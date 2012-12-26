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Определены компании-разработчики концепции интегрированной курортной зоны "Приморье"

26 Декабря 2012, 13:15 | Приморье
В Приморье подведены итоги отбора запроса на концепцию создания интегрированного курорта «Приморье» в бухте Муравьиная. Об этом губернатор края Владимир Миклушевский заявил в интервью телеканалу «ОТВ-Приморье».

Глава региона отметил, что успешность итогов запроса концепции показывает список компаний-участников. 

«Я считаю, что этот этап по созданию курортной зоны мы прошли достойно. Об этом говорят имена компаний-участников конкурса. Это серьезные игроки рынка, принимавшие участие в строительстве крупных курортов в Макао, Лас-Вегасе, на Синтозе», - заявил Владимир Миклушевский.

Губернатор сообщил, что сейчас всем участникам проекта предстоит серьезная работа по ведению переговоров и заключению контрактов.

«После подписания всех необходимых бумаг начнется реальное воплощение проекта. Я считаю, что в 2013 году на месте строительства уже должна начать работу техника», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Между тем, вчера, 25 декабря, были определены победители отбора - несколько российских и международных компаний, которые заявили о своем участии. Среди них - Global Gaming Asset, Management L.P., NagaCorp Ltd, Diamond Fortune Holdings Ltd и ООО «Роял Тайм».

Губернатор Приморья также отметил, что развитие туризма в Приморском крае объявлено приоритетным направлением, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Я считаю, что туризм в Приморье – благодатная тема. У нас хорошая экологическая обстановка и выгодное географическое положение. Эти преимущества нам необходимо использовать, и создание курортной зоны - это только первый шаг», - добавил Владимир Миклушевский.

Газета "Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: владивосток  Владимир Миклушевский  игровая зона  туризм 



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Комментарии

  • Псевдоним19:44, 21.01.2013#

    попробуйте поискать следы этих "участников" в интернете

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