнейших торговых центрах Владивостока, вдоль основных магистралей, в аэропорту и в формате стрит-ритейл. Потом наша экспансия в ДФО распространится и на Хабаровск – уже в следующем году мы планируем утвердить в дальневосточной столице площадку для кофейни.

- Вы расширяетесь, благодаря франчайзингу – это эффективная модель ведения бизнеса, которая помогает франчайзи открыться с нуля и стать успешным. Но при этом вы, как франчайзер отвечает за работу каждого участника, и на кону - репутация бренда. Насколько тщательно вы подбираете партнеров?

– Я лично общаюсь с каждым потенциальным партнером и задаю ему вопрос: «Пьете ли вы кофе и любите ли вы его?» И неоднократно я получал отрицательный ответ. С такими людьми у нас однозначно бизнес не получится, ведь каждый партнер должен изначально быть приверженцем этого напитка. Если мы находим здесь точки соприкосновения, то отправляем франчайзи на обучение, которое проходит в Санкт-Петербурге. На практике партнер изучает все нюансы ведения бизнеса и пробует себя в уже работающих кофейнях на позиции официанта, бармена и т.д. По итогу обучения он сдает экзамен, и, если справляется с ним успешно, становится управленцем. Таким образом он доказывает, что сможет развивать нашу модель бизнеса, эффективность которой была неоднократно доказана в Европе и Азии.

– Нередко франшизы зажимают франчайзи инструкциями и не оставляют им места для инициативы. Но в вашей сети уместен творческий подход?

– Наша ключевая компетенция – кофе, и здесь у партнера достаточно жесткие рамки, которые он должен соблюдать. Но при этом мы понимаем, что каждый регион индивидуален, и без индивидуального подхода успеха добиться нельзя. Сегодня в кофейнях наметился четкий тренд: наравне с кофе спросом пользуется качественная вкусная еда. Поэтому в фуд-линейке мы готовы экспериментировать вместе с партнером, используя локальные продукты. На уровне сети мы также продвигаем новый кулинарный подход под девизом Fast Fine Dining – мы предлагаем блюда ресторанного качества в быстром формате кофеен. Этому способствуют наши партнерские отношения с телеканалом Foodnetwork, который предоставляет уникальные рецепты.





– Общепит – это очень сложный и специфический бизнес. Может ли партнер CoffeeShop быть уверенным в возврате вложенных средств?

– Мы постоянно развиваем свою компанию и своих партнеров. Каждое ноу-хау, которое появляется в Европе моментально экстраполируется на всю сеть – и то новое, что появилось вчера в кофейнях Вены уже сегодня можно будет увидеть во Владивостоке. Но передавая технологию работы, мы акцентируем внимание партнера на том, что без его личного участия ни одна, даже самая выверенная и успешная схема не будет работать. Именно поэтому мы очень тщательно выбираем франчайзи. При этом опыт наших партнеров в России (а их сегодня более 100) показывает, что вложения в кофейню в районе 10-15 млн рублей окупаются в среднем за 2,5 года. Но только в случае, если франчайзи относится к франшизе не как к депозиту в банке, а как к любимому делу, которому помогает развиваться не только опыт мировой сети, но и искренняя любовь к кофе.

Cергей КУЗЬМИН. Реклама.