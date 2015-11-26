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"Ростелеком" запустил бета-версию игрового портала games.rt.ru
«Ростелеком» запустил бета-версию игрового портала Games.rt.ru. Портал размещен на Национальной облачной платформе Компании и доступен для любителей компьютерных игр из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Игровое направление реализуется специально созданным Департаментом венчурных продуктов Компании, который осуществляет стратегию выхода на быстрорастущие высокотехнологичные рынки,, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
«Цифровой сегмент - стратегическое направление развития бизнеса «Ростелекома». Одним из наиболее привлекательных и быстрорастущих рынков являются онлайн-игры, которыми увлекаются более трети россиян. Мы верим, что активно развиваемые нами технологии дистрибуции и вовлечения пользователя, объединенные с контентом от лучших издателей, со временем позволят предложить абонентам на их десктопах и SmartTV по-настоящему уникальную, интегрированную игровую экосистему. А сегодня мы с радостью делаем первый шаг в этом направлении, и открываем игровую платформу, которая станет важным элементом стратегии компании на рынке онлайн-игр», - говорит Вице-президент ПАО «Ростелеком» Алексей Басов.
Игровой портал «Ростелекома» отвечает ожиданиям самой широкой аудитории геймеров. Каталог представлен играми от ведущих разработчиков и издателей, включает все основные направления и жанры и обновляется на регулярной основе. Предложение новинок, специальных акций (в том числе эксклюзивных для абонентов ШПД и «Интерактивного ТВ» «Ростелекома»), новости игр – являются основными направлениями развития портала. «Ростелеком» обеспечивает высокую скорость и качество интернет-соединения: пользователям портала не придется ждать, пока игра или обновление скачаются. Авторизация реализована в один клик с использованием логина и пароля из популярных соцсетей. Игровой портал адаптирован под мобильные устройства. Собственное приложение под Windows позволяет отслеживать новости, запускать игры и приобретать контент, не заходя в браузер.
По словам Директора проекта «Игровая платформа» ПАО «Ростелеком» Алексея Садонова, запуск этого портала является отправной точкой в развитии игрового направления «Ростелекома», которое также включает в себя и предложение специализированного игрового контента для абонентов «Интерактивного ТВ», и развитие сетевой инфраструктуры Компании под этот контент.
«На портале представлены самые разнообразные игры. Он ориентирован на максимально широкий круг любителей игр, предлагая каждой целевой аудитории свой контент. Мы реализовали базовый функционал игровой социальной сети с собственным API и приглашаем разработчиков игр интегрироваться с нами!», - подчеркнул он.
Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Ростелеком - Дальний Восток» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальнего Востока и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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