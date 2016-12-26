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Предпринимателям Владивостока оказана финансовая поддержка в размере 40 млн рублей

26 Декабря 2016, 16:40 | Приморье

В 2016 году во Владивостоке продолжалась работа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. В городе действует муниципальная программа, благодаря которым предприниматели получают весомые безвозмездные субсидии, имеют возможность арендовать или выкупать муниципальные помещения на льготных условиях, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Сегодня во Владивостоке работают около 40 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, где трудятся около 100 тысяч человек. Количество видов финансовой поддержки, оказываемой предпринимателям, увеличено с пяти (в 2014 году) до 14 (в 2016-м). В 2016 году такая поддержка была предоставлена 64 субъектам малого и среднего бизнеса на общую сумму около 39,6 миллионов рублей, из них 14,6 миллионов были выделены из городского бюджета, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Владивостока.

В 2016 году продолжил свою успешную работу МКУ «Центр развития предпринимательства». Он открылся в столице Приморья в августе 2012 года по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва. Главные задачи центра - поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, консультирование по вопросам предпринимательской деятельности, организация и проведение семинаров, тренингов и «круглых столов», помощь в составлении бизнес-планов и многое другое.

С момента появления Центра развития предпринимательства местные бизнесмены чувствуют себя заметно увереннее. Сегодня сюда может обратиться любой желающий и получить адекватную и своевременную помощь. В период с 2012 по 2016 год услугами центра по вопросам получения финансовой поддержки, составления налоговой и бухгалтерской отчётности, а также правовой грамотности воспользовались 13,3 тысяч коммерческих предприятий. Проведено более 360 обучающих мероприятий, в которых приняли участие более 14 тысяч предпринимателей.

Представители бизнеса с удовольствием участвуют в ежегодном городском конкурсе «Предприниматель года», где поощряют наиболее успешных бизнесменов, вносящих вклад в социально-экономическое развитие Владивостока.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: поддержка  субсидии  малый бизнес 



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