Владивостоку простили без малого миллиард рублей долга

Брат опального мэра Владимир Пушкарев рассказал, как это было

«Востокцемент» за несколько лет подарил администрации Владивостока стройматериалов почти на 1 млрд рублей, сообщил в интервью Vl.Ru гендиректор компании Владимир ПУШКАРЕВ. В беседе с корреспондентом он также рассказал, как повлияло на работу предприятия пристальное внимание надзорных органов, и кратко прокомментировал уголовные дела в отношении братьев.

Владимир Пушкарев встал во главу ГК «Востокцемент» после ареста брата Андрея, ранее занимавшего пост генерального директора. Уголовное дело в его отношении последовало после задержания главы Владивостока Игоря Пушкарева, которому предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, Андрею – коммерческий подкуп. Еще один фигурант – руководитель (теперь уже бывший) МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников. Следствие настаивает, они вступили в монопольный сговор и заключали договоры на поставку стройматериалов для нужд городского предприятия по завышенной стоимости.

Сейчас Игорь Пушкарев и Андрей Лушников находятся под арестом в «Матросской тишине», Андрей Пушкарев – под домашним арестом.

- Что сейчас происходит на предприятии – какие делаются прогнозы на прибыль и развитие? Компания испытывает давление с чьей-либо стороны?

- 2016 год практически все компании, находящиеся под управлением ООО «Востокцемент», отработали с превышением плановых показателей – и физических, и финансовых. В настоящий момент идет процесс подготовки и утверждения бюджетов на 2017 год. Все начатые проекты будут продолжены, в частности, строительство третьей печи на «Якутцементе» и модернизация производства. В процессе формирования бюджета будут рассматриваться новые инвестиционные проекты и определяться целесообразность их реализации.

Что касается давления, то предприятия ГК «Востокцемент» – это крупные производства, крупнейшие налогоплательщики в регионе (2,4 млрд рублей налогов в разные уровни в 2015 году), поэтому на предприятиях постоянно проводились плановые проверки различных контролирующих органов. После 1 июня практически на всех предприятиях ГК «Востокцемент» прошли внеплановые проверки контролирующих органов. Ростехнадзор, Росприроднадзор, Инспекция по труду, Роспотребнадзор, прокуратура, природоохрана – к нам приходили все. Но в результате проверок нарушений выявлено не было. По другому и быть не могло, так как все предприятия работают в рамках действующего законодательства, являясь добросовестными и открытыми субъектами хозяйственной деятельности.

- Уголовное преследование Андрея Пушкарева как-то повлияло на управленческую команду «Востокцемента»? Как это сказалось на взаимоотношениях с партнерами?

- Менеджмент предприятий, как и сами предприятия, работают в штатном режиме. Все обязательства исполняются в срок. Мы всегда выполняем свои обязательства как перед сотрудниками компании, так и перед нашими партнерами.

- В настоящее время администрация Владивостока является заказчиком на поставку продукции «Востокцемента»?

- Предприятия ГК «Востокцемент» не имели и не имеют договоров с администрацией города. (Контракты заключались с подведомственным предприятием – МУПВ "Дороги Владивостока". – Прим. VL.ru.)

- Как влиял Игорь Пушкарев на работу «Востокцемента» после назначения на должность главы Владивостока?

- Игорь Сергеевич не вмешивался в деятельность предприятий. До того, как он стал политиком, он был директором одного из предприятий ГК «Востокцемент». После он был депутатом Законодательного собрания Приморья, сенатором в Совете Федерации и только после стал главой Владивостока.

- Цены контрактов по поставке продукции «Востокцемента» соответствовали реальному состоянию рынка? УФАС Приморского края высказывался о повышенных ценах, по которым закупались материалы у ГК «Востокцемент».

- Это не соответствует действительности. Все цены либо соответствовали среднерыночным, либо были ниже. Все цены зафиксированы в мониторингах КГУП «Приморский региональный центр по ценообразованию в строительстве», к ним всегда можно вернуться и получить объективную информацию.

С 2010 года ГК «Востокцемент» предоставлял МУПВ «Дороги Владивостока» скидки на асфальтобетон и щебень. Величина скидки от прайс-листа в период с 2011-го по 2015 год колебалась в зависимости от вида продукции и составляла до 30%.

