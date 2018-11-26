Во Владивостоке очистка территорий от снега должна проводиться незамедлительно

Большим подспорьем в уборке снега должны стать 240 видеокамер. Складирование снега на центральной площади не планируется

В администрации Владивостока прошло заседание коллегии по вопросам готовности города к предотвращению и ликвидации последствий снегопадов и гололёда предстоящей зимой. Оно состоялось под председательством и. о. главы Владивостока Сергея Шерстюка. Участниками заседания стали спикер городской думы Андрей Брик, заместители главы администрации, руководители различных управлений мэрии и подведомственных учреждений, представители ГИБДД, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.



Цель совещания - скоординировать и систематизировать работу всех городских служб на случай снегопадов. С докладом на заседании коллегии выступил Владимир Ковалевич, начальник административно-территориального управления Ленинского района. Он также является руководителем рабочей группы по мониторингу готовности к предотвращению и ликвидации последствий снегопадов и гололеда, которая создана в администрации города в этом году.



«Очистка территорий, в том числе прилегающих к зданиям, от снега и льда силами и средствами собственников зданий, сооружений, самостоятельно или по договору со специализированной организацией, должна проводиться незамедлительно после выпадения осадков, - сообщил Владимир Ковалевич. - Вывоз снега должен быть произведен также в максимально короткие сроки».



Как сообщил Владимир Ковалевич, для обработки дорог и предотвращения образования гололёдных явлений на тротуарах и лестницах на зиму 2018-2019 годов заготовлено более 9 тысяч тонн пескосолевой смеси и 1900 кубометров жидкого реагента. При необходимости реагенты будут закуплены дополнительно.



Обозначено 12 точек базирования специализированной дорожной техники (см. схему). Для складирования снега готовы две площадки в районе трассы Седанка - Патрокл. Складирование снега на центральной площади Владивостока в этом году не планируется.



Для уборки в зимний период подготовлено и укомплектовано водительским составом для работы в сменном, круглосуточном режиме 130 единиц техники (112 – основной, 18 – вспомогательной). К уборке города от снега планируется привлечь 170 рабочих МБУ «Содержание городских территорий». Дополнительно к вывозу снега на площадки складирования планируется привлечь пять организаций.



Большим подспорьем в уборке снега должны стать 240 видеокамер, которые установлены на всех важных магистралях и развязках города, спусках-подъемах, вблизи медицинских, школьных учреждений. Об этом на коллегии сообщил и.о. директора единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города Виталий Хаценко. В случае необходимости картинка с любой из камер может быть выведена на монитор ЕДДС. Это позволит специалистам оперативно реагировать на ситуации и направлять на проблемный участок нужных специалистов, в том числе сотрудников ГИБДД.



Начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Марина Фролова напомнила, что школы и детсады в случае снегопада работают в обычном режиме. Решение о том, идти ли ребенку в школу или сад, принимают родители. Отсутствие ребенка на занятиях не считается прогулом.



Участники заседания пришли к выводу, что ликвидация последствий первого снегопада во Владивостоке прошла оперативно, ответственные за уборку снега службы и техника вышли на улицы сразу после начала осадков и успешно справилась со своими задачами.



«Мы смогли обработать дороги реагентом еще до того, как их покрыло снегом, - сообщил замначальника городского управления дорог и благоустройства Юрий Трунов. – Планируем продолжить такую практику и в дальнейшем».



Завершая заседание, Сергей Шерстюк подчеркнул, что в случае непогоды все проблемные вопросы необходимо решать коллегиально и в кратчайшие сроки. Ситуация по подготовке города к возможным снегопадам находится под контролем.

Анастасия Котлярова (фото)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.