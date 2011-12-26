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В Приморском крае предприятие-должник полностью прекратило производство продукции

26 Декабря 2011, 22:26 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря, ZRPRESS. По причине долга за потребленную электроэнергию на горно-химическом комбинате «БОР» г. Дальнегорска приостановлено производство

Сумма задолженности за период сентября-декабря текущего года ЗАО «ГХК «БОР» перед филиалом ОАО «ДЭК» - Дальэнергосбыт достигла 109 миллионов рублей.

Режим ограничения электроснабжения был введен еще 9 декабря этого года и постепенно усиливался. На данный момент поставки электроэнергии ведутся практически на уровне аварийной технологической брони. Отключены все имеющиеся мельницы, технологические линии, турбокомпрессор, насосы, дымососы, здание заводоуправления и другие объекты. Таким образом, предприятие-должник полностью прекратило производство продукции.

Пойти на столь крайние, но законные меры, энергосбытовую компанию вынуждает жесткий дефицит денежных средств, необходимых для расчетов с генерирующими предприятиями и электросетевыми организациями. Кроме того, в текущем году руководство ЗАО «ГХК «БОР» ни разу не выполнило договорные и гарантийные обязательства по оплате, ежемесячно потребляя около 10-13 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Последний график погашения задолженности, где руководство горно-химического комбината планировало начать перечисление денежных средств лишь в феврале 2012 г., энергетиками не был согласован. Режим ограничения электроснабжения объектов ЗАО «ГХК «БОР» продлится до тех пор, пока предприятие полностью не рассчитается за потребленную электроэнергию, сообщает пресс-служба «Дальэнергосбыта» - филиала ОАО «ДЭК».

Досье: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья (Дальэнергосбыт), Хабаровского края (Хабаровскэнергосбыт), Амурской области (Амурэнергосбыт), ЕАО (Энергосбыт ЕАО). Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.

Автор: Пресс-служба «Дальэнергосбыта» - филиала ОАО «ДЭК»
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