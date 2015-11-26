На Дальнем Востоке "Ростелеком" увеличил долю подключений, выполняемых в контрольные сроки

За 10 месяцев 2015 года «Ростелеком» на Дальнем Востоке выполнил более 200 000 инсталляций и новых подключений, из них 95% осуществлено в нормативные сроки и даты, согласованные с клиентами. Аналогичный показатель в 2014 году составлял 79%, пишет Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу оператора связи.

Стоит отметить, что из более чем 200 000 инсталляций, выполненных в 2015 году, 131 000 – это подключения по оптическим технологиям GPON и MetroЕthernet.

Высоких показателей удалось достичь благодаря реализации макрорегиональной программы по повышению качества услуг связи на Дальнем Востоке. Среди основных мероприятий программы – строительство новых волоконно-оптических линий связи, модернизация сетей связи в населенных пунктах (технологиям GPON и Metroethernet) и внедрение нового программного продукта «Календарь назначений» во всех дальневосточных филиалах «Ростелекома».

«Календарь назначений» – это программное решение класса WFM (Work Force Management – управление разъездным персоналом), входящее в «арсенал» мировых телеком-операторов. Это решение помогает контролировать сроки подключения услуг и устранения повреждений за счет планирования рабочего времени с учетом договоренности с абонентом.

«Скорость подключения абонентов и обработка клиентских заявок – важный критерий при выборе провайдера сегодня. Мы как никто это понимаем и ведем непрерывную работу по повышению качества услуг связи, что уже сегодня дает свои заметные результаты», – отметил Вице-Президент - Директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» Алексей Сапунов.

Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Ростелеком - Дальний Восток» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальнего Востока и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.