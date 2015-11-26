www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

На Дальнем Востоке "Ростелеком" увеличил долю подключений, выполняемых в контрольные сроки

26 Ноября 2015, 17:04 | Приморье

За 10 месяцев 2015 года «Ростелеком» на Дальнем Востоке выполнил более 200 000 инсталляций и новых подключений, из них 95% осуществлено в нормативные сроки и даты, согласованные с клиентами. Аналогичный показатель в 2014 году составлял 79%, пишет Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу оператора связи.

Стоит отметить, что из более чем 200 000 инсталляций, выполненных в 2015 году, 131 000 – это подключения по оптическим технологиям GPON и MetroЕthernet.

Высоких показателей удалось достичь благодаря реализации макрорегиональной программы по повышению качества услуг связи на Дальнем Востоке. Среди основных мероприятий программы – строительство новых волоконно-оптических линий связи, модернизация сетей связи в населенных пунктах (технологиям GPON и Metroethernet) и внедрение нового программного продукта «Календарь назначений» во всех дальневосточных филиалах «Ростелекома».

«Календарь назначений» – это программное решение класса WFM (Work Force Management – управление разъездным персоналом), входящее в «арсенал» мировых телеком-операторов. Это решение помогает контролировать сроки подключения услуг и устранения повреждений за счет планирования рабочего времени с учетом договоренности с абонентом.

«Скорость подключения абонентов и обработка клиентских заявок – важный критерий при выборе провайдера сегодня. Мы как никто это понимаем и ведем непрерывную работу по повышению качества услуг связи, что уже сегодня дает свои заметные результаты», – отметил Вице-Президент - Директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» Алексей Сапунов.

Досье "Золотого Рога":  Макрорегиональный филиал «Ростелеком - Дальний Восток»  структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальнего Востока и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: интернет  Ростелеком  связь 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru