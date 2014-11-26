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В Артеме жилые многоквартирные дома на 100% покрыты "оптикой"

26 Ноября 2014, 15:04 | Приморье

«Ростелеком» завершил масштабный проект строительства оптических сетей в г. Артеме Приморского края. В рамках проекта медные кабельные сети в многоквартирных домах с этажностью от 3-х и выше были заменены на современные волоконно-оптические. Строительство новых сетей велось по технологии Metro Ethernet.

Обновление сетей связи в Артеме осуществлялось в 2012-2014 гг. В проект «оптической» стройки вошли 362 дома. В настоящее время по технологии Metro Ethernet подключено более 1800 жителей Артема, около 1300 абонентов смотрят «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома».

Переход на «оптику» позволяет клиентам «Ростелекома» получить принципиально новые тарифы и услуги. Благодаря оптическим линиям можно подключить «Интерактивное телевидение» сразу на несколько телевизоров в одной квартире (без потери качества) и просматривать более 200 каналов, в том числе свыше 30 каналов в формате высокой четкости (HD). Новые тарифы Домашнего интернета (до 40 Мб/с) позволяют пользователям комфортно перемещаться по страницам сайтов и скачивать большие объемы информации.

В настоящее время «Ростелеком» продолжает проект по реконструкции сетей связи в Приморском крае. До конца 2014 года компания обеспечит подключение к «оптике»6000 домов в городах и населенных пунктах на территории края.

В рамках проекта производится переключение на «оптику» существующих клиентов, а также строительство новых сетей в населенных пунктах, ранее не имевших высокоскоростного доступа в Интернет. Модернизация сетей предусматривает стопроцентный охват жилого фонда этажностью от 3-х и выше в 29 городах и поселках Приморского края. На сегодняшний день к оптическим сетям уже подключены более 50 тысяч клиентов компании в Приморье.

«Темпы развития «оптики» в Приморском крае свидетельствуют о популярности и востребованности услуги. Поэтому, мы идем навстречу пожеланиям и запросам наших абонентов и намерены планомерно расширять емкость и покрытие оптической сети» - отметил директор Приморского филиала ОАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Строящаяся в Приморье оптическая сеть позволит по мере необходимости существенно увеличивать пропускную способность каналов. Таким образом, жителям не потребуется прокладка новых кабелей в квартиру в будущем.

Переход абонентов на «оптику» производиться бесплатно. Предварительно сотрудники компании информируют жильцов о новой технологии, порядке и сроках проведения инсталляционных работ. Полную информацию по подключению/переключению можно получить по номеру телефона 8-800-1000-800 или на официальном сайте компании www.rt.ru.

Досье ZRPRESS: Приморский филиал  ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: Ростелеком  интерактивное телевидение 



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