Прим. VL.ru: Сейчас через арбитраж «Востокцемент» оспаривает решение УФАС по Приморскому краю о привлечении компании к административной ответственности из-за монопольного сговора с МУПВ «Дороги Владивостока» и городской администрацией. Решение антимонопольного органа признал незаконным Арбитражный суд Приморского края, а в октябре поддержал Пятый арбитражный апелляционный суд. Очередное рассмотрение назначено на январь 2017 года.

- Какую выгоду «Востокцемент» получал от договоров с администрацией города? Достоверна ли информация, что компания работала себе в убыток? По какой причине? Какова сумма долга администрации Владивостока перед компанией?

- Повторю, предприятия ГК «Востокцемент» не имели и не имеют договоров с администрацией города. За период с 2006-го по 2015 год по данным договорам ГК «Востокцемент» получена минимальная прибыль, доля которой в общей сумме прибыли ГК «Востокцемент» составила 1,46%.

В разные периоды компании ГК «Востокцемент» заключали договоры поставки материалов с МУПВ «Дороги Владивостока». За период с 2006-го по 2015 год по данным договорам «Востокцементом» поставлена продукция, которая уложена, а работы на объектах выполнены и сданы. Материалы, поставляемые компанией, соответствовали нужным требованиям по качеству. В результате этого город получил материалов на сумму в 962 млн рублей бесплатно. В 2016 году компания «Востокцемент» простила эту задолженность. Эта сумма прощенного долга является прямым убытком для компании.

Мы рассматриваем данную сумму как нашу безвозмездную помощь городу, подарок. Соответствующие документы переданы адвокату Игоря Сергеевича для уведомления следственных органов.

- После задержания Игоря Пушкарева последовало задержание Андрея Пушкарева. У вас есть опасения на свой счет, были контакты с правоохранительными органами?

- Я знаю, что мы работали честно и прозрачно, в этом отношении у меня опасений нет. Контакты с правоохранительными органами были – в рамках проводимых в ГК «Востокцемент» проверок и запросов СК РФ.

- Как по-вашему, почему в материалах уголовного дела в отношении мэра Пушкарева фигурируют эпизоды с 2009 года, а вопросы у правоохранителей возникли только сейчас? Уголовное преследование связано с состоявшимися в этом году выборами и политическими амбициями Игоря Пушкарева?

- Я не знаю, с чем связаны возникшие вопросы. Про политику тем более не готов рассуждать. Мы не вмешивались в политику, Игорь Сергеевич не вмешивался в компанию. Что касается позиции Игоря Сергеевича, то он ее выразил в ходе судебного заседания 28 ноября.

- Среди горожан бытует мнение – мэр Пушкарев заключает со своим близким родственником контракты на крупные суммы на постоянной основе. Для рядового обывателя это выглядит как семейный сговор. Что вы можете на это ответить? Какими доводами переубедить?

- Я уже приводил цифры, которые, на мой взгляд, опровергают это мнение. За период с 2006-го по 2015 год по договорам ГК «Востокцемент» поставила продукцию в адрес МУПа, за что последний задолжал сумму в 962 млн рублей, которая впоследствии была подарена. А вот Владивосток получил на эту сумму большое количество строительных материалов.

- Ваши семейные активы пострадали после этих потрясений?

- Дело не в активах. Когда ты экономишь бюджетные средства, а тебе это предъявляют как коррупционные действия, это удивляет. Наверняка немного таких, кто дарит такие суммы городам, видимо, поэтому следственные органы и не могут разобраться. Хотя всё просто. Другое дело, что когда разберутся, время уйдет, которое никто не вернет и не понесет за ошибку наказание. Никто не вернет здоровье родителям, супруге. Никто не вернет время, украденное у людей.

- Что сейчас вас больше всего тревожит?

- На сегодняшний день меня больше всего тревожит здоровье братьев. Андрею необходимы операции, которые за границей делаются быстрее и качественнее, а он уже пропустил более пяти плановых. Потерянное время на эти разбирательства жалко, доказывая, что ты не верблюд!

Как город лишился хозяина сегодня, так же и семьи лишились своих отцов, мужей и сыновей. Ни мне, ни моим братьям никогда не было стыдно за свои поступки, мы никогда не жалели о сделанном и в этот раз мы докажем свою правоту и невиновность.

Напомним, глава Владивостока Игорь Пушкарев был задержан правоохранительными органами в ночь на 2 июня и доставлен в Москву. Ранее 1 июня сотрудники ФСБ и Следственного комитета России (СКР) провели обыски в 20 кабинетах мэрии Владивостока, включая рабочее место главы города. Также оперативники ФСБ провели обыски в доме Пушкарева и на предприятиях, связанных с его семьей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.